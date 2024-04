Dette vet vi om den drapssiktede kvinnen

SPERRET AV: En mann i 50-årene ble funnet død på en adresse i Braskereidfoss i Innlandet. En kvinne er siktet for drapet. Dette bildet viser den siktede sin bolig, som ble sperret av etter hendelsen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kvinnen i 50-årene som er siktet for drapet på en bekjent natt til søndag i Braksereidfoss i Våler, erkjenner straffskyld.

Hun har samtykket til fengsling, og fengslingen vil bli vedtatt gjennom en såkalt kontorforretning mandag klokken 12. Dette betyr at dommeren tar stilling til spørsmålet om fengsling, uten at siktede trenger være til stede.

Politiet ber om at kvinnen fengsles med brev- og besøksforbud, samt medieforbud, i fire uker, hvorav de første to i full isolasjon.

Gjennom hennes forsvarer Frode Aabak har hun uttalt at hun er svært lei seg for det som har skjedd.

– Siktede erkjenner straffskyld etter siktelsen. Hun er veldig preget og lei seg for det som har skjedd, skriver advokat Frode Aabak til TV 2.

– Har forklart seg

Det var klokka 00.07 natt til søndag at politiet fikk melding om at det hadde skjedd en mulig voldshendelse på en adresse i Braskereidfoss.

Da politiet kom til stedet, fant de en død mann. I tillegg var mannens samboer på stedet, opplyser politiet. Hun er avhørt og ikke mistenkt i saken.

Personen som varslet politiet, er en tredjeperson som også kjente siktede.

– Vi fikk en telefon rett etter midnatt med informasjon om at det kunne ha skjedd noe straffbart og alvorlig. Da vi kom dit, fikk vi raskt se en mann som var hardt skadet, sier politiinspektør Henning Klauseie til TV 2.



Kvinnen som er siktet beskrives av politiet som en bekjent av avdøde. Utover dette har de ikke ønsket å kommentere relasjonen.

Kvinnen ble pågrepet på en annen adresse enn der avdøde ble funnet. Politiet sperret av kvinnens bolig, og har gjort flere beslag der.

BOLIG: Mannen ble funnet død i denne boligen natt til søndag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Kvinnen har erkjent straffskyld og forklart seg om hendelsen, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.



Politiet ønsker ikke utdype hva kvinnen har forklart på nåværende tidspunkt.

Avdødes samboer ble avhørt søndag. Hun forklarer at hun befant seg i boligen da drapet skjedde.

– Hun er avhørt som vitne og har forklart at hun ikke har sett samboeren bli drept, sier Ekeland.

Narko-overtredelser



TV 2 har undersøkt kvinnens straffehistorikk. Hun har tidligere vært i retten flere ganger, og har også tidligere blitt varetektsfengslet.

Et gjennomgående tema i dommene, er at det er snakk om narkotikaovertredelser.

I en dom fra 2014 går det fram at kvinnen var tiltalt for å ha kjørt bil påvirket av narkotika. Det ble funnet klonazepam, alprazolam og zopiclon i blodet hennes. Rusen ble sammenliknet med en alkoholpromille på 1,2.

Saken gikk som en såkalt tilståelsessak, der tiltalte tilsto forholdene fullt ut. Hun ble dømt til fengsel i 15 dager, en bot på 18.000 kroner og ble fratatt førerkortet i to år.

I skjerpende retning ble det fremhevet at hun kjørte i tettbygd strøk, og at turen ikke kunne betegnes som kort. I formildende retning ble det vektlagt at hun tilsto forholdet, og at hun virket å være i en rehabiliteringssituasjon.

SPERRINGER: Etter funnet av den døde mannen ble et større område rundt boligen hans sperret av. Bildet er fra lørdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kvinnens forsvarer Aabak ønsker ikke uttale seg ytterligere om kvinnen eller hennes tidligere liv.

Tilbake til 80-tallet

I dommen står det også henvisninger til tidligere dommer, som ligger lenger tilbake i tid enn domstolens digitale arkiver.

I dommen heter det blant annet:

Siktede er en XX år gammel kvinne som for lang tid tilbake er domfelt for ruspåvirket kjøring (1986), og etter dette straffet for legemsbeskadigelse (1998) og for overtredelse av veitrafikkloven § 1. ledd jf. § 17 annet ledd (2013).

I 2016 ble kvinnen igjen pågrepet i en straffesak, denne gangen var hun siktet for grove narkotikaforbrytelser, etter at det ble funnet store mengder narkotika i en leilighet hun disponerte. I denne saken var også en annen person involvert.

Slik TV 2 forstår det, foreligger det ingen dom i denne saken. TV 2 er ikke kjent med ytterligere detaljer knyttet til disse forholdene.