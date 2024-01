– Dette vil gi elever en enorm fordel

Mange lærere frykter at elevene bruker kunstig intelligens til juks, men her er en skole som har omfavnet teknologien for å skape super-studenter.

– La det være klart, vi er også livredde for juks og alle tingene dette verktøyet kan brukes til, sier Aleksander Husøy.

Han er avdelingsleder og lærer ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen, og legger ingenting imellom når han snakker om instrumentet han og resten av verdens lærerstand har fått i fleisen det siste året.

Microsoft-gründer Bill Gates har kalt det en av de største revolusjonene han har opplevd:

Ulike tjenester bygget på kunstig intelligens, med ChatGPT i spissen.

– Nå er verktøyet her, og på samme måte som at vi ikke kan velge at TikTok ikke skal finnes, kan vi heller ikke se bort ifra KI. Dette må vi som skole forholde oss til, sier Husøy.

ARBEID: Avdelingsleder og lærer Aleksander Husøy har vært helt sentral i arbeidet med å sikre trygg KI-bruk blant lærere og elever ved Nordahl Grieg videregående. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Har mottatt robot-svar

Inntoget av KI har allerede fått enorme ringvirkninger for skolene.

I en TV 2-undersøkelse på 41 videregående skoler i Norge, svarer 68,2 prosent av lærerne at de frykter juks med KI.

ChatGPT er eksempelvis så kraftig, at det kan brukes til å løse skoleoppgaver på få sekunder. Her kan du se et eksempel:

På Nordahl Grieg videregående var de likevel tidlig ute med å undersøke hvordan dette ekstremt kraftige redskapet kunne brukes i læringssituasjoner.

– Jeg husker fortsatt følelsen da de magiske ordene trillet frem på skjermen for ett år siden, for det føltes nesten som magi. Vi så tidlig at dette var noe lærerne måtte ta tak i og utforske. For skolen som vurderingsinstitusjon har dette fått massive implikasjoner, sier Husøy.

Og det understøtter flere av de 107 lærerne som har svart i TV 2-undersøkelsen:

Jeg har mottatt flere «robot-svar». Man kan se på språket at det ikke er levert av eleven Lærer nr. 1

Det å stadig tenke på at tekster som skal vurderes muligens ikke er elevens egen tekst gjør at arbeidsbelastningen som norsklærer enda tyngre. Lærer nr. 2

Slik bruker de KI

Nå – drøyt ett år og én måned etter at ChatGPT ble rullet ut – treffer TV 2 elevene Margarida Johnsen (17) og Anne Sofie Bjørndal (18) i et av klasserommene.

Der viser de hvordan de har brukt KI til å løse skolearbeidet – uten å bryte regler.

– Oppgaven var å forklare hvorfor det er så lite befolkningsvekst i Japan. Vi fikk en pdf-fil med pensum, der vi kunne bruke KI-en til å stille spørsmål til dette læredokumentet, sier Johnsen, og viser frem oppgaven.

– Deretter spurte jeg et annet KI-program om å lage bilder som illustrerte det jeg skrev i teksten. Her har jeg fått den til å lage et bilde av en stresset mann som ikke har tid til familien sin, sier hun.

UNIKT INNHOLD: Elevene Margarida Johnsen (17, t.v.) og Anne Sofie Bjørndal (18) viser en av skoleoppgavene der skolen har gitt lov til KI-bruk. Her har de produsert unike bilder ved hjelp av det digitale verkøyet. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Jeg lærer mye mer av å gjøre oppgaver på denne måten, enn å google meg frem til svarene på nettet, sier Johnsen.

Bjørndal har et annet eksempel. Hun bruker KI til å forstå fagstoff og pensum, for eksempel ved å lime inn vanskelige avsnitt og be ChatGPT om å forklare stoffet tydeligere og bedre.

– Jeg føler dette er til stor hjelp, og gjør det lettere å forstå pensum, sier hun.

Advarer mot forbud

Begge elevene er fullt klar over mulighetene alle har til å mate hele oppgaver inn i ChatGPT, og få løsningene servert på sølvfat.

– Det kan hende at noen misbruker det, og tenker at de vil bli fort ferdige med oppgavene, sier Bjørndal.

– Men da lærer man jo ingenting. Det er mye bedre å heller bruke den til å forstå fagstoff, sier Johnsen.

Begge har forståelse for at flertallet av lærerne i TV 2-undersøkelsen frykter juks. Samtidig mener de det blir helt feil å forby KI-bruk i skolen.

– Det blir bare verre hvis man prøver å forby det. Folk kommer til å bruke det likevel. Skolene bør heller gå inn og vise elevene hvordan man kan nytte KI til noe positivt, sier Johnsen.

