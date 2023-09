– Dette var hyggelig

Prisene steg 4,8 prosent fra august i fjor til august i år.

Men fra juli til august falt matprisene mer enn ekspertene hadde forutsett.

– Det var forventet en nedgang i matprisene, men et fall på 0,8 prosent fra juli til august er mer enn forventet. Men det er jo hyggelig, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.



BILLIGERE: En nedgang i matvareprisene på 0,8 prosent er mer enn forventet. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Utviklingen i strømprisene trekker tolvmånedersveksten ned fra juli, ifølge SSB.

KPI falt 0,8 prosent fra juli til august, og var i august 4,8 prosent høyere enn for ett år siden, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tolvmånedersveksten er 0,6 prosentpoeng lavere enn i juli. Prisutviklingen på strøm bidro betydelig til at tolvmånedersveksten faller for andre måned på rad.



– En nedgang i konsumprisindeksen på 0,8 prosent er en betydelig nedgang, og en større nedgang enn forventet, sier Næss.

– Vil ta en ordentlig pause

Han sier at det er mange faktorer som har ført til denne nedgangen. Men de viktigste faktorene er boligtallene og strømprisen.

HYGGELIG: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea syns det er hyggelig at prisveksten har dempet seg. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Investeringsdirektøren sier at dette viser at systemet virker.

Norges Bank har satt opp renten for å forsøke å dempe prisveksten.

Næss tror at dagens tall fra SSB gjør at neste renteheving trolig blir den siste.

– Det er nok sannsynlig at neste ukes renteheving vil komme, men deretter tror jeg Norges Bank vil ta en ordentlig pause, sier Næss.

Spår fortsatt renteheving

Sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken sier tallene er noe annet enn det markedet hadde sett for seg.

Han ser spesielt på kjerneinflasjonen, altså en beregning av inflasjon uten at man tar hensyn til for eksempel energipriser.

– Den falt ørlite grann til 6,3 prosent. Her lå det en forventning om oppgang, sier han til TV 2.

STRAKS RENTETOPP: Sjefsøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener rentetoppen straks er nådd. Foto: Per Haugen / TV 2

Hov understreker at avviket mellom nedgangen og den forventede oppgangen må regnes for å være lite.

– Dette er for lite til å skape noen tvil om renteøkningen neste uke, da må det i tilfelle skje noe ekstraordinært denne uken.

Kan bli den siste

Hov er enig med Næss og mener dagens tall kan ha noe å si for renteutviklingen framover.

– Rentemarkedet har sett for seg en høyere topp enn anslaget til Norges Bank. Når vi får tall som dette, vil det dempe den forventningen, sier han.

– Så hevingen neste uke kan bli den siste?

– Det er større sannsynlighet nå for at rentehevingen neste uke blir den siste, ja.

– Rentetoppen kan være nådd

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank kaller tallene «overraskende gode nyheter».

– Nå har vi hatt to måneder på rad med lavere inflasjon enn ventet. Inflasjonen er fortsatt for høy, men er den laveste siden 2022 og mye lavere enn markedet ventet.

GODE NYHETER: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank er klar på at mandagens tall er gode nyheter for nordmenn. Foto: Jan Inge Haga

Knudsen tror også at sjansene nå er større for at Norges Bank avventer det varslede rentehoppet til oktober.

– Dagens tall er også et godt argument for at rentetoppen allerede er nådd og at Norges Bank tenker at rentehoppene har vært tilstrekkelig. Jeg tror imidlertid sjansen er størst for at vi får et siste rentehopp i september som blir det siste.