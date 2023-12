Dette skjer med Vassbakk nå

STAVANGER (TV 2): Frifunnede Johny Vassbakk (53) var så spent i morges at han nesten ikke klarte å stå på beina. Nå venter et liv i frihet og et etterspill for behandlingen han har fått.

– Helt siden jeg møtte han for første gang i arresten på politihuset i Stavanger, har han hevdet sin uskyld.

– Derfor er det en stor lettelse for ham å få en frifinnende dom, sier Johny Vassbakks forsvarer, advokat Stian Kristensen.

Ved halv ett-tiden tirsdag var det ikke lenger noen tvil:

Gulating lagmannsrett plukket fra hverandre bevis etter bevis før de frifant Vassbakk, som aktoratet mente skulle dømmes til 17 års fengsel.

FORSVARERNE: Stian Kristensen (t.v.) og Stian Bråstein har forsvart Johny Vassbakk siden han ble pågrepet og siktet i saken. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Hvordan hadde han det før dommen kom?

– Han var ekstremt spent. Det var så ille at kroppen nesten ikke lystret. Vi fikk til en ordning der han satt i døråpningen og fulgte med i stedet for å være til stede i salen, sier Kristensen.

Kan reise hjem i kveld

– Har du snakket med ham?

– Ja. Han klarte ikke å få frem så mange ord. Det var mye gråting og en god klem, sier advokaten.

– Hva skjer nå?

– Nå er han en fri mann. Først skal han pakke ned cella si i Åna fengsel, og så skal han komme seg hjem. Deretter begynner livet og hverdagen sakte, men sikkert igjen.

– Men aller først skal han få kjenne litt på følelsen av frihet, sier Kristensen.

Ifølge advokaten kan det godt hende at Vassbakk skal hjem til Skudeneshavn allerede i kveld.

Varsler etterspill

Navnet til Vassbakk og bilder av ham er publisert i alle de store mediene i Norge.

– Blir det vanskelig for ham å leve et normalt liv etter dette?

– Jeg tror det er litt prematurt å snakke for mye om de detaljene, men det kommer til å komme et etterspill her. Det får vi se nærmere på i dagene og ukene som kommer.

Han sier at det er naturlig å kreve erstatning for to år i varetekt og for å ha blitt hengt ut i alle landets medier, noe som vil påvirke mulighetene han får senere i livet.

Advokaten vil ikke si noe om størrelsen på et eventuelt krav.

– Akkurat nå gleder han seg mest over at den viktigste dagen i livet har endt godt, sier Kristensen.

Politiet og påtalemyndigheten fikk krass kritikk for måten de har etterforsket saken. De mener at DNA-beviset ikke er et fellende bevis.

Retten skriver rett ut at de har gått i en bekreftelsesfelle, noe statsadvokaten er uenig i.

– Vi skal bruke litt tid på å lese dommen, men vi registrerer at retten er enig i veldig mye av det vi har anført, sier forsvareren.