NYTTIG: – KI og ChatGPT er bra verktøy hvis det brukes riktig, men utfordringen er å vite hva som er riktig, sier Margarida Johnsen, som sammen med medelev Anne Sofie Bjørndal gjerne ønsker klare retningslinjer på god bruk. Foto: Elias Engevik / TV 2

Chatboten «Olav»

I sammensmeltingen mellom kunstig intelligens og den nye skolehverdagen, har Nordahl Grieg videregående skole faktisk laget sine egne chatboter.

Avdelingsleder Husøy har vært helt sentral i arbeidet, og viser engasjert frem ChatGPT-utgavene av historiske skikkelser som George Washington, filosofen Sokrates og den norske kjenningen Olav den hellige.

Når TV 2 spør «Olav» i tekstfeltet om hva som skjedde med ham på Stiklestad, får vi et velformulert svar om hvordan han møtte sitt endelikt på slagmarken, 29. juli i 1030.

– Det er dette vi kaller Nordahl Grieg sin «dristige hjerne». Et verktøy som gjør det mulig for både lærere og elever til å utforske mulighetene og begrensningene som ligger i store språkmodeller, sier han.

CYBER-OLAV: Slik ser «Olav den Hellige» ut i chatbot-drakt hos Nordahl Grieg videregående skole. Foto: NGV

Slik gjorde de det

Marius Åkernes (35) og Kjerstin Valland (37) er to av lærerne som har tatt KI inn i undervisningen.

– For min del slo KI-bomben sikkert like hardt ned som for veldig mange andre lærere, men etter at skolen tok tak i det og ga oss opplæring, har det blitt stadig større interesse for å implementere det i hverdagen, sier Valland.

Åkernes forteller engasjert hvordan de brukte KI i forbindelse med skolevalget.

– Vi fikk chatbotene til å representere ulike partier, slik at elevene kunne spørre dem om synspunktene på klima og andre saker. Slik fikk elevene svar basert på partiprogrammene, som de kunne bruke til å øve på debattene, sier han.

Siden lærerne hele tiden minner elevene om at KI-svarene kan være feilaktige, lærer elevene også å være kildekritiske.

– Det er kjempeviktig, og derfor spør vi dem hele tiden om kilder som bygger opp om det de finner, sier Åkernes.

TILPASNING: Lærerne Marius Åkernes (35) og Kjerstin Valland (37) sier de har endret deler av læringshverdagen, både for å tilpasse pensum til KI-bruk, og å kunne avsløre juks. Foto: Elias Engevik / TV 2

Regjeringen: – Kan misbrukes

Selv om mange av lærerne i TV 2-undersøkelsen frykter juks, er det likevel over halvparten som mener KI bør innføres for fullt i skolen med det rette rammeverket.

Rett før jul svarte regjeringen at det er krevende å håndtere dette nye, kraftige verktøyet i skolen, og at det ennå ikke fins måter for å regulere bruken godt nok.

– Vi ser at løsninger som ChatGPT kan brukes konstruktivt og kreativt av elevene i opplæringen, men det også kan misbrukes, skrev ekspedisjonssjef Kjersti Flåten i Kunnskapsdepartementet i en epost til TV 2.

Lærer Åkernes mener det ikke er noen vei utenom å ønske KI velkommen i elevene sin skolehverdag.

– Å sette sperrer blir vanskelig. Det er også kanskje litt naivt å tenke at de ikke skal få lov til å bruke det, for det kommer de til å gjøre. Vi bør møte elevene på en god måte, og si: «Bruk det. Her er retningslinjene, og vær kritiske».

STOR: Nordahl Grieg er en av de største videregående skolene i Bergen, med nesten 1000 elever. Foto: Elias Engevik / TV 2

Advarer skolene

Husøy tror KI kan gi et stort fortrinn til skolene og elevene som blir gode på å implementere verktøyet med rett rammeverk.

– En del av skolens oppgave er å legge til rette for reflektert bruk av alle verktøyene vi har tilgjengelig i kassen, og nå er kunstig intelligens en del av denne kassen.

Han har én melding til ledelsen ved andre skoler som har valgt å ikke forholde seg til KI:

– Det er nok massiv bruk av ChatGPT på godt og vondt der også. Lærerne må tenke nytt om hvordan man måler elevene sin kompetanse, sier Husøy.

PÅMINNELSE: Hvis landets skoler ikke tilpasser seg den nye KI-hverdagen, frykter avdelingsleder Aleksander Husøy urettferdige utslag på standpunktkarakterene til elevene ved ulike utdanningsinsitusjoner. Foto: Elias Engevik / TV 2

Han understreker nemlig at KI påvirker skolene sin funksjon som sorteringsinstitusjoner for de høyere utdanningene.

– Hvis skolene beholder nøyaktig de samme praksisene for vurdering av elevene, mens andre tilpasser seg den nye hverdagen, kan de få en rekke urettferdige utslag, sier Husøy.

At elever blir knallgode på å bruke språkmodeller og KI til læring og oppgaver, kan gi store utslag på standpunktkarakterene.

– Dette vil gi disse elevene en enorm fordel.