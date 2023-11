Dette tar av på Finn.no:

ØKNING: Søkefrasen har gjort et kraftig hopp og er nå øverst på søketoppen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Finn tror det skyldes to faktorer.

Finn.no sin «gis bort»-funksjon har blitt populær blant folket. Det viser tall TV 2 har fått fra plattformen.

Hittil i år har det blitt lagt ut 1,2 millioner annonser i «gis bort»-kategorien.

Finn ser en kraftig økning i hvor mange som skriver inn nettopp de to ordene i søkefeltet.

Ser ingen ende

Så langt i år har «gis bort» blitt søkt etter 1,6 millioner ganger – en økning på 452.000 sammenlignet med hele 2022.

Nå troner «gis bort» for første gang øverst på søketoppen, etterfulgt av «sofa», «hagemøbler» og «sykkel».

– Det er ingen grunn til å tro at denne trenden skal stoppe, heller tvert imot, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien.



GRATIS GJENBRUK: Mange søker etter gratis ting. Foto: Frode Sunde / TV 2

Utviklingen følger tendensen handelsplattformen har sett de siste to årene. Fra 2021 til 2022 økte det eksplosivt med hele 800.000 «gis bort»-søk.



Glomlien sier økningen i den perioden trolig skyldtes at mange pusset opp og ryddet hjemme i pandemien.

– Blitt mer akseptabelt

Nå tror Finn den store interessen etter gratis ting skyldes særlig to faktorer.

– En strammere økonomisk situasjon for mange nordmenn og en større bevissthet og aksept rundt gjenbruk, sier Glomlien.

Hun legger til:

– Det er hyggelig å se at det er trendy å kjøpe brukt. Folk er bevisste på å gi bort istedenfor å kaste. Det har blitt mer akseptabelt å kjøpe brukt og å gi bort brukte ting i gave.



Endring i søketoppen de siste årene 2023: 1. Gis bort 2. Sofa 3. Hagemøbler 4. Sykkel 5. Kommode 6. Spisebord 7. Hund 8. Rolex 9. Iphone 10. Lenestol 2022: 1. Sofa 2. Gis bort 3. Sykkel 4. Hagemøbler 5. Spisebord 6. Kommode 7. Rolex 8. Hund 9. Iphone 10. Playstation 5 2021: 1. Sofa 2. Sykkel 3. Hagemøbler 4. Spisebord 5. Kommode 6. Rolex 7. Playstation 5 8. Skrivebord 9. Gis bort 10. Hund 2020: 1. Sofa 2. Sykkel 3. Hagemøbler 4. Spisebord 5. Rolex 6. Kommode 7. TV 8. Skrivebord 9. Seng 10. Kjøkken Kilde: Finn.no

Tallene samstemmer med Opinion sin juleundersøkelse gjort for Finn, der de har spurt 1014 menn og kvinner om holdninger til brukte julegaver.

76 prosent er nøytrale eller positive til å gi bort en brukt julegave, mens 88 prosent er nøytrale eller positive til å få en brukt julegave.

Bekymret for julegaver

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea er enig med Glomlien om at den store økningen i «gis bort»-søk er et tegn på at det er stadig flere som kjenner på det økonomiske presset.

– Folk er i en situasjon med økonomiske utfordringer. Man trenger ting og er i større grad på utkikk etter gratis alternativer.



KAN SPARE: Forbrukerøkonom og advokat Derya Incedursun i Nordea sier det er mye å hente på å gjøre lignende grep. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Nesten én av tre er bekymret for ikke å kunne gi barna julegaver på grunn av økonomiske utfordringer, ifølge en undersøkelse gjort av YouGov for Nordea i november.

31 prosent av dem med barn i alderen 0 til 6 år svarte ja på spørsmål om de er bekymret for å ikke kunne levere under juletreet. Mens 28 prosent blant dem med barn i alderen sju år og eldre svarte ja på samme spørsmål. 1000 personer ble spurt.

– Kan tjene gode penger

Incedursun tror det er en del som kjenner på at det er litt skamfullt å be om gratis tjenester.

– Det kan assosieres med at «nå føler jeg meg fattig». Det kan føles særlig vanskelig hvis det er første gang, og man tidligere har vært vant til en annen livsstil.

Også forbrukerøkonomen peker på at det er mange som har fått øynene opp for gjenbruk de siste årene.

Hun trekker frem brukthandel som et godt sparetips, og forteller at hun selv ofte er på utkikk etter gode brukt-kupp.

– Det er veldig mange som har mye ting liggende hjemme som man ikke bruker, men som man faktisk kan tjene gode penger på hvis man rydder hjemme og selger det. I tillegg er det bra for miljøet, sier Incedursun.