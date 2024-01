Dette vil nordmenn ha på ferie nå

REISELYST: Lindis Sletvik Stjernholm kunne melde om over 4000 besøkende på reiselivsmessen på lørdag. Foto: Lage Ask / TV 2

– Jeg og kjæresten her for å skaffe inspirasjon. Sondere og ta inn så mye inspirasjon som mulig, for å se om vi ikke kan finne frem til noen turer, sier David.

Sammen med andre reiselystne nordmenn hadde han denne helgen tatt turen til Telenor Arena på Fornebu for årets reiselivsmesse.

VARMERE STRØK: David og kjæresten ser etter årets ferietur på reiselivsmessen. Foto: Lage Ask / TV 2

– Har du sett noe spesielt som virker interessant?

– Montenegro, faktisk. Man har hørt at det er det variert land, med mye vakker landskap og kultur, så vi lurer på om ikke det kan være interessant.

– Frister det nå i kulda?

– Ja, vi tar absolutt og sjekker klimaet på de stedene vi vil reise til, sier David.

MESSE: Indonesia, Hellas eller kanskje Norges-ferie? Foto: Lage Ask / TV 2

Ro i naturen

Ifølge prosjektleder for messen, Lindis Sletvik Stjernholm, er det særlig ro, natur og aktiviteter nordmenn er ute etter når de skal ut og reise nå.

– Det har kokt veldig godt på begge avdelingene. Vi ser at folk har blitt veldig flinke til å reise i eget land. Det som er trenden, er å bruke naturen og de omgivelsene vi har. Det er mye tretopphytter, det er veldig populært, og cruise er veldig populært, sier Stjenholm.

Allerede lørdag ettermiddag hadde over 4000 reiselystne tatt turen. Og søndag var det ventet enda flere.

DYRELIV: For å lokke besøkende til standen hadde Langedrag både kaniner og hunder. Foto: Lage Ask / TV 2

– Man kan finne det meste av informasjon på nett, hvorfor tror du folk velger å komme hit likevel?



– Nettopp for å få den gode kunnskapen og bakgrunnsinformasjonen. Man kan godt google seg frem til en god tur alene, men jeg tror opplevelsen vil bli en helt annen hvis man får hjelp til å sette sammen de beste opplevelsene til sin destinasjon, sier Stjernholm.

Onkel i Amerika

På en av standene kan du få vite alt du trenger for å reise til det som blir markedsført som «the great american west».

Den består av statene Idaho, Montana, Wyoming, North Dakota og South Dakota, kan Fred Walker og Charlie Johnson fortelle.

USA: Hva med Idaho eller Montana i stedet for New York neste gang du skal til USA? Foto: Lage Ask / TV 2

Ifølge dem er dette områder nordmenn er særlig interesserte i.

– Det er mange som har slektninger som har emigrert til denne delen av landet, sier Johnson og sier mange vil gå i sine forfedres fotspor.

Området er også kjent for mer moderne hendelser.

– Yellowstone, Deadwood og Fargo – alle disse stedene har sine egne TV-serier.

– Fargo satte oss på kartet, sier Johnson.

Overrasket over oppmøtet

Etter iskalde uker i store deler av landet, er dette stedet man kan drømme seg bort til varmere strøk.

– Vi nordmenn blir værsyke, om vi ikke skal reise nå, så har vi lyst til å la oss inspirere, sier Stjernholm.

Og selv om nordmenn flest har fått en strammere økonomi de siste årene, ser reising ut til å fortsatt være en prioritet.

– Jeg er jo overrasket over at vi har hatt så mye besøk som vi har hatt i dag. I dag har det vært «smekktett» i gangene, så det virker som at folk prioriterer å reise. De prioriterer familietid, og opplevelser, så det er vi glade for, sier Stjernholm.

Kenya som reisemål

Olivia syns det er spennende og være på messen, og har fått mye informasjon.

INSPIRASJON: Olivia har fått lyst til å reise til Kenya etter å ha besøkt messen. Foto: Lage Ask / TV 2

– Har du fått en drømmereise etter å ha vært her?

– Jeg så en reise her til Kenya, det hadde vært litt kult.

Og på standen til Solfrid og Dorothy kunne man få vite mer om hva man kan oppleve i Kenya, og Tanzania.

AFRIKA: Naturopplevelsene står på rekke og rad hvis du velger å reise til Tanzania eller Kenya. Foto: Lage Ask / TV 2

– Der byr vi på masse helt unike naturopplevelser, og ikke minst møte med menneskene og naturen, sier Solfrid.