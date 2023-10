Dette strammer vi inn på nå: – Kraftig dropp

Mindre sparing, høyere renter og inflasjon preger nordmenns økonomi. Men hva bruker vi egentlig penger på når alt blir dyrere?



Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke, mener de fleste nordmenn fremdeles har ganske god råd.

Han tror likevel flere og flere nå merker at renteøkningene for alvor biter fra seg. Det begynner flere handelsbransjer å kjenne på.

– Våre prognoser til godt inn i 2024, tilsier at det kommer til å være vanskelige tider fremover. For varehandel spesielt, men kanskje også for enkelte tjenestenæringer, sier Hammerstad.

Det er nemlig store kontraster i hvordan bransjene kjenner på dyrtiden.

TØFFE TIDER: Jarle Hammersmark, leder for bransjepolitikk i Virke, mener varehandelen har tøffe tider i vente. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Kraftig dropp

Hammerstad forteller at det er spesielt de som selger kapitalvarer, altså litt dyrere varer, som best merker at folk har fått dårligere råd.

– Det har vært en trend de siste månedene at det er særlig dyrere varer som folk holder igjen på, sier Hammerstad til TV 2.

– Det har vært et kraftig dropp i bilsalget, og salg av byggevarer, elektronikk og møbler.

Hammerstad mener flere nå utsetter større investeringer, som oppussing og bilkjøp.

Han peker også på at disse bransjene hadde stor fremgang under pandemien, og at tilbakegangen må ses i lys av det.

– Har holdt koken



Samtidig som varehandelen får merke symptomene på dyrtiden, går det foreløpig greit med tjenestehandelen, ifølge Virke.

– Når det gjelder tjenestesalget så er det ingen markert nedgang. Det var en veldig nedgang under pandemien, men den tok seg opp igjen fra 2022 og har holdt koken også i 2023, sier Hammerstad.

Ifølge Virkes beregninger kan det gå helt frem til neste sommer før man får snudd utviklingen, gitt at den siste rentehevingen kommer i år.

– Her er det balansen man gjerne vil treffe. Vi vil at prisveksten skal gå ned, men vi vil ikke ha bråstopp der ute, sier Hammerstad.

Handlet mindre

Nordmenn shoppet totalt sett 0,3 prosent mindre i august enn i juli. Det viser ferske tall fra SSB.



Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fører månedlig oversikt over varehandelen i ulike bransjer.

Tallene for omsetning hentes fra SSB, og er ikke inflasjonsjustert. Det betyr at deler av omsetningsveksten kan forklares med prisstigning.



Likevel gir tallene en pekepinn på hvilke bransjer som har hatt størst vekst eller nedgang, og hvilke handlevaner nordmenn prioriterer høyest.

Dagligvare

Omsetningen av dagligvarer har ifølge NHOs oversikt økt med 7,8 prosent per august 2023, sammenlignet med 2022.

Hammerstad i Virke forteller at dagligvareaktørene totalt sett har holdt omsetningen oppe, men trekker frem en konkret endring i kundenes handlemønster.

– Mat og drikke kjøper folk uansett, men vi ser en klar dreining i retning lavprisprodukter, sier han.

ØKT OMSETNING: Dagligvarebransjen er blant bransjene med økt omsetning. Foto: Christian Roth Christensen / TV

Blant annet har kjedenes egne merkevarer, som First Price, hatt høy omsetning.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen sier at kundene virker mer prisbevisste, og går for rimeligere alternativer.

Samtidig ser handelshuset en annen trend, som andre butikkjeder også ser.

– Vi ser at det er flere forsøk på nasking enn tidligere. Det kan nok forklares med at det er tøffere tider for folk, sier Søyland til TV 2.

Vinmonopolet

Det ser heller ikke ut til at nordmenn velger vekk alkoholen til tross for dårligere råd.

Salget på Vinmonopolet har økt med 16 prosent mot normalåret i 2019, ifølge NHO.

