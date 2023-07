Dette vil Russland at norske myndigheter skal slå ned på

PÅ VEI: Demonstrantene går mellom Eidsvoll plass og den russiske ambassaden på Skillebekk. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mens Norge er i feriemodus, runder Den ukrainske forening i Norge 500 demonstrasjoner i Oslo sentrum – foran Stortinget og utenfor Russlands ambassade.

– Vi har daglige demonstrasjoner utenfor vanlig arbeidstid i hverdagene, sier foreningens nestleder Nataliya Yeremeyeva til TV 2.

Demonstrantenes egne bilder: 28. mai. Foto: OsloProtest / Facebook Les mer Demonstrantenes egne bilder: 5. juni. Foto: OsloProtest / Facebook Les mer Demonstrantenes egne bilder: 8. juni. Foto: OsloProtest / Facebook Les mer Demonstrantenes egne bilder: 10. juni. Foto: OsloProtest / Facebook Les mer Demonstrantenes egne bilder: 13. juni. Foto: OsloProtest / Facebook Les mer Demonstrantenes egne bilder: 14. juni. Foto: OsloProtest / Facebook Les mer

Foreningen opplever sterk og solid støtte fra naboene for markeringene utenfor ambassaden på Skillebekk. De skjer alltid på anvist sted på motsatt side av gaten.

De møtes med støtteerklæringer når de går mot den russiske ambassaden i Drammensveien.

I nærheten henger det ukrainske flagg på balkonger og i vinduer.

Færre demonstranter

Når demonstrantene er fremme, kommer naboer ut på balkongene, hilser til dem og vinker med ukrainske flagg.

IKKE MANGE: Fredag var det 15-20 demonstranter på andre siden av veien for ambassaden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Utenfor ambassaden har et område fått navnet «Ukrainas plass», etter et vedtak i Frogner bydelsutvalg.

Torsdag kveld møtte 10-15 personer opp med ukrainske flagg, viser bilder som er postet på Facebook-siden «OsloProtest».

Bildene på Facebook-siden gir det samme inntrykket som det naboene har: 16 måneder etter Russlands brutale angrep på Ukraina er det markant færre demonstranter til stede enn vinteren 2022.

Krever «resolutte tiltak»

Russlands ambassade beskriver like fullt situasjonen som «utålelig», og krever at norske myndigheter tar affære.



I juni sendte ambassaden en skriftlig klage stilet til politidirektør Benedicte Bjørnland.

I klagen, som TV 2 har fått innsyn i, heter det at «fornærmelser og trusler» mot russiske diplomater ikke bare strider med Norges folkerettslige forpliktelser, men også bryter norske lover om hatkriminalitet.

Russlands ambassade hevder at det har forekommet oppfordringer til vold under disse markeringene, og at demonstrantene har brukt nedsettende uttrykk om russere.

Flagget ble lagt fram utenfor ambassaden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ambassaden vil at norske myndigheter setter i verk resolutte og effektive tiltak for å umiddelbart og fullt og helt slå ned på slike handlinger, og sikrer normale arbeidsforhold for den russiske utenriksstasjonen og dens ansatte, heter det i klagen som er datert 5. juni og undertegnet Alexander Gremitskikh, ambassadens stedfortredende stasjonssjef.

– Vil begrense vår frihet

Yeremeyeva i Den ukrainske foreningen reagerer slik på den russiske klagen:

TAKKNEMELIG: Nataliya Yeremeyeva er takknemlig for at de kan holde markeringene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Russland forventer at Norge skal håndtere ytringsfrihet på samme måte som russiske myndigheter gjør i Russland. De vil begrense vår frihet, slik alle totalitære regimer gjør. Vi ukrainere i Norge ser på protestene som en vanlig demokratisk, politisk aktivitet, sier hun til TV 2.

Yeremeyeva sier at ukrainere i Norge er takknemlige for at de får praktisere sine demokratiske rettigheter. Markeringene skjer innenfor ytringsfrihetens rammer, fremholder hun.



– Vi går ikke til personangrep, men viser vår motstand mot det russiske politiske regimet og dets imperialistiske krig i Ukraina, som ikke er en borgerkrig, men en angrepskrig, påpeker Nataliya Yeremeyeva.

YTRINGSFRIHET: Yeremeyeva sier det er viktig at de får vise motstand mot krigen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ambassaden: Ingen kommentar

TV 2 har vært i kontakt med Politidirektoratet og Oslo politidistrikt, som henviser til Utenriksdepartementet for en kommentar.

Kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel i UD sier at de er kjent med at Politidirektoratet har mottatt klagen fra Russlands ambassade.

Ifølge Hoel har ambassaden allerede mottatt et svar fra norske myndigheter.

– Utenriksdepartementet og politiet har jevnlig kontakt med ambassaden om ambassadens og dens medarbeideres sikkerhet, som skal ivaretas, samtidig som ytringsfriheten og forsamlingsfriheten må respekteres innenfor de rammer som fastsettes av norsk lov. Dette er reflektert i svaret ambassaden har fått, sier Hoel til TV 2.

TV 2 var fredag i kontakt med Russlands ambassade, og ba om en kommentar.

Samtidig ble ambassaden bedt om å redegjøre hvor mange diplomater som jobber der, etter at 15 etterretningsoffiserer ved ambassaden ble erklært uønsket i Norge.

– Ambassaden kommenterer ikke saker som gjelder sikkerheten på utenriksstasjonen og ansatte for offentligheten, svarte Russlands ambassade i en epost sent fredag kveld.