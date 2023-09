Dette sparer vi ikke på i dyrtiden

PENGER: De store humanitære organisasjonene melder om fortsatt stor giverglede og forbrukerorganisasjonene opplever ikke at folk sier opp medlemsskap for å spare penger. Foto: Frode Sunde / TV 2

Renteøkning, prissjokk på dagligvarer og skyhøye strømpriser har fått folk flest til å se på kuttmuligheter i husholdningsbudsjettet.

Det rammer ikke de store humanitære organisasjonene, viser TV 2s undersøkelse.

– Selv i nedgangstider støtter folk de sakene de har troen på. Vi hegner om hverandre og de som trenger hjelpen mest. Den omsorgen folk i Norge har for hverandre gjør giverne lojale, sier generalsekretær Siri Nodland i Fundraising Norge.



Lykkeforsker, psykolog og ekspert på livskvalitet Ragnhild Bang Nes er ikke overrasket over at givergleden holder seg i dyrtiden.

LYKKEFORSKER: Ragnhild Bang Nes er en av landets fremste lykkeforskere. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Det er lite som gjør oss bedre enn integrering, fellesskap og tilhørighet. Det knytter oss sammen. Mennesker flest har behov for å oppleve å både ha verdi og å tilføre andre verdi. Det å bidra til andres livskvalitet oppleves meningsfylt, sier Bang Nes som er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Investering

Bang Nes sier disse dimensjonene sannsynligvis er nedfelt i genene våre, og koblet til menneskets belønningssystem.

– Katastrofemedfølelsen slår inn. I kriser som pandemi, krig og økonomiske nedgangstider har folk en tendens til å hjelpe hverandre. Vi investerer i vår egen livskvalitet ved å hjelpe andre. Sjenerøsitet regnes som en av de mest sentrale kildene til god livskvalitet, sier Ragnhild Bang Nes til TV 2.

Fundraising Norge representerer 141 organisasjoner i innsamlingsbransjen i Norge. Ferske tall fra 26 av disse avslører en ørliten nedgang i faste spareavtaler.



– Likevel ser vi at det ikke er færre som tegner nye faste støtteavtaler til norske organisasjoner. Rekrutteringen det siste året viser en økning på 12 prosentpoeng sammenliknet med året før der, opplyser generalsekretær Siri Nodland i Fundraising Norge.



LOJALE GIVERE: Siri Nodland er generalsekrektær i Fundraising Norge. Hun mener folk har stor omsorg for hverandre også i dyrtiden. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Når det gjelder medlemskap i organisasjonene, er det en moderat økning i medlemskap.

– Medlemskapene folk har, reflekterer et engasjement som er personlig og viktig for folk flest, sier Siri Nodland.



Dette svarer de største frivillige organisasjonene på TV 2s spørsmål om konsekvenser av dyrtiden:

Stor giverglede

Norges Røde Kors ser ingen store endringer, men opplyser til TV 2 at det er mer krevende å rekruttere nye, faste givere.

– Vi ser likevel at giverne gir mer penger selv om antall givere går ned, sier markedssjef Line Faukse Ilstad i Røde Kors.



SOS-barnebyer følger utviklingen tett, men ser foreløpig ingen tendens til et svakere marked for donasjoner.



– Vår erfaring fra tidligere økonomisk dårligere tider er at støtte til hjertesaker er noe av det siste folk kutter, opplyser kommunikasjonssjef Sigurd T. Skjefstad i SOS-barnebyer.

«Jeg har det litt tøffere nå, så jeg skal hvert fall ikke kutte støtten til de som virkelig sliter», er en ikke uvanlig tilbakemelding til SOS-barnebyer.



Redningsselskapet opplever en nedgang i giveraktiviteten til sporadiske givere.

