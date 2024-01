Dette vet vi om den drapssiktede 32-åringen

FUNNET HER: Kvinnen ble funnet død i en bil, utenfor sykehuset i Elverum. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

Den avdøde kvinnen ga retten klar beskjed om at hun ikke ønsket noen kontakt med mannen. Nå er han siktet for å ha skutt og drept henne.

Klokken 21.49 rykket politiet ut med store ressurser etter en bekymringsmelding ved Elverum sykehus.

En 30 år gammel kvinne var på besøk ved sykehuset, da hun skulle ut for å hente noe. Da kvinnen aldri kom tilbake, ble en slektning bekymret.

Hun tok kontakt med politiet og basert på det hun fortalte dem, ble det iverksatt en større politiaksjon.

SPERRET AV: Politiet har sperret av et større område utenfor sykehuset. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Funnet drept

Politiet behandlet først oppdraget som en frihetsberøvelse. Klokken 01.20 ble kvinnen funnet død i en bil kun et steinkast fra sykehuset.

I bilen fant politiet også en hardt skadd 32 år gammel mann, som ble fraktet til Ullevål sykehus.

Han er siktet for drap på kvinnen, og politiet mener han deretter forsøkte å ta sitt eget liv.

Både siktede og avdøde hadde skuddskader, ifølge politiet.

Ifølge politiet var den drapssiktede og den avdøde i et kort forhold for ett års tid siden.

Rettsdokumenter TV 2 har sett, viser at mannen ble ilagt gjentatte besøksforbud mot kvinnen siden, og at han gjentatte ganger brøt disse.

En rekke besøksforbud

Mannen har også blitt ilagt besøksforbud mot tidligere eks-kjærester, for første gang i 2009.

Besøksforbudet ble ilagt etter at siktede «over en lengre periode plaget og truet fornærmede». Politiet mente det var risiko for at mannen enten ville begå en straffbar handling, forfølge eller krenke kvinnens fred.

– [Drapssiktede] har plaget og truet fornærmede gjennom telefonoppringninger, SMS og e-post over en lengre periode, slår tingretten fast.

I 2017 måtte mannen igjen svare for sin oppførsel overfor den samme eks-kjæresten. Ifølge rettsdokumentene hadde mannen i løpet av en ett-årsperiode sendt en rekke sensitive bilder av ekskjæresten til hennes venner og familie, som han utga for å være fra henne.

Truende og kontrollerende

I løpet av samme periode hadde mannen også sendt i underkant av 400 tekstmeldinger til kvinnen, hvorav «flere fremsto som kontrollerende og truende».

I samme sak var mannen tiltalt for å ha forsøkt å true ekskjæresten til å trekke anmeldelsen mot ham, og hadde i denne sammenhengen sendt 82 ulike tekstmeldinger til kvinnen.

Mannen erkjente straffskyld i saken og ble dømt til 90 dagers fengsel, hvorav 45 ble gjort betinget.

– Tiltalte synes å ha tatt lærdom av sine handlinger og ... ga uttrykk for anger, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

I august i fjor møtte mannen nok en gang i Oslo tingrett. Også denne gangen gjaldt saken besøksforbud mot en tidligere kjæreste – den nå avdøde 30-åringen.

Flere brudd

Ifølge Oslo tingrett hadde mannen brutt besøksforbudet syv ganger mellom 27. april og 2. august 2023.

Etter at han i juni ble han ilagt et forelegg for de tre første bruddene, fortsatte den siktede å oppsøke bilen som var parkert utenfor boligen hennes og plasserte sporingsenheten på den. Dette skjedde fire ganger.

– Dette må være skremmende for fornærmede og hyppigheten av bruddene gjør gjentakelsesfaren sterk. Siktedes forklaring om at han ikke visste at å feste sporingsenhet på bilen hennes var brudd på besøksforbud, mener retten ikke er troverdig, slo tingretten fast.

FORLENGET: Så sent som i oktober besluttet Oslo tingrett å forlenge besøksforbudet den nå siktede mannen hadde mot den avdøde kvinnen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Løslatt

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker i august. Da politiet ønsket å forlenge dette med fire uker i september, fikk de derimot ikke medhold av domstolen.

I kjennelsen skriver retten at siktede hadde forstått alvoret av sine handlinger og at gjentakelsesfaren nå var svekket.

Politiet anket avgjørelsen til lagmannsretten, men heller ikke her fant man at det var grunnlag for videre varetektsfengsling.



Så sent som i oktober i fjor vedtok Oslo tingrett å forlenge besøksforbudet mot den nå avdøde kvinnen.

– Det er fortsatt meget høyt konfliktnivå mellom partene, og det er slik retten ser det et klart behov for å beskytte fornærmede med et slikt besøksforbud som begjært for å sikre hennes interesse, skrev Oslo tingrett i kjennelsen.



– Ingen kommentar

Ifølge tingretten hadde fornærmede helt klart gitt uttrykk for at hun ikke ønsket noen som helst kontakt med siktede.

– På bakgrunn av bruddhistorikken er det grunn til å tro at siktede også i fortsettelsen vil begå en straffbar handling overfor fornærmede, forfølge henne eller på annet vis krenke hennes fred dersom besøksforbudet ikke ilegges også i fortsettelsen, skriver retten.

Den nå siktede mannen ligger hardt skadd på sykehus. Hans forsvarer Tore Müller Famestad opplyser til TV 2 at han ikke har annen kjennskap til straffehistorikken til sin klient enn den politiet har opplyst om.

– Jeg ble oppnevnt i dag tidlig og har ikke representert ham tidligere. Jeg har derfor ingen kommentarer på dette, sier han.