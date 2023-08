Dette vet vi om de to mennene og hvorfor de var på seilskuta

To menn, begge med betydelig straffehistorikk, havnet i et basketak langt ute på havet i slutten av juli. En av dem er etterlyst internasjonalt og siktet for drapsforsøk.

Natt til 27. juli i sommer utspant det seg et drama på en seilbåt i Atlanterhavet, utenfor den nordøstlige kysten av Sør-Amerika.

En mann i 50-årene er internasjonalt etterlyst for drapsforsøk mot en annen mann, også han i 50-årene.



Fornærmede skal være hardt skadet.

Siktedes forsvarer, Øyvind Bratlien, sier til TV 2 at hans klient nekter straffskyld og hevder at han handlet i nødverge. Det var Dagbladet som omtalte dette først.

– Når fornærmede-siden har gått ut med så mye opplysninger, så er jeg også nødt til å gå ut og si at min klient hevder det skjedde i nødverge. Det vil han utdype i avhør så fort han kommer til Norge, sier Bratlien.

Skulle til Karibia

Slik TV 2 forstår det, var det ingen andre enn de to involverte mennene om bord på seilbåten.

Seilasen skal ha vært et betalt oppdrag, som gikk ut på å frakte båten fra Europa til Trinidad og Tobago i Karibia, ifølge TV 2s opplysninger.

Trinidad og Tobago ligger et stykke nordvest for Fransk Guyana, som er stedet fornærmede ble fraktet til etter at voldshendelsen fant sted.

Ifølge TV 2s opplysninger skal seilbåten være av typen Bavaria.

Vold, frihetsberøvelse og ran

Mannen, som har status som fornærmet i saken har en omfattende straffehistorikk, som strekker seg mange tiår tilbake i tid.

TV 2 er kjent med at han er domfelt mer enn 13 ganger.

Den nyeste dommen TV 2 har fått tilgang til, er fra 2018, da han unnlot å møte til soning. I tillegg ble han dømt for oppbevaring av rundt 10 gram heroin og bæring av kniv på offentlig sted.

– Det er svært interessante opplysninger, men det er ukjent for meg. Det er dessverre ingen tradisjon for at fornærmedes straffe- og bøteregister legges inn i straffesaken mot en siktet, sier Øyvind Bratlien.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien representerer mannen som er etterlyst for drapsforsøk. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

De øvrige dommene inneholder mer alvorlige straffbare forhold.

På 2000-tallet ble han dømt for en rekke tilfeller av ran, voldsutøvelse, trusler, frihetsberøvelse og ulovlig oppbevaring av våpen og narkotika.

Det er Nils Christian Nordhus som er oppnevnt som bistandsadvokat for den fornærmede mannen.

Han har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser denne uken, verken på telefon, SMS eller e-post.

BISTÅR: Det er advokat Nils Christian Nordhus som ivaretar interessene til fornærmede. Advokaten har ikke besvart TV 2s henvendelser i denne saken. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Smuglet mye narkotika

Også mannen som er siktet for drapsforsøk skal være godt kjent for politiet.

Ifølge VG ble han på 90-tallet dømt for å smugle nærmere 50 kilo kokain med en seilbåt til Norge.

Han skal også være straffedømt for å ha innført mer enn 60 kilo hasj. For dette ble han dømt til åtte år i fengsel, tidlig på 1990-tallet.



– Jeg begynte på jusen i år 2000 og har ingen kjennskap til de gamle dommene. Jeg har heller ikke tilgang til disse eller fått oversendt noe straffe- og bøteregister, hvilket jeg tolker dit hen at Kripos ikke anser dette som relevant, uttalte forsvarer Bratlien til avisen tirsdag kveld.

Til TV 2 legger Bratlien til at han ikke er gjort kjent med at hans klient har noen voldshistorikk.

Ifølge TV 2s opplysninger er siktede ikke straffedømt i Norge de siste 20-årene.

– Jeg klarer ikke mer

Dagbladet har publisert et lydopptak fra seilbåten, etter at fornærmede angivelig ble utsatt for vold.

Lydopptaket inneholder en samtale mellom fornærmede og en bekjent av ham.

«Jeg klarer ikke mer. Hør nå. Jeg besvimer snart. Hør nå. Jeg har mistet så mye…», hører man fornærmede si på lydopptaket.



Den bekjente, Raymond Myhre, sier til avisen at fornærmede skal ha blitt hardt skadet som følge av voldsepisoden og at han skal ha klart å låse seg selv inne på lugaren sin.

Siktede er ikke pågrepet, men Kripos har uttalt at de vet hvilket land han befinner seg i.

Fornærmede, som altså først ble først fraktet til Fransk Guyana, er nå tilbake i Norge.