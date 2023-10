Dette skjer med SAS-bonusen din

MULIGHETER: Nye eiere i SAS kan gi langsiktige muligheter for eurobonus-kunder. Foto: Arne Rovick / TV 2

Tirsdag ble det kjent at flyselskapet SAS gjør store endringer. Det kan få indirekte konsekvenser for mange.

Kriserammede SAS har klart å hente inn nye penger. Nå bytter de samarbeidspartnere og det kan bety nye destinasjoner for alle som flyr.

Mange har spart opp bonuspoeng hos selskapet. Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs har forståelse for at folk kan være bekymret for hva som skjer med disse.

– Jeg tror noen fikk litt pusteproblemer nå, sier han.

Flyanalytikeren påpeker likevel at man har sett ved tidligere oppkjøp at kundene kan konvertere poeng.

Det er Air France-KLM som har kjøpt opp SAS.

SAS går ut av Star Alliance, som de var med å starte opp.



De må nå søke seg inn i SkyTeam-alliansen, hvor Air France-KLM er medlem.



Jubel hos SAS-fan

Christian Kamhaug, programleder og flyekspert i podkasten Flypodden mener dette er godt nytt for alle som har bonuspoeng i SAS.



– Det er ikke fare for bonusen. Du går glipp av Star Alliance, men du får tilgang til andre samarbeidsselskaper.

ENTUSIAST: Christan Kamhaug har spart bonuspoeng siden 90-tallet. Nå er han klar for nye selskaper. Foto: Privat

– Det skjer av og til at selskaper bytter allianser, og poengene du har tjent, kan du bruke til den nye alliansen. Det gir bare masse nye muligheter, forklarer Kamhaug.

– Nå kan kunder fly med store selskaper som Delta og Virgin.

Nye destinasjoner

Han trekker fram Afrika, Sør-Amerika og Korea som steder de nye samarbeidsselskapene har mange ruter til.

– Og det beste trikset for å få bonuspoeng?

– Det beste trikset er kredittkort. Bruker du kredittkort fra SAS tjener du bonuspoeng. Det er penger du uansett bruker, så du kan like så godt tjene på det, forklarer han.

– Hva med reiser som er bestilt med bonuspoeng?

– Det som er bestilt, er bestilt. De reisene forsvinner ikke, forteller flyentusiasten.



Ingen forandringer ennå

SAS-sjef Anko van der Verff fikk spørsmål om medlemmene av SAS sitt bonusprogram EuroBonus skal bytte bonus, og da over til KLM og AirFrance sitt program.

– Absolutt ingen medium til langtidsutsikter nå. Når vi går ut av Star Alliance og inn i Sky Team skal vi sørge for å ta godt vare på Eurobonus-medlemmene våre, sier han ifølge E24.

– Skeptisk

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet synes lovnadene fra SAS om oppsparte bonuspoeng framstår uklare.

– Jeg noterer meg at de ikke sier direkte at poengene skal videreføres, men ivaretas. Det kan være ordkløveri, men det er grunn til å være skeptisk, sier han.

Likevel vil han ikke råde folk til å tømme bonuskontoen helt med det aller første.

– Hvis man sitter på mange bonuspoeng nå er det neppe dumt å bruke noen av dem, men det er ikke slik at folk skal kjøpe flybilletter i panikk heller. Det går an å ha litt is i magen.