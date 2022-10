Dette vet vi om Johny Vassbakk (52)

Drapstiltalte Johny Vassbakk var godt kjent for politiet i årene før og etter Birgitte Tengs (17) ble drept, men så ble det stille fra ham. De senere årene skal han ha levd et stille og rolig liv.

TILTALT: Påtalemyndigheten mener at Johny Vassbakk drepte Birgitte Tengs i 1995. 52-åringen har i mange år vært hjemmehørende i Skudneshavn, helt syd på Haugalandet. Foto: Frode Sunde / TV 2 / Privat

Påtalemyndigheten vil føre flere beviser som de mener underbygger at Vassbakk drepte Birgitte Tengs på Karmøy den 6. mai i 1995.

Et Y-kromosom på Tengs' strømpebukse, manglende alibi på drapsnatten og straffehistorikken hans er de viktigste elementene.

Selv nekter han enhver befatning med drapet. Hans forsvarer, advokat Stian Kristensen, sier at Vassbakk tok beskjeden om tiltalebeslutningen veldig tungt.

– Han begynte å gråte og klarte ikke å snakke på noe tid. Han bruker ord som «mareritt» og «justismord». Det var ikke det svaret vi håpet på, sier han til TV 2.

Dette er Birgitte-saken: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Politiet pågrep onsdag 1. september i fjor 52 år gamle Johny Vassbakk på Haugalandet som er siktet for drapet. Mannen fikk også status som siktet for drapet på Tina Jørgensen i 2000. I april ble det bekreftet at DNA-funnet på Tengs' strømpebukse, er likt DNA-et til siktede. Sakkyndigrapporten ble i ettertid godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon. Politiet har ikke hatt tilsvarende gjennombrudd i etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen. Politiet avsluttet etterforskningen av saken 31. august og sendte saken til statsadvokaten og Riksadvokaten for påtalemessig avgjørelse. Rettssaken er forhåndsberammet i Haugaland og Sunnhordland tingrett 31. oktober. Kilde: NTB

På 1990- og begynnelsen av 2000-tallet ble den nå 52 år gamle mannen domfelt flere ganger.

Den kanskje mest alvorlige saken fant sted fem år før drapet på Karmøy. Da oppsøkte Vassbakk sin kvinnelige psykolog, Jorunn Øpsen, da hun var hjemme i boligen sin i Haugesund.

Den da 20 år gamle mannen var iført BH, strømper og et kort skjørt. Han skal ha vært seksuelt opphisset.

– Det som skjedde, var at vi sto i døråpningen, og jeg forsøkte å forhandle ham ut. Plutselig kjenner jeg snoren rundt halsen. Fra det øyeblikket har jeg ikke kontakt med vedkommende. Det er da jeg skjønner at jeg kan dø, har hun tidligere fortalt til TV 2.

Blottet seg for kvinner

Vassbakk skal ha brukt en snor og strammet denne rundt Øpsens hals. Da hun mistet bevisstheten, røk snora.

52-åringen ble dømt for grov vold, men retten skrev i dommen at handlingen ligger «svært nær opp til et drapsforsøk».

Han erkjente ugjerningen og ble dømt til seks måneders fengsel, i tillegg til tre års sikring.

Sikring var forløperen til dagens forvaringsinstitutt.

HJEMMEHØRENDE HER: Johny Vassbakk har vært hjemmehørende i Skudneshavn på Haugalandet i mange år. Foto: Frode Sunde / TV 2

I julen i 1994 og frem til februar i 1995, altså bare noen måneder før drapet på Tengs, skal Vassbakk ha ringt en kvinne flere ganger og krenket henne med seksuelle ytringer.

Også her ble han beskyldt for å ha likt å gå med dameklær.

Ett år etter drapet på Tengs, i mai i 1996, ble Vassbakk dømt for 16 episoder av blotting – totalt var det fem fornærmede kvinner i saken.

Var én av flere kandidater

Da han skulle pågripes etter blotterepisodene, ble han anklaget for nesten å ha kjørt på en politimann som forsøkte å stanse ham.

