– Dette ville jeg aldri sagt som politiker

– Jeg kjenner på håpløshet og utmattelse. Jeg prøver å være optimistisk, men vi lærere er alle lei nå. Jeg er ved veis ende og det synes jeg er veldig trist. For jeg er ikke lei av klasserommet eller elevene mine.

Det sier streikende lektor på Rud videregående skole, Lise Rostad. Hun føler seg sviktet av politikerne. Rostad mener politikerne har lovet lærerne mye, men holdt lite.

Lektoren ønsket seg at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) kom på banen, og fredag kom nyheten om at Brenna har kalt inn partene i lærerstreiken til et møte klokken 14.

Samfunnsredaktør i E24 og tidligere kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen mener imidlertid at er en dårlig idé at Brenna kommer på banen.

– Brenna bestemmer ikke

– Lønnsoppgjørene i Norge er rigget sånn at det er partene som sitter og forhandler. Det vil si at kunnskapsminister Tonje Brenna, har ingenting med dette lønnsoppgjøret å gjøre, for å si det litt strengt.



– Hun bestemmer ikke lønna til norske lærere. Det er det KS, som forhandler på vegne av arbeidsgiverne, norske kommuner, som gjør.

Nettopp av den grunn ville han aldri sagt hva han mente om lærerlønninger da han selv var kunnskapsminister.

– Jeg synes lærerne burde tjene mer, men det ville jeg aldri sagt da jeg var politiker.

Det får lektoren til å reagere.

– Det sier veldig mye. Du skal ikke uttale deg når du sitter med makt, men når du er eks-politiker? Da skjønner jeg ikke poenget.

Føler seg sviktet

Lise Rostad mener politikerne har lovet lærerne mye, men at det er forunderlig stille når lærerne trenger støtte.

– De sier at lærerne er viktige, men det er bare tomme ord, hvis de ikke skal stå opp for oss når den støtten trengs. Nå er det helt stille. Det er nå noen av dem bør vise litt ryggrad å snakke ut, sier lektoren.

Isaksen vet at mange lærere føler på nettopp det.

– Jeg vet at det er en følelse der ute av at løftene blir brutt. Ser du på de konkrete politiske løftene regjeringen har kommet med, så klarer ikke jeg å se at de har brutt mange løfter. Jeg klarer heller ikke å se det fra min periode.

Men samfunnsredaktøren mener det blir irrelevant hvorvidt løftene er brutt eller ikke.

– Veldig mye av grunnen til at vi får en streik nå er at den følelsen presser sånn på. Den er så sterk at den må få utløp. Det selv på et tidspunkt mange, blant annet i Utdanningsforbundet, så at var mindre optimal, rett etter en pandemi og med mye turbulens i verden, sier Isaksen.

Få tror på en løsning der lærerne vil få det de ber om.

– Det er lite sannsynlig at man får noe særlig av penger, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

En streik som dette er en investering for fremtiden, mener forskeren.

– Denne type streiker er en investering i neste lønnsoppgjør og det som kommer etter. Da starter man med friske penger og har større innflytelse på hvordan de skal fordeles, forteller hun.

Streiken er den lengste lærerstreiken i norsk historie og har rammet mange elever. Nå undersøker Statsforvalterne og Utdanningsdirektoratet hvilke følger lærerstreiken har fått. Om følgene viser seg for store kan tvungen lønnsnemd komme på bordet.

– Vil slutte som lærer

Det mener Lise Rostad vil føre til flere problemer enn det løser.

– Jeg kommer nok til å slutte da. Og hun tror ikke hun er alene.

– Jeg tror mange vil slutte. Spesielt lærere med lang erfaring og høy utdanning. Det oppleves som at streik ikke er et reelt kampmiddel lenger.

Hun mener det ikke er lærernes ansvar at elevene rammes.

– Jeg stiller spørsmålet tilbake til politikerne. Hva tror dere kommer til å skje på sikt om vi ikke gjør noe med rekrutteringen og lønningene? Det er en en mye større risiko for de unge.

Hun peker på at ingen av elevene i hennes klasse ønsker seg hennes yrke når de blir voksene. En elev ved elektrofag begrunnet det slik;

– For det første er lærerutdanningen lang. For det andre vil jeg tjene mer penger på den utdannelsen jeg har begynt på nå, som elektriker, enn de som lærer meg dette yrket, gjengir Rostad