GÅR I BØLGER: Redningsselskapets sjøredningstjeneste i Ålesund ute med redningsskøyta Det Norske Veritas II Foto: Arne Rovick / TV 2

– Når det gjelder antall nye faste givere opplever vi derimot en økning. Økningen i 2023 kommer som en bevisst satsing på utgående og oppsøkende rekruttering av nye faste givere, opplyser kommunikasjonsrådgiver Markus Plementas i Redningsselskapet.



Hos Flyktninghjelpen er status uendret.

– Vi ser ingen negativ trend og har lojale givere, opplyser politisk rådgiver Helene Sandbu Ryeng i Flyktninghjelpen.



Heller ikke Leger Uten Grenser opplever at folket kniper igjen «lommeboka».

– Det korte svaret er heldigvis at vi ikke opplever noen endringer utover det som er normale variasjoner, opplyser markeds- og innsamlingssjef Grete-Lise Christiansen i Leger Uten Grenser.



Samme beløp

Norges Blindeforbund ser en liten tendens til at det er noen flere medlemmer som har meldt seg ut hittil i år. Men det er ikke noe å utsette på givergleden.

– Folk vil gjerne være med å bidra, men gir litt mindre. Samtidig øker antall givere som gjør at vi hittil i år har samlet inn samme beløp som i fjor. Men vi klarer ikke å kompensere for prisveksten og ligger sånn sett fem-seks millioner kroner under budsjett, sier inntektssjef Leif Wien Jensen.



Redd Barna opplever heller ikke at dyrtiden har påvirket givergleden.

– Summen av gaver holder seg godt. Vi ser imidlertid en nedgang blant antallet faste givere. Mange gir fast til flere organisasjoner, og vi opplever at noen på grunn av økonomi nå velger å kutte ned på antallet organisasjoner de støtter, opplyser Gunnhild Sørås til Redd Barna.



Økte kostnader



Ifølge Kirkens Nødhjelp opplever de like stor giverglede som tidligere.

– Det vi ser er at kostnadene internasjonalt har økt på samme måte som i Norge, særlig på mat og drivstoff. I tillegg har valutakursutviklingen det siste året bidratt til at norske kroner rekker mye kortere i utlandet. Det betyr at vi må skaffe til veie mye større beløp for å levere de samme resultatene, sier markedssjef Vibeke Gudbjerg i Kirkens Nødhjelp.



NAF: Ingunn Handagard er pressesjef i Norges Automobilforbund. Foto: Aage Aune / TV 2

TV 2 har også sjekket om de økonomiske nedgangstidene har slått inn hos noen av de store forbrukerorganisasjonene.

Trygghet

Dyrtiden har truffet bilbransjen med et smell, men Norges Automobil-Forbund opplever ikke noe fall i medlemsmassen.



– Vi merker tvert om at svært mange velger å fornye medlemskapet hos oss. Det kan både henge sammen med den tryggheten vi tilbyr om man opplever problemer med bilen, og at folk ser at rabattene som følger medlemskapet, kommer godt med nå, sier pressesjef Ingunn Handagard.

En annen stor forbrukerorganisasjon er Huseiernes Landsforbund. De opplever fortsatt stor medlemsvekst, og regner med 7 000 nye medlemmer i år.

ØKER. Morten Andreas Meyer er generalsekretær i Huseiernes Landsforbund. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Behovet for å ha en forbrukerorganisasjon i ryggen ser ut til å bli enda viktigere for folk når økonomien er under press. Det innebærer at vi har en kraftig økning i antall forespørsler som knytter seg til energi, kommunale avgifter og boliglånsrenter, opplyser generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Den Norske Turistforening har denne sommeren hatt hyttebesøk på nivå med fjoråret og den økonomiske nedgangstiden påvirker ikke medlemstallet.

– Vi har medlemsvekst og er nå på nivå med tallene før korona. Hos oss betaler man hele årsavgiften på en gang, og man kan derfor ikke si opp underveis i året, forklarer kommunikasjonssjef Siri Storstein Hytten i DNT.