Dette skjedde da tobarnsmoren forsvant

20. juli 2007 kommer en mann i 30-årene og hans mor til politihuset i Bergen. Det er sommer, fredag ettermiddag og helgen står for dør.

Mannen vil melde konen savnet. Hun har vært borte siden natt til 14. juli, forteller han.

Konen er Dung Tran Larsen. Savnet-meldingen er starten på en av de aller største forsvinningsgåtene i Norge etter tusenårsskiftet.

BORTE: Dung Tran Larsen (22) forsvant kort tid etter å ha født sitt andre barn på Kvinneklinikken i Bergen Foto: Politiet

Politiets hovedteori er, den dag i dag, at hun ble utsatt for en kriminell handling. I jakten på svar endevendte de et forbrenningsanlegg, brente en død gris, gravde i hager og undersøkte tips fra selverklærte synske.

Det kostet millioner av kroner. Og ga ingen resultat eller svar. Den unge kvinnen er og blir søkk borte.

Hva skjedde?

1: Hvem var Dung Tran Larsen?

Dung Tran Larsen var 22 år gammel da hun forsvant. Som 19-åring flyttet hun fra Vietnam til Norge for å gifte seg med en norsk mann i 30-årene.

Hans bror hadde allerede giftet seg med en kvinne fra Vietnam. Da han fikk se bildene fra bryllupsfesten til broren, fikk han øye på Dung. De fikk så kontakt gjennom brevveksling og telefonsamtaler.

Senere møttes de og Dung ble med til Norge i 2004.

De giftet seg og bosatte seg i mannens hjem i Bergen; en kjellerleilighet i en enebolig i Krabbedalen i Loddefjord. I hoveddelen av huset bodde mannens foreldre og hans bror.

Sommeren 2007 fødte hun parets andre barn. Datteren kom til verden på Kvinneklinikken i Bergen 18. juni.

Kort tid etter forsvant hun.

FØRSTE BILDET: Slik så det ut i Bergens Tidende 23.juli 2007 da politiet gikk ut med navn og bilde og forsvinningssaken. Foto: Faksimile BT 23.juli 2007

2: Hva skjedde da hun forsvant?



Det kommer litt an på hvem du spør.

Da ektemannen meldte henne savnet 20. juli, fortalte han politiet at hun hadde vært borte siden natt til 14. juli.

Politiet derimot, trodde hun kunne ha blitt drept på sankthansaften 23. juni. Altså nesten en måned før.

Først til ektemannens versjon. Han forklarte i første vitneavhør at han våknet i 03.30-tiden natt til 14. juli av at den nyfødte datteren gråt. Da la han merke til at Dung ikke lå i sengen.

Han lette etter henne, men fant henne ikke i leiligheten. Han så også at ytterdøren var ulåst.

Til politiet sa ektemannen at Dung hadde virket misfornøyd den siste tiden. Han fryktet Dung kunne ha forlatt både han og barna. At hun kanskje hadde fødselsdepresjon. Pass og lommebok var også borte.

Viktige datoer i Dung-forsvinningen 18.juni 2007: Dung føder hennes og ektemannens andre barn på Kvinneklinikken i Bergen. 20.juni 2007: Dung reiser hjem med sin nyfødte datter. 22.juni 2007: Dung stiller opp på en nyfødt-kontroll. 23.juni 2007: Siste sikre observasjon av Dung Tran Larsen. Samme dag tar ektemannen et bilde av konen, som også er det siste kjente bildet som er tatt av henne. Det er også siste dag det er aktivitet på mobiltelefonen hennes. 14.juli 2007: Datoen ektemannen sier hun forsvant. 20.juli 2007: Ektemannen melder konen savnet hos politiet. 23.august 2007: Ektemannen, svigerbroren, svigermoren og svigerfaren blir pågrepet av politiet. De siktes for forsettlig drap og frihetsberøvelse. 26.august 2007: Politiet får medhold av Bergen tingrett i å varetektsfengsle ektemannen og svigermoren, men tingretten vil slippe svigerfaren og svigerbroren fri. Politiet anker. 30.august 2007: Gulating lagmannsrett bestemmer at alle de fire siktede skal fengsles. 21.november 2007: Dungs ektemann og svigermor løslates fra fengsling. 10.september 2009: Riksadvokaten henlegger saken mot de fire siktede. Saken henlegges etter bevisets tilstand og siktelsene frafalles.

