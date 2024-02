Dette vet vi om helikopterstyrten

Onsdag kveld kom den dramatiske meldingen om at et kommersielt helikopter hadde styrtet i Nordsjøen utenfor Bergen.

Til sammen ble seks personer reddet opp av havet. Hovedredningssentralen startet klokken 20.40 å heise folk opp av vannet, 50 minutter etter nødmeldingen kom inn.

Klokken 21.20 var alle personer heist opp av vannet. Alle ble fraktet til Haukeland universitetssykehus.

Klokken 00.30 kom meldingen om at én person er bekreftet død etter ulykken.

I tillegg er én person lettere skadet. De fire andre har varierende skadegrad.

Stanser flyvninger

Helikopterselskapet Bristow bekrefter at det er et av deres helikoptre som styrtet.

Helikopteret er av typen Sikorsky S-92, som blant annet blir brukt som redningshelikopter.

– Etter de opplysningene vi har, er det et såkalt SAR-helikopter som er på kontrakt med petroleumsindustrien og var stasjonert på Flesland som var ute på treningstur, sier redningsleder Ståle Jamtli ved HRS til TV 2 om det aktuelle helikopteret.

At helikopteret brukes i petroleumsindustrien mener flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs kan by på utfordringer. Helikopteret brukes til å transportere personell mellom fastlandet og installasjonene.

FOR TIDLIG: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener det er for tidlig å si noe om hva som kan ha skjedd. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Nå blir det opp til luftfartstilsynet å vurdere hva som blir gjort videre med dette her, sier Elnæs.

Like før midnatt bekrefter Equinor til TV 2 at de stanser all helikopterflyginger frem til klokken 13.00 torsdag.

– Vi har ingen informasjon om årsaksforhold, men på bakgrunn av kveldens alvorlige hendelse gjør vi et opphold i alle våre regulære helikopterflyvninger på norsk sokkel til klokken 13 i morgen, sier Gisle Johannessen i Equinor til TV 2.

– Brukt siden tidenes morgen

Elnæs sier at denne helikoptertypen er et veldig bra helikopter. Sikorsky har bygget helikopter i mange år.

– Sikorsky har vært en del av de helikoptrene som har blitt brukt i Nordsjøen helt siden tidenes morgen med oljeproduksjon og utviklingen av felt der ute.

Han mener det ikke er noe særlig problematikk rundt helikoptertypen.

STYRTET: Bildene fra Flightradar viser hvor helikopteret styrtet. Foto: Flightradar / R.Rimestad / Jetphotos

– Nå må vi avvente hva som er årsaken til at helikopteret gikk i sjøen, sier han videre.

Turøy-ulykken i 2016 ga store konsekvenser for selskapet som lager helikopter. Derfor mener Elnæs det er viktig å finne årsaken til ulykker med fly og helikopter, slik at å reise med fly og helikopter fortsetter å være noe v de tryggeste fremkomstmidlene.

– Det er fordi man finner mye ut av de ulykkene som har skjedd for at de ikke skal skje igjen. Det er det vi håper kommer på plass etter hvert om det som har skjedd der ute.

– Vil få helikopteret trygt ned

Politiet har bedt Forsvaret om bistand til søk og mottak av vrakdeler på Haakonsvern.

– Vi samarbeider videre med Havarikommisjonen om det videre arbeidet, skriver politiet i en pressemelding.

Selv om Elnæs sier det er altfor tidlig til å si noe om hvorfor helikopteret styrtet, sier han det er en ting som er viktig å få med seg når det gjelder helikoptre.

– Hvis det blir en form for en svikt i en motor eller et annet system kan de lande med autorotasjon. Det vil si at det hvis det ikke er kraft i motoren, vil rotorene kunne brukes til å få ned helikopter på en relativt trygg måte, forklarer han.

En autorotasjon er noe helikopterpiloter trener på jevnlig. Men Elnæs tror det er lite sannsynlig at det er dette pilotene øvde på onsdag kveld. Både fordi det var sent på kvelden, men også fordi det var dårlig vær med høye bølger. Slik trening blir gjerne gjort i simulatorer og eventuelt når forholdene er tilstrekkelig for det.

– Jeg ser ikke bort ifra at det kanskje er årsaken til at det har gått såpass bra ute på sjøen og at de har klart å lande helikopteret nesten normalt gjennom en autorotasjon, sier Elnæs.

– Håp om å finne vrakrester

Gustav Landro, stabssjef i Vest politidistrikt, sa natt til torsdag at det er for tidlig å si noe om bakgrunnen til ulykken.

– Vi søker etter vrakdeler i nærheten av der vi tror det havarerte helikopteret ligger. Vi har båter i sving også bistår Forsvaret i søket og med håndteringen av vrakrestene, sier Landro.

Vrakrestene vil bli tatt om bord i fartøyene til Kystverket før de fraktes videre til Haakonsvern. Det vil bli gjort ytterlige søk i løpet av torsdag når det blir lysere.

BERGEN: Stabssjef i Vest politidistrikt Gustav Landro sier de har håp om å finne vrakrester. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Vi har håp om å finne vrakrester. Det er en del som flyter. Men nå er det mørkt og vanskelige forhold, så i morgen vil det være mye bedre, sier Landro.

Politiet og Havarikommisjonen vil nå jobbe side om side i arbeidet med å finne ut hva som har skjedd. Landro sier at deres viktigste oppgave nå vil være å finne ut om det har skjedd noe straffbart.

– Så vil Havarikommisjonen kunne si noe om årsaken til hvorfor dette skjedde, forklarer han.