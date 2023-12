Dette skjer med den drapssiktede 14-åringen nå

Fem dager har gått siden 26 år gamle Farid Rahmani ble knivstukket flere ganger på en rutebuss i Bærum. Han døde senere på sykehus.

En 14 år gammel gutt har i avhør erkjent at han stakk Rahmani med kniv. Politiet mener at de har funnet drapsvåpenet.

Dersom gutten hadde vært eldre, ville politiet straffeforfulgt ham. Men fordi han er under 15 år, kan han ikke straffes etter norsk lov.

På lukket institusjon

Politiadvokat Børge Enoksen sa til TV 2 onsdag at gutten er under barnevernets omsorg og at «han vil være det en stund fremover».

14-åringens forsvarer, advokat Thor Bache-Wiig, sier at siktede befinner seg på en lukket barnevernsinstitusjon.

FORSVARER: Thor Bache-Wiig forsvarer den 14-år gamle gutten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Han er på et bra sted med kompetent personale som følger ham opp. Han har tilbud om å gjøre aktiviteter innendørs, og han får ha besøk av familie, forteller advokaten.

I tillegg får han blant annet tilgang på Playstation og bordtennis.

Slik kan fremtiden bli

I tilfeller der barnevernet fatter et plasseringsvedtak for barn som har begått alvorlige lovbrudd, er det Barne,- ungdoms,- og familieetaten (Bufetat) som har ansvar for å finne et egnet tilbud til barn når kommunen ber om det.

– Barnevernets rolle er å sikre at barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. Samfunnsvern og straff er ikke en del av vårt samfunnsoppdrag.



Det forklarer fungerende regiondirektør i region øst, Øystein Stokvold, som ikke kan kommentere 14-åringens sak, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Barnevernets tiltak skal være til barnets beste. Hva som er til barnets beste, må avgjøres etter en konkret vurdering, sier Stokvold.

Når et barn fyller 18 år, kan det få tilbud om ettervern i regi av barnevernet, forklarer etaten.



– Det kan gis på ulike måter, også innenfor rammene av en institusjon. Det forutsetter at personen selv samtykker til dette.

Trusler mot familiene

Bache-Wiig forteller at den drapssiktede 14-åringen har det tungt.

– Han har mange tanker, og han har ikke sovet så mye.

Politiet har opplyst at det er fremmet trusler mot både 14-åringen og mot kretsen rundt den avdøde 26-åringen.

I SORG: Familien til avdøde er i sorg, og nå også redsel, etter trusler siden dødsfallet. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Dette bekrefter også familien til avdødes bistandsadvokat.

– Familien opplyser at det er korrekt at de har mottatt trusler. Familien er via politiet kjent med at den siktede tilhører et kriminelt miljø, og har derfor en sterk redsel, sa bistandsadvokat Maral Houshmand.

Forsvarer Bache-Wiig sier han er kjent med at truslene også er rettet mot 14-åringens familie.

Politiadvokat Enoksen maner partene til å dempe konfliktnivået.