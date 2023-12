DINK-dilla: De lever livet uten barn og elsker det

Når vennene til Per Christian Schjølberg (28) og Karla Sende (27) henter de minste i barnehagen, har paret fra Troms tid til å fokusere på seg selv.

Paret er DINKs, «Double income, no kids».

På sosiale medier har DINK-ene tatt over og selger inn livsstilen som et av de beste valgene de har tatt.

Friere pengebruk

DINK er ifølge Urban Dictionary en husstandsstatus for et par der begge parter har inntekt og ikke trenger å bruke pengene på barn.



Per Christian Schjølberg og Karla Sende er blant dem som ikke stresser med å putte et barn inn i hverdagskabalen.

– Vi er for travle, rett og slett, forteller Schjølberg og legger til at han tar en bachelor ved siden av fulltidsjobben som butikksjef for Coop.

I stedet prioriterer paret for eksempel å dra på lange ferier.

– Det er lettere å reise som man vil uten barn, forteller Sende.

FERIE: Paret er glad i å reise, og bruker gjerne både tid og penger på det. I høst gikk turen til Thailand. Foto: Privat

I tillegg til å kunne bruke pengene på seg selv er paret enige om at det beste med DINK-livet er friheten og fleksibiliteten.

Det bekrefter samlivsterapeut og blogger Trine Huseby.

– Det positive med å være DINK er at man får muligheter, selvstendighet, frihet og spontanitet på mange arenaer, sier Huseby.

Hun legger til at man er fri fra det store ansvaret det innebærer å ha barn, og for bekymringer og utfordringer som følger med det.

BLOGG: Trine Huseby driver en fagblogg med ulike teknikker og inspirasjon for par. Foto: Privat

For mange blir denne fristelsen for stor, og skal man tro TikTok er det mange som har fått sansen for denne livsstilen.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB forteller at hun stadig vekk leser om flere som velger DINK-liv.

Og i en tid med høy rente og økte priser er det kanskje ikke så rart at folk ikke velger en barnefri livsstil. Men hvor mye «tjener» man på å ikke ha barn?

Sandmæl forteller at ifølge SIFO-kalkulatoren koster en gjennomsnittlig tenåring rundt 100.000 kroner i året. Og ifølge BN Bank koster et barn omtrent 1.230.000 kroner fra det er født til det fyller 18 år.

– Man kan likevel ikke sette en prislapp på å ha barn. Som trebarnsmor og forbrukerøkonom håper jeg ingen velger bort barn på grunn av økonomien.

SYND: Silje Sandmæl synes det er synd hvis man ikke får barn på grunn av økonomi. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Trine Huseby har lang erfaring med å snakke med par, også de uten barn. Da er grunnen til barnløsheten ofte et tema som dukker opp.

– Det er ofte enten ved at den ene ønsker barn og den andre ikke eller at den ene føler på den biologiske klokka, mens den andre ikke er klar. For noen handler det om ansvar, usikkerhet og bekymring over å sette et barn til verden. For andre er det å gi slipp på selvstendighet, frihet og fleksibilitet.

Ikke bare positivt

Men DINK-livet er ikke nødvendigvis bare en dans på roser.

DINKWAD: Er du en DINK med hund, kalles du gjerne en DINKWAD, (DINK, With A Dog).– Mitt inntrykk er at hunden blir «barnet», men med ansvar og oppfølging på en helt annen skala, sier samlivsterapeut Trine Huseby. Foto: Privat

– Kanskje kan man til tider kjenne på usikkerhet eller savn etter å være så nært knyttet til, og så betydningsfull for noen, som man blir til egne barn, sier Huseby.

Karla Sende forteller at de kan kjenne seg igjen i at det sosiale kan tidvis være vanskelig.

– Vi blir litt alene. Det hender jeg kan kjenne på jeg ikke har opplevd det samme når vennegjengen snakker om fødsel og barn, sier hun.

Men foreløpig har ikke Schjølberg og Sende følt på savnet av et tredje familiemedlem.

– Jeg føler ikke at det mangler noe nå. Man må ha jo ha tid til å være forelder.