Politiet i Bergen stusset.

Hvorfor brukte familien en uke på å melde henne savnet? Hvorfor tok de ikke kontakt med familien i Vietnam, om de trodde hun hadde reist hjem? Hvorfor gjorde de ikke noe særlig for å finne henne?

PLAKATER: Politiet ba befolkningen om tips under letingen etter Dung Tran Larsen sommeren 2007. Foto: Skjermdump «Ung mor savnet»

Politiet startet etterforskning. Ganske raskt ble 23. juni en sentral dato.

Den dagen stoppet alt opp i Dung Tran Larsens sporbare liv. Etter denne dagen er ikke bankkortet i bruk, det sendes ikke tekstmeldinger eller gjøres anrop med mobiltelefonen.

Tid er alfa og omega i forsvinningssaker. Særlig om man mistenker en kriminell handling.

Politiet tenkte det var ille nok at det kanskje hadde gått én uke fra hun forsvant til ektemannen meldte henne savnet.

Men nå oppdaget de at de kunne være én hel måned på etterskudd.

PÅ LETING: Også hunder ble brukt i søkene etter Dung Tran Larsen sommeren 2007 Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

3: Hvorfor ble ektemannen og hans familie pågrepet og siktet?

23. august 2007 skjedde det noe dramatisk. Bergens Tidende meldte først at ektemannen var mistenkt i forbindelse med forsvinningen.

Pressen samlet seg derfor utenfor huset til familien den dagen. Så, én etter én, ble ektemannen, Dungs svigermor, svigerfar og svigerbror arrestert, ført ut av huset og inn i politibiler.

De ble dekket til med jakker. Politiet har senere vedgått at seansen var en «uverdig pågripelse» der familien nærmest måtte gå «kanossagang» fremfor pressen.

De fire ble siktet for drap eller medvirkning til drap: Noen i familien visste hva som hadde skjedd med Dung, mente politiet.

PRESSEKONFERANSE: Politiet holder pressekonferanse i august 2007, dagen fire familiemedlemmer blir siktet for drap eller medvirkning til drap på Dung Tran Larsen. På bildet politibetjent Kjersti Opdahl og politiinspektør Tore Salvesen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Indisierekken mot familien var lang. Noe av det bunnet i ektemannens forklaring til politiet om at Dung isolerte seg innendørs etter fødselen 18. juni i henhold til vietnamesisk skikk.

Men det gjorde hun ikke da hun fødte parets første barn. Politiet undersøkte og fant flere ting de stusset ved. Dette er noen av dem:

I slutten av juni utelot ektemannen Dungs navn i en barnehagesøknad for sønnen deres. Hun var heller ikke ført opp på listen over voksne som kunne hente sønnen i barnehagen.

I dagene etter 23. juni ringte en mann Kvinneklinikken i Bergen og spurte om råd til morsmelkerstatning og vask av navle på spedbarn. Han skal ha bekreftet at han var alene med det nyfødte barnet. Politiet har aldri kommet i kontakt med mannen som ringte.

«PROSJEKT STORKEN»: Politiet brukte mye ressurser på å finne ut av tipset fra Kvinneklinikken i Bergen. Blant annet ringte de alle foreldre som hadde født på et sykehus i Norge i tidsrommet fra Dung fødte sitt andre barn og noen dager frem. Foto: P. Schaathun / TV 2

27. juni kom ektemannen alene til helsekontroll med den nyfødte datteren. At Dung ikke var med skal ha blitt forklart med at hun ikke følte seg så bra. Ammingen hjemme gikk fint, skal han også ha sagt.

Både 28. juni og 7. juli ble det kjøpt inn morsmelkerstatning, altså før datoen Dung forsvant ifølge ektemannen.

Svigermor tok permisjon fra jobb 2. juli. Det var samme uken omsorgspermisjonen til ektemannen var over. Politiet mente svigermor tok permisjon for å passe barnebarna, fordi Dung allerede var borte. Det nektet svigermoren for.

Det var også interessant for politiet at Dung noen år tidligere hadde rømt fra hjemmet og oppsøkt et krisesenter. Ektemannen sendte så et «klagebrev» til Dungs mor i Vietnam og at han ville sende henne tilbake. Forholdet deres skal i starten ha vært preget av kulturforskjeller.

