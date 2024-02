Dette visste ikke politiet om mobilen til Tina Jørgensen

DREPT: Tina Jørgensen var forsvunnet i flere uker før et lik ble funnet, ved en tilfeldighet, i en kum ved Bore kirke på Jæren. Foto: Privat

Tina Jørgensen kom aldri hjem fra byen natt til 24. september 2000.

Fem uker senere ble liket av Tina funnet i en kum på Jæren. Drapet står fremdeles uløst.

Nå har politiet fått nye opplysninger. Informasjon som kan fortelle noe om hva som skjedde med mobilen hennes.

I TV 2-dokumentaren «Tina – Jakten på en drapsmann» går journalist Hans Petter Aass og kriminalanalytiker Siri Stedje gjennom dokumentene i drapssaken.

Alle episodene av TV 2-dokumentaren «Tina – Jakten på en drapsmann» ligger ute på TV 2 Play.



Dokumentaren er laget i samarbeid med Stavanger Aftenblad, som også har gitt ut podkasten «Døden er en mann».

Holdt data hemmelig – til nå

– Det som går på denne mobiltelefonen, er nye opplysninger, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.



I 23 år holdt politiet opplysninger om mobildataen til Tina Jørgensen hemmelig. Aftenbladet har fått innsyn i dataene som viser samtaler inn og ut av telefonen, samt når hun har mottatt og sendt meldinger.

FÅTT INNSYN: Journalist i Stavanger Aftenblad, Hans Petter Aass har fått innsyn i mobildata politiet har hatt i over 23 år. Foto: Novemberfilm / TV 2

Funnene er presentert for tre ulike eksperter, blant annet Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Også Halvard Sivertsen, tidligere Telenor-medarbeider, som bidro i arbeidet med å renvaske Viggo Kristiansen i Baneheia-saken, har sett på dataene.

I tillegg har avisa bedt Terje Lilleåsen vurdere bevisene. Han leder Telias Service Operations Center, og er ansvarlig for gruppa i Telia som bistår politiet ved behov.

Han kommer med én viktig detalj om funnene.

Finner ikke «detach»

Lilleåsen har grundig kjennskap til systemet som var i drift i år 2000. Han la merke til at loggene mangler en såkalt «detach». Det forteller om hvordan telefonen ble slått av.

– Og jeg kan også se at telefonen ikke ble skrudd av på normal måte. Den gikk av nett og ble utilgjengelig, men ikke på normal måte med at den ble skrudd av eller gikk tom for strøm, sier Lilleåsen til Aftenbladet.

BASESTASJON: Mobiltelefonen til Tina Jørgensen slo inn på basestasjonen Breiavannet Foto: Novemberfilm / TV 2

Nøkkelen er hvor lang tid som går fra Tinas mobil blir ringt til anropet viderekobles til mobilsvar.

Dersom telefonen hadde blitt skrudd av eller på flymodus, ville den nemlig sendt ut et signal til mobilnettet om dette, ifølge Lilleåsen.

Den mest sannsynlige forklaringen blir dermed at mobilen ble ødelagt, antagelig av gjerningsmannen.

– Helt 100 prosent sikre kan vi ikke være, men ut fra trafikkdata ser vi at telefonen mest sannsynlig ble kastet i vann eller knust, slik at den ikke rakk å sende en detach, sier Lilleåsen til Aftenbladet.

Dermed er det klart sannsynlig at mobiltelefonen til Jørgensen ble ødelagt i forbindelse med drapet.

Dette kan også tidfestes. Kjæresten til Tina ringte henne nemlig klokken 02:56 og seks ganger til før han sovnet den natten. Mobildataene tyder på at mobilen var ødelagt allerede da.

– En brikke her og en brikke der



Den uløste drapssaken ligger på bordet til politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Hun sier det er kommet inn flere tips etter dokumentar- og podkastserien.

– I tillegg vil politiet se nærmere på de nye mobilopplysningene. At mobilen har blitt ødelagt, tilsynelatende med vilje, er ny informasjon. Det er noe vi vil følge opp, i første omgang med avhør, sier Malmin.

TIDSLINJE: Unni Byberg Malmin fikk presentert en fysisk tidslinje på seks meter som grundig dokumenterer Tinas bevegelser og vitneobservasjoner kvelden hun forsvant. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Politiet kommer likevel ikke til å starte en ny, fullskala etterforskning av drapet som følge av informasjonen som er kommet frem.

– Vi har ikke iverksatt ny etterforskning som følge av opplysningene som har kommet frem, men alle opplysninger er interessante for oss, sier politiinspektøren og legger til:



– En liten brikke her og en brikke der kan føre saken videre. Vi har fremdeles et håp om å oppklare saken og gi de pårørende svar på hva som skjedde med Tina.