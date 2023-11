Dette tømmer vi sparegrisen for i jula

Noen nordmenn vil helst feire jul blant palmer, stekende sol og sandstrender.

Man skulle kanskje trodd at høy rente, dårlig kronekurs og stadig høyere priser har satt en stopper for nordmenns reiseforbruk.

Men det er ikke tilfelle i år.

Ifølge reisebyråer og flyselskaper TV 2 har snakket med, er det én trend som skiller seg ut sammenlignet med fjorårets julereiser.

FLY: Dyrtid setter ingen stopper for reiseglade nordmenn. Foto: Javad Parsa

Det spesielle i år er at nordmenn har tatt seg ekstra god råd.

Vi lengter til enda varmere strøk, enda lenger vekk fra snø, kulde og høy rente.

METAFOR: Det er ikke plass til nok penger til nordmenns drømme-julegave i en sparegris. Foto: Sara Johannessen Meek

Det er nemlig luksuriøse, eksklusive og lange ferier som får folk til å tømme sparegrisen.

Kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk-Løwengreen, forteller til TV 2 at det er en spennende trend.

– Det er økt interesse for eksotiske reisemål som Maldivene, Mauritius, Dubai og Zanzibar i år. Det er en motsetning til tidligere år.



Dette gjelder folk som bestiller ferie for 14 dager og lenger, legger Mørk-Løwengreen til.

EKSOTISK: Kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk-Løwengreen, forteller at flere nordmenn har bestilt eksotiske reiser. Foto: TUI

Kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, bekrefter det TUI sier.



– Det er flere som reiser til «long hold»-steder som Maldivene.

Berge mener derimot at det ikke er noen steder som kan sammenlignes med den folkekjære øya utenfor Afrikas vest-kyst. Det er nemlig «Granca, Granca, Granca» som er den store vinneren.

VARMEN: – Det ser ut som folk skal ned til varmen, forteller Terje Berge. Foto: Finn.no

– Det er en stor økning i antall bookinger til sørligere strøk. Sammenlignet med i fjor er det en økning på ti prosent, og det ser ut som nesten alle skal til Gran Canaria, sier Berge.

– Nordmenn elsker å reise til Gran Canaria, forteller også Anne Mørk-Løwengreen i TUI og legger til:

– Det er uten tvil mange nordmenn som reiser utenlands i jula i år.



Løwengreen henviser til en undersøkelse som ble gjort om nordmenns reisevaner for TUI i 2023.

Et av hovedfunnene var at sydenturer i høst, og vintermånedene er mer populære enn om våren og sommeren.

– I mai svarte 53 prosent ja til at de skulle reise utenlands, utenfor Norden, de neste månedene. I september var det hele 61 prosent som svarte det samme.

Norwegian har sett en økning på antall flyreiser til varmere strøk denne jula. Gjengangeren er at de reisende gjerne tar seg lengre ferier og flyr til destinasjoner lenger vekk.

«GRANCA»: Det er uten tvil Gran Canaria som er folkefavoritten i juleferien. Foto: Arill Riise/TV 2

Hvordan?

Men hvordan kan nordmenn ta seg råd til dyre sydenferier når

– Det er jo litt rart, sier forbrukerøkonom i Sparebank1, Magne Gundersen, om den overraskende reisetrenden.



Også han peker på tall som viser at flere nordmenn legger juleferien til Syden.

En fersk juleundersøkelse gjort av Sparebank 1 viser at seks prosent av befolkningen reiser til utlandet i år. Det er en økning fra fjorårets fem prosent.

– Det er interessant fordi det har vært en kraftig renteøkning og prisstigning siden i fjor. De aller fleste merker at de har fått dårligere råd. Så dette handler nok om prioriteringer.

ANNET BUDSJETT: Magne Gundersen tror de som reiser til steder som Maldivene og Dubai har et annet budsjett enn folk flest. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Gundersen legger til at han ikke tror noen nordmenn reiser hvis de ikke har råd til det. Men at økningen henger sammen med at julen er høyt prioritert hos folk flest, selv om økonomien er dårligere.

Samme undersøkelse viser nemlig at 62 prosent er enige i at det blir en vanlig jul i år, tross prisstigning.

– Det er et klart flertall som ønsker seg en normal jul. Det understreker at folk skal bruke penger, og har råd til det.

Hvorfor?

En våt og kald norsk sommer kan være en av årsakene til at flere søker til varmere strøk i jula, mener Terje Berge i Finn Reise.

– Etter mange år i bransjen har det vist seg at den norske sommeren har mye og si for hva folk gjør i desember og januar.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen tror økningen handler om prioriteringer og sparing.

Han mener folk heller bruke mindre penger på gaver og mat.

– Alt tyder på at folk er flinke til å passe på pengene sine, så jeg er ikke bekymret.

Gundersen legger til at nordmenn aldri har spart så mye penger som det vi gjorde under pandemien. Og at det kan være en grunn til at folk unner seg en skikkelig sydentur i jula.

Tips

Magne Gundersen har noen enkle tips om du planlegger å feire jula i Syden, spesielt i euroland:

– Lær deg 12-gangen. Skal du finne ut av hva prisen er i norske kroner er det lurt å gange med 12. Og ikke bruk kortet mer enn at du vet du kan betale regningene som kommer i januar.