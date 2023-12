Dette tror de skjer med boligprisene

Etter et år med svingende boligpriser har Eiendom Norge en klar idé om hvor dyrt de tror det vil bli å kjøpe bolig neste år.

Saken oppdateres

I løpet av 2023 har boligprisene både gått opp og ned. Mot slutten av året har boligprisene steget med 1,3 prosent.

Eiendom Norge la onsdag fram sin prognose for neste år, og de tror at boligprisene skal opp.

– Etter to år med svak utvikling tror vi at vi får god vekst i boligprisene i Norge 2024. Et godt lønnsoppgjør som gir reallønnsvekst neste år vil virke positivt på prisutviklingen. Det samme gjør ventede rentenedsettelser, sier administrerende direktør Henning Lauridsen.



Eiendom Norge tror at veksten vil bli sterkere i enkelte byer som Oslo og Stavanger.

– Her venter vi at boligprisene vil stige med henholdsvis 6 og 7 prosent.

GOD VEKST: Henning Lauridsen, Administrerende direktør i Eiendom Norge tror på en god vekst i boligprisene neste år. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Men det blir ikke før i 2025 og 2026 at prisene virkelig vil stige, tror de.

En av grunnene til det er at det bygges få nye boliger for tiden. Konsekvensene av dette tror Eiendom Norge vil komme i 2025 da det blir et bratt fall i antall ferdigstitle boliger.

– Vi tror dette vil gi sterk boligprisvekst i 2025 og 2026. Paradoksalt nok fører Norges Banks aggressive pengepolitikk til at boligprisrekylen kan bli enda sterkere fordi den demper boligbyggingen ekstra mye, sier Lauridsen.



– Vil skyte fart

Eiendom Norge er ikke alene om å tro at boligprisene skal opp. Også DNB Eiendom spår en boligprisvekst, men ikke før andre halvår.

– Vi tror fortsatt at rentenivået og høy inflasjon vil legge en demper på boligprisene i første del av 2024, sier regionsjef Nils Robert Elven i Oslo.



De tror boligmangel, rentekutt og økt etterspørsel vil bidra til på presse prisene i boligmarkedet opp neste år.

– Når rentenivået og prisveksten stabiliserer seg, og går nedover igjen, vil boligmarkedet skyte fart. I tillegg vil et godt lønnsoppgjør bidra til økt kjøpekraft i andre halvår 2024, mener regionsjef Nils Robert Elven i Oslo.

For positive

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank Kyrre Knudsen, er mer skeptisk.

– Jeg tror dessverre deres prognoser bommer og at de er for positive. Våre prognoser er at boligprisene vil øke med 1 prosent neste år.

Han peker på to ting han tror Eiendom Norge undervurderer:

BOMMER Sjeføkonomi Kyrre M. Knudsen er ikke helt enige med Eiendom Norge i deres prognoser. Foto: Jan Inge Haga/Sparebank 1 SR-Bank

– Det ene er Norges Banks siste rentehopp og den oppjusterte rentebane som treffer folk hardt. Det andre er at opphopningen av boliger på markedet, det såkalte «boligfjellet», vil bremse prisveksten kraftig neste år.

– Jeg tror også de overvurderer effekten av at det bygges for få boliger. Dette vil definitivt påvirke markedet, men i liten grad allerede neste år.