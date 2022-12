– Dette snøfallet på 50 cm er verdt 1 million kroner

Nå strømmer folk til alpinanlegg over hele landet, men samtidig trues flere skisentre av økende kraftpriser. På Beitostølen jubler man for hver eneste centimeter med naturlig snø, mens andre vurderer vinterstengt.

Etter to år med korona-restriksjoner, er landets skianlegg nå klare for storinnrykk i sin første fullverdige vintersesong siden 2018/19.

– For Beitostølen er alpinanlegget og vinteren hele motoren for destinasjonen. Det er helt avgjørende at folk kommer, og forhåndsbookingen er rekordbra, sier direktør Atle Hovi ved Beitostølen Resort, og legger til:

– Jeg tror på tidenes vinter.

Men selv om folk ønsker seg tilbake til høyfjellet etter korona, er pandemien byttet ut med skyhøye strømpriser som rammer skianleggene på en annen måte.

FULL FART: Snøkanonene produserer for fullt ved Beitostølen Resort i disse dager. Direktør Atle Hovi sier de også har investert 50 millioner kroner i en ny ekspressheis, som skal føre folkemassene opp i fjellet. Foto: Beitostølen Resort

Gull fra oven

Fredag ligger strømprisen og vaker mellom 4 og 5,4 kroner kilowattime på Beitostølen.

De største anleggene blir ikke nødvendigvis like hardt rammet som de små og sårbare skisentrene, men Hovi sier de har iverksatt konkrete strømtiltak på Beitostølen.

– I år må vi tenke smartere når vi skal produsere snø. Tidligere har vi startet produksjon på minus 2,5 grader, og da har vi brukt cirka ti dager på å snølegge to nedfarter.

– I år starter vi på minus fem grader, noe som vil gjøre at kanonene produserer dobbelt så mye, sier Hovi.

Ifølge direktøren klarer de dermed å halvere både strømforbruket og antall dager brukt på å legge snøsålen.

Dette gir rene innsparinger i budsjettet, godt hjulpet av kjærkommen og naturlig snø fra himmelen.

– Helgens snøfall på 50 cm er verdt ca. én million i sparte strøm- og snøproduksjonskostnader. Dette er gull verdt, og den beste førjulsgaven vi kunne få, sier Hovi om snøen som kom forrige helg.

SPENT: Både privatpersoner og bedrifter er bekymret for hvordan vinterens kraftpriser vil slå ut. Foto: Paul Kleiven / NTB

Vurderer vinterstengt

Mange av de store anleggene har kapital til å komme seg gjennom trange tider, men for de mindre skisentrene er årets strømsituasjon langt mer prekær.

TV 2 har vært i kontakt med flere av dem, og eier Gjermund Buen ved Liatoppen Fjellpark på Blefjell sier de vurderer å holde stengt i hele vinter.

– Det vil koste oss et sekssifret beløp å produsere snø i to dager, og hvis dette skulle forsvinne i en mildværsperiode så ville det vært forferdelig. Vi er helt avhengige av natursnø, sier Buen.

Han understreker at drift er mye viktigere enn profitt på anlegget, og hvis han hadde gått i null så hadde det vært god nok grunn til å holde åpent i vinter.

– Men det er grenser for hvor mye jeg kan betale for å gå på jobb. Det blir for risikabelt når strømproduksjon er så dyrt, sier Buen.

MØRKE UTSIKTER: Brødrene Gjermund og Anders Buen driver Liatoppen Fjellpark på Blefjell, og vurderer å stenge anlegget for vinteren grunnet høye strømpriser. Foto: Liatoppen Fjellpark

– Fryktelig trist

Et hyttesamfunn i ulage gir også grunn til å holde vinterstengt.

Ved Liatoppen Fjellpark er det 200 hytter og rundt 100 campingplasser.

Buen sier han har fått masse henvendelser fra hyttefolk som spør om sparetiltak.

– De lurer på om de kan stenge vannet til hytta, og hvordan de kan lukke den ned for vinteren. Dette er fryktelig trist. Det er arbeidsplassen vår, og vi ønsker bare vanlig drift, sier han.

På Beitostølen er situasjonen litt annerledes. Valdres-området har rundt 18.500 hytter, og Hovi sier han ikke er så bekymret for hytteflukt i sitt område.

– Jeg tror og håper at snøen lokker mer. Kanskje pangstarten vi får nå betyr at folk dropper utenlandsturen og kommer hit isteden, sier han.

MULIG NEDSTENGING: Ifølge driverne er Liatoppen Fjellpark et viktig samlingspunkt for nærområdet, og nå kan det hende hele anlegget må stenge ned for første gang. Foto: Liatoppen Fjellpark

Rammer ulikt

Generalsekretær Camilla Sylling Clausen i bransjeforeningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner bekrefter at de høye strømprisene rammer veldig forskjellig nå.

– Vår bransje er helt spesiell fordi vi er så avhengig av vær og temperatur. Dette er tilleggsfaktorer som bakeriene, butikkene og restaurantene ikke trenger å tenke på, sier hun.

Hittil har anleggene i nordlige strømregioner ikke hatt den samme prisbyrden som lenger sør, men også innbyggerne nordpå blir rammet av prisvekst, renter og økte levekostnader.

– Vi vet at kjøpekraften er svekket blant folk, men håpet er at mange velger å prioritere kjøp av sesongkort. Hvis de gjør det så krever de forutsigbarhet. Da er det viktig for anleggene å produsere en snøsåle i november/desember, slik at snøen holder seg til påske.

HAR OVERBLIKK: Generalsekretær Camilla Sylling Clausen i bransjeforeningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Sympati med småanleggene

Clausen deler bekymringene til de mindre anleggene, som ikke får produsert fordi de sliter med høye strømpriser.

– Vi har jobbet politisk i hele høst med å få inn andre vilkår i strømstøtteordningen, og nå sitter en del anlegg med søknaden for å se hva de får ut av denne, sier Clausen.

– Nå ble det ikke noe av Vedum sitt valgkampløfte om lav reiselivsmoms, så da får man heller se om det blir noe av fastprisregimet som skal komme over jul.

SKIPARADIS: Mange nordmenn ser nok frem til å kunne begi seg ut i skiløypene denne sesongen. Her fra Geilo første påskedag. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Strømstøtte

– Tenker du at regjeringen burde gi spesifikk strømstøtte til alpinanleggene?

– Dette gjøres allerede i noen kommuner fordi den statlige strømstøtteordningen ikke er bra nok. Mange alpinanlegg er hjørnesteinsbedrifter, og hvis ikke skiheisene går, så vil mange ansatte i skiheisene og tilhørende næringer som servering, overnatting og skiskole med flere plutselig havne på Nav, sier Clausen.

– Derfor har blant annet Krødsherad og Bykle gitt støtte til alpinanleggene.

Sett bort ifra de negative momentene med strømpris og prisvekst, gleder generalsekretæren seg over sesongstart uten korona-restriksjoner.

– Ja, nå har vi gledet oss. Akkurat nå ser det veldig bra ut på Østlandet, der kulda har kommet tilbake og gitt snø flere steder. Å få vinterfølelsen gjør noe med det mentale, sier hun.