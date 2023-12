Dette visste du kanskje ikke om «Grevinnen og hovmesteren»

SUGAR IN THE MORNING: Hovmesteren James ble spilt av engelske Freddie Frinton. Foto: IMAGO / NTB

Den legendariske sketsjen fenger seere over hele Europa. Visste du dette om Miss Sophie og James?

Hei hå, nå er det veldig straks jul igjen.

I morgen skal du sikkert kose deg med lekker julemat og flotte presanger under treet.

Men i kveld er også en fest. Det er jo selveste kvelden før kvelden. Og kjenner jeg deg rett har du nok en prosedyre for denne kvelden også.

Samme prosedyre som hvert år, James.

Ærverdig bursdagsselskap

I den legendariske sketsjen «Grevinnen og hovmesteren» blir vi invitert hjem til grevinnen Miss Sophie.



Hun feirer sin 90. bursdag og blir vartet opp av hovmesteren sin, James.

Ja, det er snakk om et bursdagsselskap. Ikke nyttårsaften, til tross for replikken «Happy New Year, Miss Sophie».

Til bords sitter også Miss Sophies fire bestevenner, Sir Toby, admiral von Schneider, Mr Pomeroy og Mr Winterbottom.

Men de gjør egentlig ikke det. Så trofaste James tar på seg oppgaven å skåle på vegne av alle gjestene etter tur.

Utover kvelden blir han stadig mer bedugget, og han danner et nært bekjentskap til en viss tiger – for ikke å nevne grevinnen selv.

Årelang tradisjon

«Grevinnen og hovmesteren» har gått på norske TV-skjermer siden 1980. Alltid på lille julaften.

– Det var snakk om når vi skulle sende sketsjen. Vi hadde en kvelden-før-kvelden-variant på den tiden også, så da ble den lagt inn der, sier NRK-veteran Andreas Diesen til TV 2.

VETERAN: Andreas Diesen jobbet i NRK mellom 1965 og 2015. Her fra 2012 da han mottok fagprisen under Komiprisen. Foto: Erlend Aas / NTB

Han forteller at «Grevinnen og hovmesteren» ble en braksuksess allerede det året, og siden har ikke NRK sett seg tilbake.

Men trodde du tradisjonen var særnorsk? Langt ifra.



I Sverige, Danmark, Tyskland, Estland, Finland og Sveits er interessen for sketsjen enorm.

Til og med i Australia og Sør-Afrika har sketsjen blitt sendt i en årrekke.

Det var faktisk tyske krefter som tok Miss Sophie og James til skjermen.



Kringkasteren NDR filmet sketsjen i 1962 og foreviget dermed kraftsalver som «Schkål» og «I'll kill that cat».

I alle andre land enn Norge sendes sketsjen på nyttårsaften. Bare i Tyskland sendes den på så mange som tolv TV-kanaler.

– Du kan ikke skru på en eneste kanal i Tyskland uten at den vises på et eller annet klokkeslett den dagen. sier Diesen.

Opprinnelig teater

Det er over 60 år siden TV-innspillingen, men selve sketsjen er langt eldre.

«Grevinnen og hovmesteren» kommer naturligvis fra England, og var opprinnelig et teaterstykke.

Stykket heter «Dinner for One» og ble skrevet og satt opp så tidlig som i 1920-årene, ifølge NRK.

Men britene selv har et nærmest ikke-eksisterende forhold til sketsjen.

Mens den har kultstatus hos oss og naboene våre, har få briter hørt om admiral von Sneider, skrev The Guardian for noen år siden.

I TV-sketsjen spilles James av Freddie Frinton og Miss Sophie av May Warden.

Frinton tok på seg rollen i 1945. Han snublet i tigerskinnet utallige ganger gjennom 20 år på scenen, før han reiste til Tyskland og spilte foran kameraene.

På den lange tiden spilte tre forskjellige kvinner rollen som Miss Sophie.

RADARPAR: Miss Sophie, spilt av May Warden, og James, spilt av Freddie Frinton. Foto: NTB.

Flere versjoner

Hvis du møter en tysker, danske eller svenske i jula, er sannsynligheten stor for at du kan dere kan slå av en prat om Mr. Winterbottom eller «very dry sherry».

Men det er ikke sikkert dere blir enige om alle detaljene.

Det er nemlig ikke den tyske innspillingen som sendes på NRK.

Norske seere ser nemlig på en sveitsisk innspilling, og deres bidrag til Montreuxfestivalen i 1963.

– Vi burde sende den flere ganger i året, syns jeg. I hvert fall hver gang i jula, sa programleder og kritiker Pål Bang-Hansen da sketsjen debuterte på statskanalen.

Det fikk han rett i.

«Vår» versjon er også kortere enn den tyske, som blant annet inneholder en introduksjon på tysk.

Kameravinklene er også litt forskjellige.

Mens det siste bildet vi ser er gliset fra hovmesteren på nært hold i det han tar grevinnen med opp trappen, ser tyskerne seansen i et litt større bilde.

De får også en tommel opp fra hovmesteren, i det han titter fram bak dørkarmen.

Fikk farger

I 2001 ble også den opprinnelige tyske versjonen restaurert og fargelagt.

Da fikk norske TV-seere mulighet til å stemme over om denne nye versjonen skulle erstatte den gamle.

Du blir kanskje ikke overrasket over at forslaget ble nedstemt.

– Det viser seg jo at alle endringer knyttet til «Grevinnen og hovmesteren» blir møtt med veldig bastant motstand hos publikum, sier Underholdningsdirektør i NRK, Charlo Halvorsen, til TV 2.

Seerne fikk det som de ville den gang. Den samme svart-hvite innspillingen sendes igjen og igjen.

– Det er jo ingen andre sketsjer eller historier som vi publiserer år etter år i flere ti år, forteller Halvorsen.

Det gjør de nok lurt i. Det skal gjøres på samme måte som alle år. Helt på samme måte.

I 1992 tråkket NRK i salaten. Ved en feiltakelse begynte James å snuble i tigeren et kvarter tidligere enn det TV-seriene ble lovet.

Statskanalen skriver at telefonstormen som fulgte var så kraftig at NRK måtte sende sketsjen nytt etter «Kveldsnytt».

REDAKTØR: Charlo Jørgen Halvorsen er underholdningsredaktør i NRK. Her sammen med kringkastingssjef Vibeke Fürt Haugen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Universell humor

«Grevinnen og hovmesteren» fyller tusenvis av norske hjem med latterkrampe hvert år.

Både store og små benker seg foran TV-en for å se den hundre år gamle sketsjen.

– Det er en enkel grunn til det, og det er at hovedingrediensen er slapstick, sier Andreas Diesen.

Han forklarer at slapstick, fysisk humor, er så universelt som du får det.

– Den fantes allerede i romertiden. Det var den første humoren på film. Slapstick kan man le av året rundt.

Diesen mener suksessen i «Grevinnen og hovmesteren» også ligger i dens kjente og kjære utfoldelse.

– Folk sitter og teller hvor mange ganger han snubler. De prøver å huske fra år til år hva som skjer og når det skjer. Og så sitter de og skåler med, forteller NRK-veteranen.

Til tross for at både Freddie Frinton og May Ward har forlatt oss, lever grevinnen og hovmesteren videre.

– Sketsjen kommer til å være der til evig tid, slår Diesen fast.

Halvorsen forsikrer om at sketsjen vil fortsette å gå på NRK. På samme måte som alle år.



– Så lenge jeg bestemmer, skal den på, sier han.

Cheerio, Miss Sophie!