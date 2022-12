Dette tror de om norsk økonomi i 2023

UTSIKTENE: Fire økonomer f.v. Lars Mouland, Anders Johansen, Olav Chen og Kari Due-Andresen møttes på Munchmuseet for å snakke om de økonomiske utsiktene for 2023. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Etter et svært turbulent år ser økonomene nå inn i spåkulen for 2023.

TV 2 har tatt en prat med Lars Mouland fra Nordea, Anders Johansen fra Danske Bank, Olav Chen fra Storebrand og Kari Due-Andresen fra Akershus Eiendom.

De er uenige i hva som skjer med renten neste år, men at prisveksten vil være avgjørende kan de enes om.

Frykten for en tung økonomisk nedtur er igjen sterk, og da kan arbeidsledigheten gå kraftig opp.

Men finnes det også noen lyspunkt?

OPP ELLER NED?: Chen (t.v) tror renten vil holde seg høy lengre enn folk tror. Due-Andresen tror derimot på rentekutt. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Boligprisene kan falle tosifret

Etter mange år med et knallsterkt boligmarked, ser det nå ut til å kjølne. Fra september til november falt boligprisene 6,5 prosent.

Nå tror Norges Bank, SSB og Eiendom Norge at prisene skal falle videre mellom 3,5 til 5 prosent, neste år.

Økonomene TV 2 har pratet med tror fallet kan bli mye kraftigere.

– Men det jeg også er litt bekymret for er at dette kan også falle mer, sier Due-Andresen.

Mouland i Nordea tror boligprisene vil falle minst ti prosent. Han utelukker samtidig ikke at fallet kan komme opp mot 20 prosent. Det tilsvarer omtrent hele boligprisoppgangen siden utgangen av 2019.

KRAFTIG FALL: Due-Andresen er bekymret for at boligprisene kan falle mye. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Positivt med prisfall?

– Da er det også verdt å spørre: Hvor ille er det at boligprisene kommer litt ned igjen?.

Det spørsmålet stiller Johansen.

Han påpeker at det er mange som kan tjene på et prisfall nå.

– Alle yngre generasjoner eller de som ønsker seg en større bolig, de er egentlig tjent med at boligprisene kommer litt mer ned igjen. Så jeg er egentlig ikke så skeptisk til det, selv om det er brutalt akkurat når det skjer.

Sjefstrategen er likevel klar på at det er noen sårbare grupper. For noen som akkurat har kjøpt bolig kan fallet føles ubehagelig.

– Og for eksempel samlivsbrudd. At man må ut og faktisk blir tvunget til å selge og skal kjøpe noe mindre, da slår det veldig skjevt, sier Johansen.

Nytt rentehopp på nyåret

Både brutale rentehopp og himmelhøy prisvekst har skapt mange overskrifter i året som har gått.

De fire økonomene er uenige i hva som blir rentetoppen.

– Vi er kanskje litt mer på den pessimistiske siden, sier Johansen fra Danske Bank.

UENIG: Johansen i Danske Bank er den eneste som tror at renten ikke vil heves neste år. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Mens både økonomene fra Nordea, Storebrand og Akershus Eiendom tror renten blir satt opp én gang til, tror Johansen i Danske Bank at toppen allerede er nådd.

Han mener utsiktene til at aktiviteten i økonomien går ned på nyåret, gjør at renten holdes i ro.

– Kanskje kan vi til og med få et rentekutt på slutten av neste år, sier Due-Andresen

Det vil imidlertid en av de andre økonomene avskrive som et positivt tegn.

– Hvis det er over så er det som følge av dårlige nyheter, og da er du like dårlig stilt. Da er det som følge av at folk i Norge også begynner å miste jobbene sine, sier Chen.

ØKONOMENE: F.v. Lars Mouland, rente- og kredittsjef i Nordea, Anders Johansen, sjefstrateg i Danske bank, Olav Chen, porteføljeforvalter i Storebrand og Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus eiendom. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kan gå kraftig opp

Hvordan arbeidsledigheten vil utvikle seg neste år er noe økonomene er særlig spent på.

Norges Bank tror den skal litt opp fra det historiske lave nivået det er i Norge nå. Det samme la regjeringen til grunn da de la frem statsbudsjettet i oktober.

Men Johansen advarer mot å lese for mye inn i prognosene til sentralbanken.

– Jeg forsiktig med å se så mye på hva de sier, fordi jeg vet at mye av den jobben de har faktisk er å skape en stemning blant folk at de har kontroll og at de gjør de rette tingene, sier Johansen.

Chen forklarer også at arbeidsledighet ofte har sammenheng med en resesjon, altså en kraftig økonomisk nedtur.

– Når arbeidsledigheten først øker, så øker den ikke bare litt, da øker den typisk ganske kraftig, sier Chen påpeker at arbeidsmarkedet i Norge enn så lenge er godt.

Må være forberedt

Alle økonomene bedyrer at usikkerheten rundt neste år er stor, og mye avhenger av hvordan prisveksten utvikler seg.

INFLASJON: Høy prisvekst kan det også bli neste år, tror økonomene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Frykten er nå at det har satt seg litt, og at det blir en helt annen prisdynamikk, sier Mouland.

– Så folk bør forberede seg på at prisveksten kan holde seg litt høyere også neste år?

– Ja, det er nok lurt å venne seg til den tanken, sier Johansen.

Lys i horisonten

– Vi har en tøff periode foran oss nå det neste halvåret, men jeg tror vi kommer oss godt gjennom den, sier Mouland.

POSITIVE: Selv om utfordringene står i kø tror økonomene fremtiden er lys. Foto: Truls Aagedal / TV 2

For selv om usikkerheten er stor, er det også noe å se frem til, sier han. Blant annet er det store investeringer på gang, både på olje og gass, men også på beredskap og forsvar.

Det kan sørge for at aktiviteten i økonomien opprettholdes.

– Jeg tror at de bekymringene som folk har nå, de har de kanskje lagt litt bak seg. De har sikkert andre bekymringer, men jeg tror vi kommer litt bedre ut av neste år enn det veldig mange ser for seg nå, sier Mouland.