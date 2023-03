Dette skjer med strømprisene nå

De siste dagene har minusgradene og lite vind dratt strømprisene opp til et høyt nivå. Neste uke vil de trolig avta dersom været blir mildere.

SVINGNINGER I MARKEDET: Strømanalytiker tror strømprisene gradvis vil falle, men at vi må være forberedt på at prisene vil svinge. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Til tross for inntoget av vårmåneden mars, sank gradestokken betraktelig i begynnelsen av uken.

Strømprisene på sin side gikk motsatt vei og mandag ble en dyr dag flere steder i landet.

– Det er ingen tvil om at det er kaldt, også er det lite vind. Når det er lite vind er det behov for annen produksjon, forklarer strømanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt.

STRØMEKSEKSPERT: Tor Reier Lilleholt er strømanalytiker i Volue Insight. Foto: Håkon Smeland / TV 2

Neste uke er det meldt mildere vær, som vil bidra til at strømprisene synker.

– Allerede til helgen blir vinden mer normal i tillegg til en stigende temperatur, så prisene vil gradvis falle.

Tror på lavere strømpriser

De siste årene har strømprisene vært langt høyere enn det vi er vant til. Fjoråret ble et rekorddyrt år blant annet som følge av stans for russisk gass og stengte atomkraftverk.

Regjeringen har kommet med flere tiltak for å bøte på de høye prisene. I februar besluttet de å forlenge strømstøtteordningen ut 2024.

I tillegg vil de fra 1. september i år dekke 90 prosent av alt som koster over 70 øre kilowattimen.

Lilleholt tror strømprisene gradvis vil falle mot sommeren.

Situasjonen nå er mye bedre enn det man fryktet før vinteren, forklarer han.

– Man må huske på at i august-september sparte man på vannet. Det viktigste var å sikre at man hadde leveringssikkerhet. I november og desember kom det mye vann, og nå er det nok av vann for våren. I tillegg har vi fått inn masse fornybar energi og kan stenge ned mye av gassproduksjonen.

Lilleholt tror spesielt én faktor vil bidra til strømprisene vil bli lavere framover.

Fornybar energi blir mer og mer tilgjengelig i Europa, og bidrar til at etterspørselen på gass går ned. Det igjen gjør at strømprisene blir lavere. Den tendensen vil fortsette, tror Lilleholt.

Vil være svingninger

Men med mer og mer fornybar energi som baserer seg på vær og vind må man være forberedt på at det vil være svingninger i markedet, slik vi har sett denne uken.

– Det vil være svingninger. Hydrogen, vær og vind vil være en større faktor, forklarer Lilleholt.

Strømprisene vil likevel være på et langt høyere nivå enn for noen år siden.

– Historisk sett har vi hatt en gjennomsnittspris på 35 øre, altså før 2022. Jeg tror det vil ligge på et høyere nivå framover på mellom 50 og 60 øre, sier strømanalytikeren.