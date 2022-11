Dette skal til for at hun innfører strenge tiltak

Helsemyndighetene overvåker korona- og influensasituasjonen i Norge med argusøyne om dagen.

For smitten i Norge er uforutsigbar, og det er utfordrende å vite med sikkerhet hvordan smitten utvikler seg i løpet av vinteren.

Men i FHI sin risikorapport som ble publisert tirsdag, går de langt i å spå at det er sannsynlig med en bølge av covid-19, samt epidemier av influensa, RSV-infeksjon og kanskje også kikhoste.

Dersom disse slår til samtidig, kan det sette belastningen på sykehusene under et hardt press.

– Det utfordrer oss

På én av Norges travleste akuttavdelinger følger de situasjonen nøye om dagen.

– Vi har fulgt med på utviklingen av RS-virus i Danmark de siste ukene, for erfaringsvis vet vi at de ligger to til fire uker foran oss på belastning. Vi har en oppfatning om at de har flatet ut på et nivå som har vært mer enn vanlig høyt, sier leder for akuttavdelingen ved Oslo universitetssykehus Øyvind Skraastad til TV 2.

DEL AV HVERDAGEN: – Vi skulle gjerne sett at det ikke var sånn, men det er en del av hverdagsbildet vårt, sier leder for akuttklinikken ved OUS før inngangen til en ny og krevende virusvinter. Foto: Frode Sunde / TV 2

Skraastad er tydelig på at de for tiden er mindre preget av covid-infeksjoner, og at de dermed har noe å gå på.

Men det er ikke mye som skal til for belastningen blir satt på prøve.

– Det er ganske betydelige kompetansekrav som skal til for å passe på de minste. Det utfordrer oss mer når barn er syke, sier Skraastad.

Det er derimot ikke arealene på sykehusene som er utfordrende.

– Det er å finne god bemanning til de som er sykest, sier klinikklederen.

– Det er viktig

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol blir holdt løpende oppdatert om situasjonen ved norske sykehus.

Hun slår fast at kontrollen er god.

– Hovedgrepet er fortsatt vaksine. Vi har tilbudt oppfriskningsdose til de over 65, og det er viktig for meg at folk takker ja til den – og til influensavaksine. Så har vi også en beredskapsplan hvor vi kan iverksette tiltak, hvis det blir behov - og det er det FHI som gjør for oss, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til TV 2.

– Er det fare for at man må innføre tiltak som vil merkes i hverdagen?

– Per i dag er det ingenting som tyder på det. Men vi har en leve-med-strategi, som betyr at vi lever med et smittsomt virus blant oss. Derfor fortsetter vi å tilby vaksiner etter hvert som FHI gir oss anbefalinger om oppfriskningsdose. Også kjenner folk til hvilke tiltak som vil bli aktuelle hvis det endrer seg, sier Kjerkol.

FØLGER NØYE MED: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier de følger nøye med på utviklingen av både korona og influensa i Norge. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi håper alle vi slipper

Men det er særlig én ting helseministeren håper hun unngår.

– Vi håper alle at vi slipper å ta i bruk tiltak som er kontaktreduserende.

Tirsdag uttalte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2 at det i første omgang vil bli aktuelt å innføre tiltak på sykehusene.

– Særlig vil nok rådet om å være hjemme ved sykdom og bruke munnbind ved pasientkontakt bli aktuelle å bruke, sa han.

Rostrup Nakstad var også tydelig på at det er svært lite sannsynlig med en ny lockdown av samfunnet.

Slik svarer hun på ny lockdown

Han får støtte av helseministeren.

– Det vil ikke være snakk om å stenge ned samfunnet. I regjeringens strategi står det at samfunnet skal være mest mulig åpent. Vi skal håndtere kapasitetsutfordringer hvis oppstår, og vi skal beskytte de mest sårbare. Det har vi fulgt opp med å tilby oppfriskningsdoser til de risikoutsatte og de eldste, sier Kjerkol.

Statsråden er tydelig på at de har planlagt godt for en situasjon hvor flere blir syke.

– Det betyr at helseregionene og kommunene må ta høyde for at det kan bli økt press på tjenestene. Det har de god trening i. Men det viktigste for meg er å si at folk må takke ja til vaksinen, sånn at vi er godt beskyttet mot alvorlig sykdom.