Dette vet vi om den siktede bestefaren

STORE RESSURSER: Politiet, brannvesenet og flere ambulanser rykket ut da en mann i 60-årene varslet at han hadde drept tre personer og skulle ta sitt eget liv i Skogbygda tirsdag formiddag. Foto: Tor Lindseth

Naboer og bekjente som TV 2 har snakket med, beskriver ham som hyggelig og arbeidsom.

Flere har beskrevet ham og familien som en helt vanlig kjernefamilie.

– Det er en mørk sky over bygda vår, sier en nabokvinne.

Ringte politiet selv

Tirsdag formiddag ringte mannen i 60-årene til politiet.

Han fortalte at han hadde drept døtrene sine og et barnebarn, og nå skulle han ta sitt eget liv. Døtrene hans var i 20- og 30-årene. En av dem hadde en baby.

Da politiet kom til stedet, fant de fire døde mennesker i et røykfylt hus. Onsdag blir alle fire obdusert.

– Det er først når vi har svar på obduksjonen og noen andre etterforskningsskritt, at vi vil gå ut med mer informasjon, sa politiinspektør Grete Lien Metlid på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.



– Som lyn fra klar himmel

Bestefaren hadde også et enkeltpersonforetak registrert på seg, som drev med dyrehold.

Etter det TV 2 får opplyst, er han ikke straffedømt for noe tidligere – i hvert fall ikke i nyere tid.

Mannen har de siste par årene tjent tett oppunder en million kroner i året. Han var ansatt i et selskap ved Oslo lufthavn.

JOBBET HER: Den trippeldrapssiktede mannen jobbet i et selskap ved Oslo lufthavn. Foto: Frode Hoff / TV 2

TV 2 har snakket med en ansatt på flyplassen, som sier hele saken har vært et sjokk for mannens kolleger.

– Dette kom som lyn fra klar himmel. Det var noe ingen i sin villeste fantasi hadde forestilt seg at kunne skje. De hadde håpet at det var noe annet som hadde skjedd, men politiet er jo klarere og klarere. Det er sjokkartet for alle kollegaene hans, som er svært preget, sier han.

Økt beredskap

Nes kommune satt krisestab, koblet på et psykososialt kriseteam og åpnet kirken som følge av hendelsen.

TV 2 møtte Nes-ordføreren onsdag formiddag etter et at hun hadde vært i et møte med kriseledelsen.

VAKTHOLD: Politiet er på plass ved åstedet også onsdag. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun forteller at lokalsamfunnet i Skogbygda, med sine rundt 1000 innbyggere, er sterkt preget.

– Vi bestemte raskt å åpne kirken i går, med et kriseteam der. Dette videreføres i dag. Kirken er åpen i ettermiddag. Skolenes beredskap er i tillegg økt, med tilgjengelig helsesykepleier, sier ordfører Tove Nyhus (Frp).