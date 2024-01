Dette skjer med kroppen din i kulden

– Kroppen er avhengig av å ha en veldig stabil kjernetemperatur, rett og slett temperaturen i midten av kroppen. Den må ligge på pluss/minus 37 grader, forteller lege Harald Doubloug til TV 2.

Torsdag ble det målt vanvittige 43,1 minusgrader i Kautokeino, kaldere har det ikke vært der siden 1999.

Samtidig forbereder Østlandet seg på temperaturer ned mot, og under, 25 minusgrader. Det vil kroppen din kjenne.

Når temperaturen synker

Vi tar det grunnleggende først: Hvis temperaturen i kroppen stiger, vil kroppen gjøre det den kan for å kjøle seg selv ned, blant annet ved å svette, forteller Doubloug.

Snur vi det på hodet, har kroppen også noen triks på lur dersom temperaturen synker.

LEGE: Harald Doubloug forklarer hva som skjer med kroppen din når den utsettes for kulde. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Da har kroppen i hovedsak to mekanismer for å holde på eller skape varme. Den ene er å skjelve, det gjør den fordi når musklene rister, så genererer varme. Det andre kroppen gjør er å rute blod fra huden og inn i kroppen, forteller Doubloug.

Og her kommer artikkelens første: «Pass på!». For blir du kald på utsatte steder, kan de stedene fort blir enda kaldere.

– Er du ute i kaldt vær og ikke har på deg votter, så kjenner kroppen at hende er kalde. Da vil kroppen paradoksalt nok gjør slik at hendene blir enda kaldere, fordi den vil holde resten av kroppen varm, forteller legen og fortsetter:

– Kroppen tenker at det er viktigere å holde de vitale organene varme, det er en slags ofringstanke.

Rådet fra ham er klinkende klart og gjelder for resten av denne saken og dagene vi har i vente: Det gjelder å kle seg fornuftig!

Hud og hår

For kler du deg fornuftig, vil det trolig gå bra. Men du vil kunne merke de kalde temperaturene på blant annet hud, hår og nese.

Under følger tre kjappe med Doubloug om nettopp disse tre.

– Hvordan reagerer huden vår på kulde?

– Det som skjer er at blodårene i huden trekker seg sammen. Av det blir huden kaldere og blekere, rett og slett fordi den får mindre tilførsel av blod. Det er den største effekten kulden har på huden.

– Så er det også slik at luften gjerne blir tørrere når det blir kaldere. I huden har vi fukt, så når det er tørt ute, så vil huden slippe på fukten og vi får tørrere hud.

– Hvordan reagerer håret vårt på kulde?

– Håret vårt gjør ikke så fryktelig mye når det er kaldt, for hårstråene våre lever ikke. Men vi stammer fra apene, og det som kan skje er at håret på kroppen reiser seg. Fra gammelt av er det en måte for kroppen å holde på varme.



– Hvordan reagerer nesen vår på kulde?

– Alt som stikker ut fra kroppen er veldig utsatt i kulden, og nesen er en av tingene som stikker ut. Det at den stikker ut, i tillegg til at kroppen har en mekanikk som stenger av blodtilførselen til kaldere deler av kroppen, gjør at nesen er mer utsatt for forfrysning, forteller legen og legger til:

– Kald luft kan også irritere nesen og slimhinnene på innsiden av nesen. Kulden kan dermed gjøre at vi får en betennelse, som blant annet kan føre til rennende nese.



Sykdom

Litt tørr hud og en rennende nese er kanskje ikke så ille, men vi er ikke helt ferdig, helt ennå.

For her kommer artikkelens andre og siste: «Pass på!». Du kan nemlig bli syk av kulden.

– Både på kroppen og i kroppen har vi hele tiden masse bakterier og virus, det lever vi godt med. Men de går og venter på en mulighet til å snike seg inn i kroppen vår. Den muligheten kan dukke opp når du er kald, da er du dårligere rustet til å stå imot disse angrepene, og du kan bli syk, forteller Doubloug.



For å unngå sykdom og for å vite hva du bør gjøre for å ta vare på kroppen din i kulden, får du avslutningsvis legens råd i sin helhet.

– Det gjelder å kle seg fornuftig. Å bruke ull som innerste lag, er alltid et godt tips. Hvis du kjenner at du begynner å bli kald, prøv å få varmen i deg så fort som mulig. Pass samtidig på særlig utsatte deler av kroppen, som ører, nese og hender, som ikke nødvendigvis er tildekket.