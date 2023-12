Dette var nordmenn mest opptatt av i 2023

2023 begynner å nærme seg slutten.

Hvert år presenter Google hva det er vi har søkt mest på i året som gikk.

Ifølge kommunikasjonssjef i Google Norge, Sondre Ronander, har Google-søkene våre vært preget av hva som har skjedd i nyhetsbildet.

– For eksempel ser vi at krigen mellom Hamas og Israel og krigen i Ukraina, har gjort sitt avtrykk på søketrendene.

Under kategorien «hva er …», er det to punkter om krig. Der har nordmenn googlet «hva er Hamas» mest, mens på en fjerdeplass finner vi «hva er Wagner-gruppen».

– Kompani Lauritzen-effekt

Men det er også mer lystige ting nordmenn søker etter. Ronander forteller at også det som går på TV har en stor innvirkning på søketrendene.

Helt på topp i kategorien «Hvorfor …» befinner søket «hvorfor nesekantarell?» seg.

GOOGLE: Kommunikasjonssjef i Google Norge, Sondre Ronander, tror søketrendene sier noe om oss. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Ronander forteller at han selv måtte google dette for å finne ut hva det var for noe.

– Da fant jeg at det er en del av sanitetsopplæringen som deltakerne på Kompani Lauritzen må gjennom!

En nesekantarell er et hjelpemiddel som skal kunne sikre frie luftveier.

– Så det har vært en Kompani Lauritzen-effekt

Hva er...? 1. Hva er Hamas?

2. Hva er woke? 3. Hva er ultraprossesert mat? 4. Hva er Wagnergruppen? 5. Hva er rødt kjøtt? 6. Hva er Olsok? 7. Hva er YS? 8. Hva er AI? 9. Hva er crossfit? 10. Hva er tregrensen?

Også den superpopulære NRK-serien «Makta» har påvirket listene i år.

Under kategorien «topp ti navn» er det navn som Erna Solberg, Emma Steinbakken, David Beckham og Jon Fosse.

Men helt øverst troner den tidligere Arbeiderparti-politikeren Reiulf Steen.

– Jeg hadde ikke gjettet at det var han som skulle toppe listene i år, sier Ronander.

Hvordan...? 1. Hvordan stemme? 2. Hvordan fjerne My AI? 3. Hvordan gjøre Instagram privat? 4. Hvordan reservere seg mot dørsalg? 5. Hvordan vaske dunjakke? 6. Hvordan bli rik på et år? 7. Hvordan bli brun? 8. Hvordan få vann ut av øret? 9. Hvordan bli kvitt slim i halsen? 10. Hvordan får man hjernehinnebetennelse?

Mest søkt gjennom tidene

I anledning Google sin 25-årsdag har de gitt ut en liste over hva som er søkt mest på i hele verden siden Google Trends ble lansert i 2004.

Google har valgt seg ut 25 kategorier, og funnet frem hva det er som er søkt mest på innenfor disse.

For eksempel er den leken vi har googlet mest gjennom tidene Barbie.

Hvorfor...? 1. Hvorfor nesekantarell? 2. Hvorfor feirer vi Olsok? 3. Hvorfor er Australia med i Eurovision Song Contest? 4. Hvorfor er kronen så svak? 5. Hvorfor er det krig i Israel? 6. Hvorfor dro Bård fra Farmen? 7. Hvorfor pinse? 8. Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag? 9. Hvorfor er Israel med i Eurovision? 10. Hvorfor støtter USA Israel?

Men Ronander tror ikke dette har så veldig mye å gjøre med Barbie sin popularitet det siste året.

– Dette er jo ting som har vært superpopulært i mange år allerede, selv om det har fått en oppsving i år.

– Som for eksempel er den mest søkte låtskriveren Taylor Swift. Hun har jo dominert hitlistene i mange år allerede, sier han.

Men han innrømmer at han selv hadde gjettet på at det ville bli The Beatles eller Paul McCartney som ville havne her.

Ronander sier at han tror søketrendene sier noe om oss mennesker.

Mest søkte gjennom tidene globalt Albumcover - Abbey Road Boyband - BTS Grammyvinner - Beyonce Låtskriver - Taylor Swift Anime - Naruto: Shippunden Fanfiction - Harry Potter fanfiction Pokemon - Pikachu Fiksjonell prinsesse - Ariel Superhelt - Spider-Man Leke - Barbie Kunstner - Leonardo Da Vinci Stjernetegn - Løven Atlet - Christiano Ronaldo Gjennomslag - Fusion Mat - kinesisk Emoji - hjerte ❤️ Moteikon - Rihanna Hårklipp - Bob Landemerke - Eifeltårnet Forsker - Albert Einstein Sneaker - Nike Air Jordan Pizza - Chicago-style pizza Subkultur - Punk Feriested - strand Videospill - Minecraft

Ut ifra søketrendene fra Norge mener han at det kan si noe om at nordmenn er opptatt av det som skjer i verden.

– Vi holder oss oppdatert om internasjonale diskusjoner og er villig til å sette oss inn i ting. Også er det jo mange som googler for å finne ut av viktige ting som hvordan man stemmer.

– Jeg blir glad når han ser at folk søker på nevenyttige ting og viktige ting. Nordmenn er interessert i de viktige tingene, sier han.