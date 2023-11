Dette skremmer klubblederen: – Jeg er bekymret

Hvert høst har idrettsklubben TIF Viking i Bergen sentrum en idrettsleir. For de som sliter med å betale avgiften, tilbyr klubben støtte til å få dekket barnas deltakelse.

Tidligere år har det vært få henvendelser. Men i år har det skjedd noe.

– Vi pleier aldri å få flere enn 10 søknader om hjelp. I år var tallet 58, sier leder i Idrettsklubben, Roger Gjelsvik.

Avgiften for idrettsleiren var 700 kroner.

PROBLEM: Klubblederen mener det er blitt et samfunnsproblem. Foto: Isac Kjevik Kvello / TV 2

Gjelsvik ser også en tydelig oppgang i hvor mange foreldre som sliter med å betale kontingenten hvert halvår. Kontigenten koster 500 kroner.



– Når det er dyrt for mange å være med på rimelige aktiviteter, da er det ikke lenger et idrettsproblem, men et samfunnsproblem. Det skremmer meg.

– Triste tall

En fersk undersøkelse kan tyde på at dette ikke kun skjer hos idrettsklubben i Bergen.

YouGov har gjort en spørreundersøkelse for Sparebank1 rettet mot foreldre med barn i idretten.

Der oppgir 40 prosent at de tror økte kostnader i samfunnet kan føre til at de må ta barn ut av organisert idrett.



Av de med husholdningsinntekt på under 400.000 kroner, svarer 84 prosent «ja» på om de tror de må ta barna ut av idretten fordi det kan bli for dyrt.



BEKYMRET: Daglig leder i Turn og Idrettsforeningen Viking, Roger Gjelsvik. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han synes funnene er urovekkende.

– Dette er høye og triste tall. Dyrtiden går hardt utover familieøkonomien og dermed også barnas hverdag og idrettsdeltakelse. Det rammer ulikt, men samtidig bredt.

Ifølge undersøkelsen har idretten allerede mistet flere medlemmer på grunn av kostnadene.

Én av fem sier de har tatt barn ut av idretten fordi det har blitt for dyrt.



– Det er altfor mange og et tap for samfunnet som vi ikke kan være bekjent av, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.



BEKYMRET: Forbrukerøkonom Magne Gundersen mener frafallet er tap for samfunnet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han mener det er viktig at idretten og klubbene jobber med å redusere kostnadene.

– Det være seg å legge til rette for utlån av utstyr, byttehelger for salg av utstyr og rimeligere cuper og arrangementer.



Følger utviklingen

Norges Idrettsforbund er bekymret over utviklingen i økte levekostnader. De frykter konsekvensene det får for barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

Seniorrådgiver Linda Hamiwe Jacobsen sier særforbund og idrettslag er klar over problemstilllingen.

– Når andelen familier som ikke kan betale medlemskontingenter øker, setter det derimot idrettslaget og idrettslagets økonomi i en vanskelig situasjon.

– Må finnes en løsning politisk

Idrettsforbundet følger utviklingen gjennom tilbakemeldingene de får.

– Enkelte melder om større pågang rundt diverse søknadsordninger, sier Jacobsen.

På grunn av situasjonen, mener hun det er viktig at enkelte idrettslag vurderer og gjennomgår egne kostnader.

– Når det gjelder utstyrspress har særlig foreldre og utøvere selv en viktig rolle. Barna må ikke ha de beste og nyeste skiene for å bli best. Vi anbefaler gjenbruk og utlånsutstyr, sier hun.



UTFORDRENDE: Klubbleder Roger Gjelsvik mener det må finnes en løsning. Foto: Frode Hoff / TV 2

At klubbene har tilgang på støtteordninger fra kommunen, er Roger Gjelsvik i Bergen takknemlig for. Viking-lederen synes likevel det blir feil at mange skal være avhengige av støtte.

– Jeg er bekymret. Idretten skal favne alle. Derfor må det finnes en løsning politisk, for å sikre at de som har lite har nok til å leve, sier han.