TV 2 har vært i kontakt med ektemannens advokat og stilt spørsmål om dokumentaren. Denne saken er lagt frem i sin helhet. De ønsker ikke stille til intervju eller svare på spørsmål.

4: Hvorfor ble saken henlagt?

Ektemannen skal altså i avhør ha fortalt at Dung var «humørsyk» og til tider deprimert. Og at hun kan ha fått fødselsdepresjon etter fødselen i midten av juni.

– Jeg elsket henne, mye. Selv om hun var mye sur og irritert, så elsket jeg henne, har han sagt i vitneavhør ifølge dokumentaren «Ung mor savnet».



Politiet mente de ikke fant noe som støttet hypotesen om et eventuelt selvmord.



De fire siktede ble avlyttet av politiet i flere uker før de ble pågrepet. Likevel har ikke politiet klart å finne konkrete bevis for at familien var involvert i forsvinningen.

Senere på høsten 2007 ble alle fire sluppet fri fra varetekt. Politiet etterforsket videre og sendte så saken til påtaleavgjørelse.

10. september 2009 settes foten ned fra Riksadvokaten. Saken henlegges etter bevisets stilling, altså er det ikke sterke nok bevis for å få domfellelse.

Siktelsene mot de fire familiemedlemmene ble frafalt. Men familien og forsvarerne ønsket helst at saken ble lagt bort som «intet straffbart forhold bevist».

– Ikke på noe tidspunkt har jeg tenkt at dette er en familie som har noe å skjule. Den familien har ingenting med hennes forsvinning å gjøre, sa svigerfarens forsvarer Jørgen Riple i et intervju med Bergens Tidende.



FORSVARER: Advokat Jørgen Riple i Bergen tingrett under fengslingsmøtet i 2007. Han forsvarte svigerfaren til Dung Tran Larsen. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Året etterpå betalte ektemannen 240.000 kroner til Dungs foreldre. De gikk til sivilt søksmål mot han for at datteren forsvant, men han aksepterte erstatningssummen før saken gikk for retten.

I et brev til Bergens Tidende omtalte han det sivile søksmålet som en del av en privat etterforskning og kalte det misbruk av rettssystemet. I å betale erstatningen «ligger det selvfølgelig ikke noe erkjennelse av skyld», skrev han i brevet.

– Det er viktig for meg å understreke at vi har ingen mistenkte i Dung-saken i dag. Saken mot de fire tidligere siktede er henlagt. Det er ingen etterforskningsskritt i retning noen mistenkte, heller ikke dem, sier seksjonsleder Tore Salvesen i Vest politidistrikt til TV 2.



5: Hva talte for at ektemannen og familien snakket sant?



En av de viktigste grunnene til at tingretten høsten 2007 ikke lenger ville holde ektemannen varetektsfengslet, var en telefonsamtale han mottok en stund etter forsvinningen.

En vietnamesisk venninne skal ha prøvd å få tak i Dung den sommeren, uten å lykkes. 6. juli prøvde hun derfor å ringe ektemannen og på nytt igjen 22. juli.

Da ringte han opp igjen. I telefonen skal han ha hørt vietnamesiske stemmer i bakgrunnen. Da skal ektemannen ifølge venninnen ha spurt i telefonen: «Er det Dung?».

Hvorfor skulle han spørre om det, hvis det var hold i siktelsen om drap?

LETET: I september 2007 begynte politiet å grave i hagen til de siktede familiemedlemmene i Bergen Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Flere vitneobservasjoner svekket også politiets teori om at Dung forsvant eller ble drept allerede 23. juni, og styrket ektemannens forklaring om at hun ble borte natt til 14. juli.

Vitner var nemlig helt sikre på at de så Dung flere ganger den første uken i juli. To personer så henne på Askøybrua. De husker dette fordi observasjonen skilte seg litt ut. Kvinnen hadde det sårt og en annen, eldre kvinne sto ved henne og prøvde å få henne med seg.

Et vitne er også helt sikker på at hun i dagene før bryllupet sitt 7. juli så Dung og ektemannen på trilletur med barnevognen i Krabbedalen.

