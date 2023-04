I fem år har de ventet på å få godkjent en potensielt livsviktig medisin. Mandag fikk pasientgruppen et nytt slag i magen.

SKUFFET: Ola Schrøder Røyset er leder i pasientorganisasjonen SMA Norge. Mange er nå skuffet over dagens resultatet i Beslutningsforum. Foto: Arne Rovick / TV 2

For to uker siden bestemte Beslutningsforum seg for å godkjenne medisinen Spinraza til voksne pasienter med muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA).

Da hadde de ventet i fem år.

I Norge fins det rundt 70 pasienter som har denne sykdommen. Men ikke alle kan slippe jubelen løs, ennå.

Medisinen settes i form av en sprøyte i ryggraden. Ifølge pasientorganisasjonen SMA Norge har imidlertid rundt halvparten en ryggrad som ikke gjør det mulig å sette Spinraza.

Pillebehandling

ALTERNATIV: Evrysdi er et alternativ for SMA-pasienter som ikke kan ta Spinraza. Foto: Roche

Det fins derimot en tilsvarende medisin ved navn Evrysdi, en medisin som tas oralt.

TV 2 snakket med leder i SMA Norge, Ola Schrøder Røyset, da godkjennelsen av Spinraza var et faktum.

Da så han svært optimistisk på at Evrysdi også skulle bli godkjent.

Mandag fikk de derimot et nytt slag i magen. Beslutningsforum sier nei.

Årsaken er manglende dokumentasjon på at nytten av medisinen forsvarer prisen legemiddelselskapet Roche har satt.

– Dette vil pasientene lide av, for nå må flere av pasientene vente enda lengre på behandling. Det kommer til å gjøre at man mister funksjoner man ikke får tilbake, sier Schrøder Røyset.

LANG KAMP: For voksne SMA-pasienter har det vært en lang kamp for å få tilgang til Spinraza. Her er Ola Schrøder Røyset sammen med far Jan-Kåre Røyset da de møtte daværende helseminister Bent Høie i 2018. Foto: Tore Meek / NTB

– Skuffet

SMA er en muskelsykdom som gradvis svekker funksjoner i kroppen. Pasienter TV 2 har snakket med beskriver at de på få år har mistet evnen til å spise og skrive selv.

Felles for pasientene er at de håper medisinen skal bremse utviklingen, slik at de kan bevare disse funksjonene lengre.

Har du tips til en sak? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør sjekke ut? Kontakt oss på helse@tv2.no

Schrøder Røyset har snakket med flere SMA-pasienter i løpet av dagen.

– Mange er skuffet. Det gjelder spesielt de som allerede har fått beskjed om at de ikke kan få Spinraza. For dem er dagen i dag tøff.

– Fins håp

Lederen i SMA Norge sier at han har forsøkt å formidle at Beslutningsforum har sagt nei på grunn av pris, og at det ikke er en endelig beslutning.

– Det er ikke en fornektelse av effekten, men et økonomisk motivert avslag. Når det er årsaken, fins det håp for at man klarer å komme til en løsning.

Schrøder Røyset forventer nå at produsenten Roche og Sykehusinnkjøp er villige til å gå i nye forhandlinger.

– Betydelig høyere

Fagdirektør i Helse Vest, Bjørn Egil Vikse, sier til TV 2 at Spinraza og Evrysdi er vurdert som sammenlignbare alternativer med tanke på effekt.

– Forskjellen ligger derfor i at prisen til den aktuelle pasientgruppen av voksne er betydelig høyere.

Beslutningsforum har bedt Sykehusinnkjøp om å gjenoppta forhandlingen med produsenten.

Dette svarer produsenten

Det er bioteknologiselskapet Roche som produserer Evrysdi.

Til TV 2 sier leder for markedstilgang i Roche Norge, Audun Ohna, at de synes det er «veldig synd» at Beslutningsforum sier nei.

– Vi leverte vårt pristilbud før beslutningen om å innføre Spinraza for voksne SMA-pasienter. Nå ønsker vi å forstå avslaget bedre og vil gå i samtaler med Sykehusinnkjøp så raskt som mulig, sier Ohna.

DIAOLOG: Audun Ohna i Roche Norge sier de vil gå i ny dialog med Sykehusinnkjøp, og håper at de skal komme til enighet til slutt. Foto: Ragnhild Elnæs / Kolonihaven.no

Han understreker at de håper å få til en ny avtale.

– Vårt mål er å komme til enighet så fort som mulig, slik at alle voksne SMA pasienter får tilgang til Evrysdi, sier Ohna.

Neste møte i Beslutningsforum er i mai. Det er foreløpig ikke kjent hvorvidt en ny vurdering av Evrysdi blir en del av dette møtet.