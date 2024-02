Dette skjedde i minuttene før helikopterulykken

Seks personer var onsdag kveld involvert i en helikopterulykke utenfor Sotra. Én av dem omkom, mens én annen er kritisk skadet. I tillegg er én person alvorlig skadet og de tre siste lettere skadet.

Den tragiske ulykken skjedde kort tid etter at Sikorsky S92-helikopteret, som har base på Flesland, holdt en øvelse sammen med fraktskipet «Wilson Twisteden» mellom Kollsnes og Herdla.

SØK ONSDAG: Redningsskøyta «Kristian Gerhard Jebsen II» gjorde funn av enkelte vrakrester etter helikopterulykken utenfor Sotra onsdag kveld. Foto: Redningsselskapet / NTB

Vinsjeøvelse

Dette vet vi om de siste minuttene før ulykken skjedde:

Helikoptermannskapet så via skipsovervåkingen til Marine Traffic at fraktskipet «Wilson Twisteden» var i området og tok kontakt for å spørre om de kunne øve med dem.

Under slike øvelser, er det normalt fem personer om bord i helikopteret. Det er to piloter, en heisoperatør, en redningsmann og en sykepleier. Onsdag skal det i tillegg ha vært én representant fra helikopterselskapet Bristow.

– De spurte om å få foreta en vinsjeøvelse, som betyr at de vil slippe ned en line, de vil slippe ned personell og en båre, for å øve seg på firing og heising, forteller Wilson-rederiets driftsdirektør Thorbjørn Dalsøren til TV 2.

Dette sa kapteinen ja til.

Skipet er på vei til Horten, med et russisk mannskap på sju personer. Det seiler uten containere om bord. All last befant seg under dekk, slik at dekket var flatt under øvelsen.

To av mannskapet om bord sto på dekk for å ta imot linen.

STORT FALL: RadarBox viser hvordan helikopteret endret fart og høyde. I følge flydata gikk den fra 1200ft til 425ft på bare 4 minutter. Foto: Faksimile / NTB

En slik øvelse varer normalt i rundt en halv time. Denne ble gjennomført på vanlig måte.

Dalsøren forteller at kapteinen, som har 20 års erfaring, beskriver helikoptermannskapet som «særdeles profesjonelt».

– Alt foregikk etter planen, forteller Dalsøren.

Grov sjø

Mannskapet på «Wilson Twisteden» tror ifølge driftsdirektøren at helikopteret etter øvelsen dro videre utaskjærs og mot havaristedet.

Kilder som jobber med redningsarbeid til daglig, sier til TV 2 at det er vanlig at alle om bord har det de kaller «en smock», en lettere versjon av en redningsdrakt.

LETER: Kystvaktskipet «KV Sortland» deltar i søket etter vrakdeler fra helikopteret Foto: Kystvakten / NTB

Den er lettere fordi man må ha fleksibilitet til å bevege seg når man jobber med redningsarbeid. Dette er en tett drakt med litt oppdrift, som har mansjetter som gjør at man skal klare å ligge i vann i flere timer.

Det var grov sjø med bølger på 5–6 meters høyde da ulykken skjedde.

REAGERER: Torbjørn Dalsøren er driftsdirektør i Wilson. Foto: Trude Brun Wilhelmsen / Wilson

Hovedredningssentralen fikk melding om ulykken klokken 19.50 onsdag kveld, og klokken 20.40 startet arbeidet med å heise opp de seks personene fra vannet.

Klokken 00.30 ble det bekreftet at én av dem hadde mistet livet. Torsdag opplyser Haukeland universitetssykehus at en også er kritisk skadet.

– Det er dypt tragisk at hjelpemannskaper, som setter alt inn på å redde liv, som er en så viktig ressurs til sjøs, langs den langstrakte kysten vår, at de som må øve når det hardt vær, de må øve under vanskelige forhold, har opplevd en så tragisk ulykke, sier Thorbjørn Dalsøren i Wilson til TV 2.

Har funnet deler

Havarikommisjonens leder Kåre Halvorsen sier de sender seks ansatte for å undersøke helikopterulykken.

– Fire til Bergen som skal møte politiet før vi snakker med overlevende. To til Stavanger for å snakke med Hovedredningssentralen og Bristow, sier Halvorsen.

LEDER ARBEIDET: Kåre Halvorsen er leder for luftfart hos Havarikommisjonen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Halvorsen svarer bekreftende på at Havarikommisjonen vil undersøke om det ble brukt nattbriller, og om det ble gjort forsøk på kontrollert landing i terreng.

Torsdag formiddag ble det funnet deler fra helikopteret.

– Det ble gjort funn av enkelte vrakrester fra inne i helikopteret. Funnene ble gjort i det aktuelle søksområde. Ytterligere detaljer om funn kan vi ikke gi på det nåværende tidspunkt, sier pressevakt Markus Plementas i Redningsselskapet til Bergensavisen.



Talsperson Jonny Karlsen ved Forsvarets operative hovedkvarter sier til BA at dårlig vær natt til torsdag gjorde at de ikke fikk søkt gjennom natten.