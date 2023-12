Dette vil de ha ut av besøket til Zelenskyj

Onsdag morgen landet den ukrainske presidenten Norge.

Nataliya Yeremeyeva, nestleder i Den ukrainske forening i Norge, er full av glede når TV 2 ringer.

– Vi er veldig glad for at presidenten er i Norge. Med dette håper vi på mer oppmerksomhet for Ukraina i dag. Det er helt fantastisk.

GLEDER SEG: Nataliya Yeremeyeva, nestleder i Den ukrainske forening i Norge, sier norgesbesøket til president Zelenskyj et et viktig signal. Foto: EWC

Norge er vertskap for et nordisk toppmøte med regjeringssjefene fra Finland, Danmark, Sverige og Island. Tema for møtet er nordisk samarbeid om forsvars- og sikkerhetspolitikk.



– Zelenskyj har gjort et viktig arbeid for det ukrainske folket helt siden begynnelsen av krigen.

BESØKER: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landet på Oslo Lufthavn onsdag morgen. Besøket har blitt holdt strengt hemmelig av sikkerhetsgrunner. Foto: Frode Sunde / TV 2

Gleder seg til å få glimt av presidenten

I tillegg til å møte nordiske ledere, skal Zelenskyj tale til stortingsrepresentantene i stortingssalen.

Regjeringens medlemmer vil også være til stede. I tillegg vil Ukrainas president møte stortingspresident Masud Gharahkhani og de parlamentariske lederne.

Kong Harald mottar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i audiens onsdag.

– Vi håper det kommer mer militær støtte. På lengre sikt må vi ha støtte til å gjenoppbygge landet, sier Yeremeyeva til TV 2.

Hun påpeker at ukrainerne etter hvert har blitt en stor og viktig innvandrergruppe i Norge.

STØTTE: Den ukrainske foreningen i Norge sier nordmenn alltid vil ha en sterk plass i de ukrainske hjerter. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Norge har vært en viktig støttespiller for Ukraina. Vi har fått enorm støtte fra både politikere og vanlige folk, som har stått sammen med oss og vist solidaritet med hjemlandet, sier hun.

Ukrainere har hatt daglige demonstrasjoner foran Stortinget helt siden Russlands invasjon av landet.

SIKKERHET: Politiet er tilstede flere steder i Oslo sentrum for å ta vare på sikkerheten under besøket til den Ukrainske presidenten. Foto: Fride Sorensen / TV2

Når Zelenskyj skal til Stortinget, stiller de opp igjen. Der håper Yeremeyeva å få et glimt av presidenten.

– Vi håper han dukker opp da. Det hadde vært en glede og ære å møte han.



Politiet har satt inn store ressurser i forbindelse med Volodymyr Zelenskyjs besøk. Politiet vil operere med både synlige og skjulte ressurser i Oslo gjennom onsdagen.