For dette ble han dømt til nye ti måneder i fengsel, samt tre års sikring.

I samme tidsperiode var Vassbakk på politiets radar i forbindelse med etterforskningen av drapet på Karmøy. Blant annet avga han en DNA-prøve, og han var i politiavhør, men uten at det skjedde noe mer.

Vassbakk har imidlertid blitt sett på som en moduskandidat på grunn av handlingene han er domfelt for.

TV 2 kjenner identiteten til flere av mennene som sto på politiets liste.

Stjal dameklær

I 2001 ble Vassbakk dømt for å ha brutt seg inn i flere boliger der han stjal damesko, kjoler, en BH og skjørt. Han tilstod alt sammen og ble dømt til 120 dagers betinget fengsel.

På dette tidspunktet var Vassbakk 30 år og hadde utdannet seg til å bli forskalingssnekker.

De neste årene begynte han å jobbe som sjåfør i et betongfirma. Det var mens Vassbakk jobbet her, i 2005, at han ble dømt for hittil siste gang.

Igjen gjaldt anklagene en hel rekke tyverier av dameklær og sko.

I dommen, der han dømmes til betinget fengsel, står det at Vassbakk har «et langt og spesielt preget strafferegister».

Beskrives som en einstøing

Etter 2005 finner ikke TV 2 spor av at han er domfelt.

Han har hatt minst to kjærester, som begge er avhørt i forbindelse med Tengs-etterforskningen, men han har ingen barn.

Etter det TV 2 forstår, har Vassbakk levd et stille og rolig liv de siste årene.

En som har bodd i nærheten av ham, beskriver at han aldri har reagert på noe ved 52-åringen.

– Han kjørte moped og var en einstøing, sier han.

Vassbakk har vært en del av et hundemiljø, der han skal ha funnet seg godt til rette.

Vassbakks forsvarer, Stian Kristensen, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Skjult etterforskning

Ifølge TV 2s opplysninger drev politiet med skjult etterforskning av Vassbakk fra 2019 til han ble pågrepet tidlig på høsten i fjor.

51-åringen eier en enebolig i et villastrøk i Skudeneshavn.

Ifølge TV 2s opplysninger har politiet benyttet både telefonavlytting og dataavlesing, som innebærer at de har kunnet følge med på 51-åringens aktivitet på internett.

På et tidspunkt installerte politiet også et skjult kamera i umiddelbar nærhet til Vassbakks eiendom, får TV 2 opplyst.

I tillegg gjennomførte de hemmelige ransakinger inne i boligen hans, samt i en sjøbod som han disponerte.

Dette innebærer at politiet i all hemmelighet tok seg inn i huset hans for å gjøre undersøkelser, blant annet speilkopiering av en datamaskin.

Ble mistenksom

Allerede før pågripelsen skal han, slik TV 2 forstår det, ha reagert på at det var noe rart med låsen på døra hans.

Vassbakk mistenkte at noen hadde tatt seg inn i huset hans.

Han skal imidlertid ikke ha trodd at det var politiet som stod bak, men heller personene som laget TV 2-dokumentaren «Hvem drepte Birgitte?» – der den nå siktede mannen ble oppsøkt og konfrontert med spørsmål om saken.

Se konfrontasjonen her:

For å finne ut om noen uvedkommende hadde vært på ferde, la han en felle. I en døråpning plasserte han en liten spiker som ville falle på gulvet dersom den ble åpnet.

BOR HER: På et tidspunkt installerte Johny Vassbakk (52) også kameraer som peker ned mot inngangsdøren hans. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Fellen virket. En dag da han kom hjem, lå spikeren på gulvet. Da forstod 51-åringen at noen hadde vært inne i boligen hans.

Politiet har vedgått at de har benyttet seg av skjulte metoder under etterforskningen, uten at de har ønsket å konkretisere hva de har gjort.

Hvor mye som har kommet ut av den skjulte etterforskningen får offentligheten trolig svar på i rettssaken.

Den begynner etter planen den 31. oktober.