Boligprisene faller vanligvis på høsten, men ekspertene mener de ser ut til å stupe mer enn vanlig i år.

Det skyldes et tilbudsoverskudd i markedet, samt det siste årets rentehevinger.

For de fleste som skal bytte bolig, vil det være naturlig å kjøpe en ny bolig før man selger sin gamle. Da risikerer man imidlertid å bli stående med to boliglån i en periode, dersom man ikke får solgt.

Ekspertene strides om hva som er det smarteste å gjøre.

– Den største risikoen

Flere eksperter mener det kan lønne seg å selge først, slik markedet er akkurat nå.

– Jeg ville tenkt at med dagens rentenivå vil det være vanskelig for mange å sitte med to boliglån, så det er den største risikoen, sier boligekspert og leder for Finn Eiendom, Jørgen Hellestveit.

Hellestveit får støtte av Are Oust, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, som har forsket mye på boligmarkedet.

Han er likevel klar på at det er andre faktorer enn økonomi som også spiller inn ved boligbytte. Blant annet forutsigbarhet.

– Hvis jeg bodde alene, så hadde jeg kanskje solgt først og kjøpt etterpå, men siden jeg har familie, så ville jeg nok kjøpt først.

Også Hellestveit mener at hvilket alternativ man er best tjent med, avhenger av hver enkelt situasjon.

– Man må selv se hvilken økonomisk situasjon man står i, og hvilken risiko man er villig til å ta, sier Hellestveit.

– Fordelen med å selge først er at man også får bedre oversikt over hvor mye man kan kjøpe for.

Ulike risikoer

Selv om man slipper risikoen ved å sitte med to boliger, finnes det også risikoer ved å selge før man kjøper.



– Hvis boligprisene skulle gå opp ti prosent i stedet for å synke, og du ikke eier noen bolig, så er det vanskeligere å kjøpe, sier Oust.

– Teoretisk sett er det å eie en bolig en forsikring mot boligprisøkning.

Oust trekker også frem at om man allerede har solgt boligen sin, kan man komme til å stresse med å kjøpe ny, og ende opp med et dårlig kjøp.

Han sier det generelle rådet er å gjøre perioden der man eier enten to eller ingen boliger, så kort som mulig.

– Nei, nei, nei

Samtidig som flere eksperter åpner for at det kan lønne seg å selge før man kjøper, går andre sterkt imot.

Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, advarer sterkt mot å selge først.



– Nei, nei, nei, er hennes umiddelbare reaksjon på Oust og Hellestveits råd.

– Jeg vil sterkt fraråde å begynne å selge først. De aller fleste boliger selges nå, det er bare at det tar litt lenger tid enn under koronapandemien, sier Meier til TV 2.

Hun råder boligselgere til å ha is i magen.

– Man risikerer å ikke ha noe sted å flytte inn i, og til slutt kan man ende opp med å kjøpe katta i sekken, sier hun.

Renteforsikring

Om man er veldig bekymret for å bli sittende med to boliglån, anbefaler Meier heller å undersøke muligheten for renteforsikring.

Det er en forsikring som dekker rentekostnader på den gamle boligen din dersom du sliter med å få solgt den.

Både Eiendom Norge og DNB er blant dem som venter at prisene først vil falle i løpet av høsten, før de vil øke igjen i løpet av neste år.



Meier råder boligselgere til å legge ut boligen for salg nå, men ikke stresse om man ikke får tilbudene man ønsker.

– Hvis ikke du får det, så venter du til litt utpå nyåret, oppfordrer hun.

Flere henvendelser til banken

Banksjef Lars Lauritzen hos Nordea Drammen forteller om en økning i henvendelser fra boligkjøpere som vil selge før de kjøper.

– Det er mye rådgivning og samtaler med kunder om dagen. Da går vi gjennom kostnadene, og da ser mange at det å sitte med en bolig fra før, og så kjøpe en ny, kan gi høye kostander i en periode, sier Lauritzen til TV 2.

Lauritzen har tidligere uttalt seg til Drammens Tidende om det samme.



Han sier banken ikke gir en generell anbefaling om hva kundene bør gjøre, men at det avhenger av hvert enkelt tilfelle.

– Det man bør gjøre er å kontakte banken sin så fort som mulig og komme i dialog.

Lauritzen sier Nordea ikke tilbyr forsikring for dobbel rente, men at det finnes andre steder.