SYK? Mange føler seg utslått om dagen, men det er ikke alltid like lett å vite hva det skyldes til en hver tid. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Nå florerer det like mye influensa som korona i befolkningen. Ekspertene forklarer hvorfor noen bør vite forskjellen.

Forkjølelse, RS-virus, influensa, covid-19. Sykdommene står i kø for å smitte deg.

Akkurat nå er koronabølgen på vei nedover, mens influensabølgen er på vei oppover.

– Nå er det omtrent like mye smitte av de to sykdommene i befolkningen, forklarer FHIs fagdirektør, Preben Aavitsland.

VIRUSEKSPERT: FHI og Helsedirektoratet gir oss svaret på det «alle» lurer på om vinterens sykdomsbølge. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Sår hals, feber og slapphet er vanlige symptomer på begge virusinfeksjonene, og det kan derfor være vanskelig å vite hvilket virus som har forårsaket sykdommen.

Vanskelig å skille

Selv en koronatest kan ikke alltid avsløre forskjellen, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Det finnes hurtigtester som skiller mellom covid-19 og influensa, men disse har varierende følsomhet, så en negativ test betyr ikke nødvendigvis at du ikke er smittet, sier han.

For noen i befolkningen kan det likevel være avgjørende å vite hvilket virus man har.

Er man over 65 år eller har alvorlige underliggende sykdommer, vil man ved en positiv koronatest kunne få tablettbehandling av fastlegen.

– Dette kan redusere faren for alvorlig forløp, forklarer Aavitsland.

Nakstad mener at det ikke er avgjørende for sykdomsforløpet for ellers friske folk å vite hva man er smittet av.

– Men det er alltid lurt å ta hensyn til kroppen når man har en infeksjonssykdom, og unngå trening og anstrengelser ved feber og redusert form.

ANBEFALER LEGEBESØK: Er du i risikogruppen kan en tablett fra legen påvirke sykdomsforløpet ditt. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Dette symptomet bør du se etter

Så hvordan kjenner man forskjell på forkjølelse, influensa og korona?

– I praksis kan man i de fleste tilfeller ikke skille mellom covid-19 og influensa. Ved begge infeksjonene er det stor variasjon i sykdomsbildet, fra helt uten symptomer via forkjølelse til alvorlig sykdom med behov for sykehusbehandling, sier Aavitsland.

Men det er enkelte ting som kan skille klinten fra hveten, forklarer Nakstad:

– Hvis du i tillegg mister smak- eller luktesans, tyder det på at du sannsynligvis har covid-19. Hvis du har milde symptomer uten mye hoste eller slapphet, har du sannsynligvis et vanlig luftveisvirus eller eventuelt et mildt forløp av covid-19.

Dette viruset er «verst»

Influensa kan forløpe nesten uten symptomer eller som en forkjølelse. Bortsett fra én ting:

– Verk i muskler og ledd er mer sannsynlig ved influensa, sier Aavitsland.

På spørsmål om hvilket virus som fører til flest innleggelser på sykehus, viser Aavitsland til statistikk fra 2022 og 2023.



I 2022 var det totalt over 25.000 innleggelser med covid-19. I 2023 var tallet redusert til 14.253. Antallet innleggelser med influensa er langt lavere.

– Antallet innleggelser med influensa varierer fra vinter til vinter, men ligger gjerne på tre-fem tusen, sier Aavitsland.