Ser vi på august i år sammenlignet med august i fjor, har salget økt med 3,4 prosent, viser Vinmonopolets salgstall.

STABILT: Vinmonopolets omsetning har en liten økning, men holder seg ganske stabil. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Det tilsvarer en økning på drøyt 250.000 liter, ifølge samfunns- og myndighetskontakt Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet.

– Kalendermessige forhold forklarer nok det meste av denne veksten, sier Lorentzen til TV 2.

Byggevarer og sport

Byggevarebransjen opplever den største nedgangen, med et fall i omsetningen på 12,7 prosent per august 2023, sammenlignet med 2022.

– Folk har mindre å rutte med, derfor blir det også en nedgang i byggevarebransjen, sier innkjøpssjef Dag Tønsberg i Thaugland byggevare.

Bedriften selger til proffmarkedet innen oppussing og vedlikehold, og merker derfor mindre til nedgangen i husbyggingen og hyttemarkedet.

Men innkjøpssjefen er veldig spent på hva som skjer etter jul. Kundene deres jobber nemlig med påbegynte prosjekter i halvt års intervall.

– Vi ser at produksjon av nye hus går veldig ned, og at leilighetsmarkedet stopper opp på nybygg. Så vi frykter at det vil bli en nedgang også for oss, men vi må håpe og tro at vi går velberget gjennom det, sier Tønsberg.

Sportsbutikkene har på sin side hatt en nedgang i omsetningen med 3,3 prosent.

Begge disse bransjene er blant dem som gikk svært godt under pandemien.

Kosmetikk og velvære

Omsetningstallene viser at mange nordmenn fortsatt ønsker å unne seg hverdagsluksus.

Omsetningen av kosmetikk har økt med hele 17 prosent.

– Kosmetikkbransjen skiller seg ut når vi ser på tallene fra august. Den er blant bransjene med størst økning både i omsetning og antall kjøp, sier Linda Vist, bransjedirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon.



Reiseliv og servering

Forbruket innen reiseliv og servering ligger langt over nivåene fra før pandemien, men bikker noe ned i august.

ØKT OMSETNING: Kosmetikkbransjen har en betydelig økt omsetning fra i fjor. Foto: Aage Aune / TV 2

Omsetningen innen reiseliv har økt med 14 prosent siden normalåret i 2019, og hvor mye penger vi bruker på servering – som restaurant, kafe og uteliv – har en økning på 31 prosent.

Reisebyrået Tui har per nå en økning på 15 prosent i antall feriebestillinger for vinteren.

– De fleste nordmenn har fortsatt råd til å reise og prioriterer ferien sin høyt, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen.



Ving sier de er nesten oppe på samme nivå i antall reiser som før pandemien, men ikke helt.

REISELYSTNE:: Mange nordmenn prioriterer fremdeles utenlandsreiser. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det er et stort spenn mellom de gjestene som velger å fly på våre beste flyklasser og bo på våre mest eksklusive hoteller til de som venter i det lengste for å håpe på en restplass til en rabattert pris tett på avreise, sier Marie-Anne Zachrisson, landssjef i Ving Norge.



Netthandel og klær

Netthandelen hadde per august en vekst på 5 prosent i verdi, men en volumnedgang på 1,2 prosent.



Altså har det blitt handlet for mer penger, men i mindre volum.

– Typiske varer som faller innunder denne statistikken er klær, sko, erotiske varer, elektronikk og sport, sier Vist i NHO.

Kleshandelen isolert sett, har hatt en økt omsetning på 6,1 prosent per august.

– Må ned på arbeidskraft

Hammerstad i Virke ser ikke for seg at bunnpunktet for handelen er nådd, før godt ut i 2024.

Når nedgangen nå treffer, tror han det vil få konsekvenser for både bedrifter og arbeidstakere.

– Det gjøres prioriteringer. Man kjøper kanskje ikke inn så mange varer som man hadde tenkt, og organiserer seg litt annerledes. Noen må også ned på arbeidskraften, sier Hammerstad.