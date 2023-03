Dette vil de ta opp

Torsdag skal Kringkastingsrådet diskutere den mye omtalte NRK-podkasten «Sophie og Fetisha», og hvordan NRK har håndtert kontroversene rundt den.

Rådet har mottatt over 4000 klager relatert til podkasten.

Leder av Kringkastingsrådet, Snorre Valen, mener det viktigste for rådet blir å være en stemme for NRKs publikum.

– Det har vært et uvanlig stort engasjement fra veldig brede lag av publikum, sier Valen til TV 2.

ENGASJEMENT: Leder Snorre Valen sier engasjementet inn mot Kringkastingsrådet har vært uvanlig stort. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Han sier han har inntrykk av at spesielt unge har engasjert seg mer enn vanlig, og at flere enn før nå har fått kjennskap til Kringkastingsrådet.

– Et overveldende flertall er kritisk til podkasten, men i ettertid har det også kommet enkelte protester på at den er lagt ned, sier Valen.

– Det viktigste for meg er å sørge for at den kritikken mange har fremmet, kommer fram og får gode svar.

To viktige spørsmål

Av konkrete punkter som skal tas opp i møtet, mener Valen to spørsmål utmerker seg.

Det ene er hva slags aktør NRK skal være i møte med unge mennesker, og det andre er hva slags forbilder NRK har ansvar for å løfte fram.

– Sagt på en annen måte; er det NRKs oppgave å vise frem gode forbilder når de velger sine fjes og profiler?, spør Valen.

– De aller fleste er nok enige om at vi ikke bare har forbilder på TV. Det ville vært veldig kjedelig, sier han.

STARTET DISKUSJON: Bildet på Sophie Elise sin Instagram-profil startet en større diskusjon om NRKs samarbeid med influensere. Foto: Skjermdump

– God mulighet for NRKs ledelse

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og fungerende underholdningsredaktør i NRK, Christina Rezk Resar, skal innlede diskusjonen med å fortelle om bakgrunnen for podkasten.

Valen håper ledelsen benytter anledningen til å svare publikum på klagene som er kommet inn.

– Møtet er en god mulighet for NRKs ledelse å svare publikum litt direkte, sier Valen.

– Tror du vi kommer til å se det?

– Jeg synes ofte det kommer interessante og opplysende svar fra NRK. Og så tør jeg ikke spå hva de sier i morgen, men jeg tror det er viktig for publikum.

Venter temperatur

Gunn Cecilie Ringdal (H) er ordfører i Lier kommune, og medlem av Kringkastingsrådet. Hun tror det fort kan bli temperatur når saken skal diskuteres.

– Vi pleier å ha ganske bra temperatur, men samtidig veldig saklige og gode debatter. Det forventer jeg i morgen også, sier Ringdal til TV 2 onsdag.

TEMPERATUR: Gunn Cecilie Ringdal sier temperaturen ofte er høy på møter i K-rådet, men at debatten er saklig. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Ringdal ønsker ikke å dele sin personlige mening før møtet, men mener situasjonen er helt annerledes nå enn første gang podkastsamarbeidet ble diskutert i Kringkastingsrådet.

– Sånn sett vil jeg kanskje være mer skeptisk nå enn den gangen, sier Ringdal.

– Nå skal vi diskutere helt konkret hvordan NRK håndterte det at det ble lagt ut et bilde på Instagram fra vedkommende samarbeidspartner.

– Er der for å mene ting

Også Ap-politiker og rådsmedlem Tove Karoline Knutsen tror det kan bli heftig diskusjon.

– Men det er et råd som legger vekt på å være sindig og reflektert, så jeg tror det skal gå helt greit. Vi er der for å mene ting, og ofte er vi samstemte og andre ganger ikke, sier Knutsen til TV 2.

SERIØS BEHANDLING: Tove Karoline Knutsen mener saken fortjener seriøs behandling i Kringkastingsrådet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Heller ikke Knutsen vil gå inn på sin personlige mening før møtet, men mener det er rett og rimelig at saken tas opp.

– Det er derfor Kringkastingsrådet er der. For å håndtere klager og gi dem en seriøs behandling som NRK lytter til, sier hun.

– Alle skal behandles likt

Rolf Johansen er klubbleder for Norsk Journalistlag i NRK. Han har spesielt ett ønske for torsdagens møte.

– Jeg håper de tar en runde på NRKs etiske regelverk sett opp mot Vær Varsom-plakaten og kommersielle koblinger, og at rådet kommer med noen råd rundt hvordan dette bør praktiseres, sier Johansen til TV 2.

Han mener hvilken tilknytningsform Sophie Elise og andre profiler har til NRK er irrelevant for NRKs publikum.

– Alle fremstår som NRK-profiler, og da mener jeg alle skal behandles likt, sier Johansen.

LIK BEHANDLING: Rolf Johansen, klubbleder i NRK, håper K-rådet gir råd om hvordan NRK skal forholde seg til profiler med kommersielle interesser. Foto: Andreas Sunde / TV 2

Avsluttet samarbeidet

Det var i februar at influenser Sophie Elise Isachsen la ut et mye omtalt bilde på Instagram, hvor hun poserte sammen med en annen influenser, som holdt en pose med hvitt pulver.

Bildet førte til en større debatt om NRKs samarbeid med influensere, og de kommersielle oppdragene Isachsen kombinerte med å være under kontrakt med statskanalen.

Forrige uke ble samarbeidet med NRK avsluttet av Isachsen og Williams, etter at NRK først hadde sagt at bildet ikke fikk noen konsekvenser for samarbeidet.

Isachsen uttalte at NRKs nye krav la for sterke begrensninger på deres øvrige kommersielle virksomhet.