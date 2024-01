Dette synet møtte Veronika da hun kom på jobb

På gulvet til Meyer Farvehandel i Tønsberg er det mandag morgen store vanndammer flere steder.

– Det er en dårlig start på uken, sier daglig leder Veronika Smidsrød.

TAR I: Daglig leder Veronika Smidsrød sier at de ansatte nok må jobbe hele dagen med å holde vannet unna. Foto: Privat

Selv om huseier hadde vært på taket for å måke vekk all snøen som lå der, renner vannet ned langs veggene og ut over gulvet i butikken

Smidsrød måtte kontakte alle de ansatte og spørre om de kunne komme inn tidlig for å få vekk vannet som hadde begynt å renne inn fra taket.

– Har jobb hele dagen



Selv om det var store mengder vann i butikken da de ansatte var på plass, har de en liten fordel fordi de leier ut tepperensere som kan suge til seg vann.

– Så vi har brukt de til å få unna det verste. Også har vi fått god hjelp av brannvesenet som jo har litt bedre utstyr enn oss, og som kan ta unna der det er verst, sier lederen.

TØNSBERG: Selv om det flyter på gulvet, klarer butikken å holde åpent. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Da TV 2 slår på tråden i 10-tiden mandag morgen holder de fortsatt på å tørke opp vann. Smidsrød forteller at brannvesenet straks skal pakke sammen og dra videre på neste oppdrag.

– Men vi har nok jobb hele dagen. Det renner fremdeles inn så det er litt håpløst, sier hun.

Det er mest skader på veggene hvor vannet har rent inn. Akkurat hvor mye skader det er på varene i butikken, sier Smidsrød er vanskelig å si noe om fordi de ikke har helt oversikten.

Men selv om vannet fortsetter å renne inn, kommer kundene fortsatt innom for å handle malingen de trenger.

BØTTER: Butikken har satt opp flere bøtter for å ta unna vannet som kommer inn. Foto: Privat

Allerede da butikken åpnet klokken 09:00 var det folk innom.

– De er egentlig mest glade for at de ikke jobber her i dag og synes litt synd på oss, forteller Smidsrød som skryter av de ansattes innsats for å holde butikken åpen som normalt.

– Aha-opplevelse

Utrykningsleder ved Sandefjord brannvesen, Gunnar Lone, sier at det viktigste du gjør på en slik dag er å passe på at sluk er åpne.

– Bruk snøskuffen og fjern snø tidlig fra sluk, slik at man er klare for mildværet og nedbøren. Det er det største problemet, overvannet finner ingen vei å gå, slukene er tette.

– Det er først når mildværet kommer at det blir en aha-opplevelse. Det er ingenting som trekker ned i bakken nå, det er den store utfordringen, sier Lone.

Så langt ser det ut til å gå greit for brannvesenet i Sandefjord. Men det er fortsatt tidlig, og de forventer at det skal komme mer utover dagen.

VANNET RENNER: Flere av bøttene som er satt rundt om kring i lokalet har begynt å bli full av vann. Foto: Privat

Videre forteller Gjone at de i tillegg til å være ute på oppdrag, løser like mange, om ikke flere over telefon.



– Vi oppfordrer folk til å passe på. Det man kan gjøre på forhånd, preventivt, er å holde sluk åpne. Og gjerne grave litt snø og hakke is for å lede vann bort fra boliger og bebyggelse.



Hold avstand

Og med mye vann i veibanen er det viktig å holde avstand til bilene foran deg når du er ute og kjører.

Bilberger Marius Englund i Fetsund har selv slitt på veien i dag.

– Det er utfordrende i dag, det er vanskelig å komme frem selv også. Når vanlige bilister sliter, så sliter vi også. Da er det på med kjetting og det vi har av hjelpemidler, for å prøve å hjelpe dem. Men det går, sier han.

Må du ut å kjøre har han noen gode tips på veien.

– Det er rett og slett å se an forholdene før du begir deg ut på reisen. Slik som her, så bør man vurdere bakken før man setter utfor. Det er en fordel. Og så er det det å ha god avstand til bilene foran, hvis det plutselig er litt glatt og du må bremse, sier Marius som står i en bakke som ikke kan beskrives som noe annet enn en skøytebane.

Han har jobbet åtte år i bransjen og har sett mye av den hålken som er ute nå. Det er allikevel en ting som gjør at han har mye å gjøre på jobb om dagen.

– Den kuldeperioden vi var inne i tidligere, kombinert med så mye snø som har kommet, det har vært vanvittig mye å gjøre. Det har jeg aldri opplevd.