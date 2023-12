Dette vil brannvesenet at du kun bruker én gang

ENGANGSBRUK: Skal du være på den sikre siden mener brannvesenet at du ikke bør bruke dette flere ganger. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Men produsentene forteller at det skal tåle å bli brukt flere ganger.

Dersom du bruker bakepapiret mer enn en gang har du kanskje lagt merke til at det blir brunt og sprøtt i kantene.

Dette kan lett by på problemer, ifølge brannvesenet.

Vaktleder i Vestfold interkommunale brannvesen, Tom Berger, forteller at han selv har opplevd at det kan gå galt.

– Når det blir slik kan det lett ta fyr.

Bytt hver gang

For Berger endte det med at det begynte å ryke kraftig fra bakepapiret. Han forteller at det heldigvis ikke begynte å brenne.

– Etter den hendelsen så bestemte jeg meg for at jeg alltid skal bytte bakepapir etter hvert bruk.

Han erkjenner at han kanskje er litt mer forsiktig enn folk flest fordi han er brannmester, men vil allikevel oppfordre alle til å skifte papiret etter hvert bruk.

– Det koster så lite det papiret, så det er bedre å være på den trygge siden, sier Berger.

Skal tåle det

Kine Søyland er kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, som distribuerer bakepapiret Unik.

Hun forteller at deres bakepapir er laget for å kunne brukes flere ganger.

– Så lenge man følger anvisningen for maks temperatur, så er vårt bakepapir laget for å kunne brukes flere ganger, sier Søyland.

BRUK DET RETT: Dersom det brukes rett skal bakepapir tåle mer enn en bruk. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Også Rema 100 sitt bakepapir er laget for å kunne bli brukt flere ganger, dersom det brukes rett.

Kvalitetssjef i REMA 1000 Lydia Lineikro sier til TV 2 at deres bakepapir skal tåle 220 grader.

– Bakepapiret kan brukes flere ganger, men man bør bruke ett nytt ett dersom det har blitt brunt eller er tilsmusset med fett- eller matrester. Pass på at bakepapiret ikke er i kontakt med varmeelementene eller sidene av ovnen når du bruker det.



Kan bli røykfylt

Stekeovner er beregnet for å tåle høye temperaturer og det er ingen brennbare materialer inne i selve ovnen.

Berger forteller at dersom bakepapiret skulle ta fyr så vil det mest sannsynlig ende med at kjøkkenet blir røyklagt.

– Men det er ikke noe bra å puste inn røyk, sier han.

Dersom du skulle være uheldig og kjøkkenet blir fylt med røyk, forteller Berger at det er viktig å ringe 110 selv om brannen ser ut til å være slukket.

– Dette gjelder spesielt dersom det har vært brann i en kjele. Da kan det ha spredt seg til kjøkkenviften hvor det er mye fett, som er veldig brennbart.

– Og er det fylt med røyk så kommer vi og hjelper med å lufte skikkelig ut, eventuelt for å vurdere om du bør ta deg en tur på legevakten, sier vaktlederen.