5. juni 2007 leverte Dung inn sin eksamensoppgave etter å ha gått på norskopplæring i Bergen. I oppgaven skrev Dung blant annet at ektemannen ikke har «gjort meg noe som jeg føler meg vondt», «han respekterer meg» og «jeg vil si høyt til ham: Deg som jeg elsker for alltid i hele verden».

6: Hva gjorde politiet for å finne henne?

Mye.

Etterforskningen som fulgte har tidligere blitt omtalt som Norges dyreste. Det ble lett både til lands, til vanns og faktisk også i det overtroiske.

I sjøen var politiet blant annet under Askøybrua og Rognesundet bru. På sistnevnte sted fikk politiet tips fra folk som hadde sett noen kaste en stor bylt fra broen. Det ble søkt grundig med undervannsfartøy, men uten resultat.

LETING: KNM «Tyr» leter etter den forsvunne Dung Tran Larsen med miniubåt under Askøybroen. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Flere andre etterforskningsgrep var mer spektakulære.

Det ble søkt, gravd og lett i tilknytning til boligen i Krabbedalen. Ved forbrenningsanlegget i Rådalen gravde man i dagevis i restavfallshaugene.



Ved dette anlegget brennes avfall i Bergen. Dampen som produseres brukes til strøm- og varmeproduksjon.

Teorien var at ektemannen, som gjennom jobben ofte var innom her med lastebilen for å tømme avfall, også kunne ha dumpet levningene etter henne her.

Men hva skulle de lete etter? Hva er igjen av et lik som kan ha ligget inne i de store forbrenningsovnene ved anlegget?

For å få svar, kjøpte politiet en død gris og la den i ovnen. Testen bekreftet at det burde være mulig å finne noe.

Politiet gravde så avfallshaugene i flere dager på leting etter levninger, men fant ingenting. Krimteknikere mener de hadde funnet Dung om teorien stemte.

Også selverklærte synske involverte seg etter hvert i saken. Det ble i 2014 gjort konkrete søk etter at personer som mener de er klarsynte kom med tips i saken.

Søkene var resultatløse. Totalt er det trolig gjort over 100 ulike søk etter Dung.

7: Kan hun fortsatt være i live?

Politiet har gjort undersøkelser rundt dette. De har også vært i Vietnam.

Penger står fremdeles urørt på konto. Kort sagt har politiet ingen holdepunkter for at Dung Tran Larsen i dag er i live. Det finnes ingen tekniske spor eller observasjoner av Dung i Vietnam etter at hun forsvant i Bergen.

Ektemannen har selv bedt om å få konen erklært død.

I 2012 sendte han en begjæring til Bergen tingrett. En slik erklæring ville sikret han bedre økonomiske ordninger som eneforsørger for de to barna.

Tingretten avviste kravet og viste i kjennelsen til ektemannens egen forklaring om at Dung forsvant fra hjemmet.

«Selv om retten finner det meget lite sannsynlig at Thi Phuong Dung Tran Larsen frivillig forlot sitt hjem og sine to barn i juli 2007, kan det etter rettens syn ikke utelukkes. Det kan videre ikke utelukkes at savnede etter forsvinningen kan ha tatt opphold på ukjent sted, og at hun fortsatt lever», siterer VG fra kjennelsen i 2013.

8: Hva gjør politiet med saken i dag?

Seksjonsleder Tore Salvesen i Vest politidistrikt var tettest på saken helt fra savnetmeldingen kom inn 20. juli 2007.

16 år etterpå har han fremdeles ikke gitt opp håpet om å finne Dung Tran Larsen. Cold Case-gruppen til Kripos har tidligere kommet med flere innspill på veien videre.

VENTER PÅ FLERE TIPS: Seksjonsleder Tore Salvesen i Vest politidistrikt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Men det pågår ikke aktiv etterforskning av forsvinningen i dag.

Politiet er avhengige av nye tips for å starte opp igjen arbeidet med å finne kvinnen.

– Noen der ute må sitte på opplysninger som kan medvirke til at hun blir funnet. Til dem vil jeg si; tenk på Dungs pårørende og nærmeste og sett det som høyeste prioritet, sier Salvesen i dag.

Å løse saken uten å finne Dung blir svært vanskelig.

Har du tips til politiet om denne saken? Da kan du ringe Vest politidistrikt på 47 69 60 60.

