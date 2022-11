Dette skal til for å bli nektet adgang

TV 2 fortalte mandag om Sofie Lillenes Helland (24) som ble bedt om å gå fra et utested i Bergen.

Begrunnelsen var at utestedet hadde en kleskode, og at Helland viste for mye hud. Utestedet beklager.

TV 2 har vært i kontakt med en rekke utesteder om hva slags praksis de har rundt kleskoder.

Noen har regler overfor fotballsupportere og har krav om pent antrekk, mens andre krever bare at man er velstelt og oppfører seg anstendig:

– Folk får gjøre som de vil

Daglig leder Joachim Bøe Mortensen ved utestedet Studio 26 i Trondheim sier at de ikke har noen spesielle rammer for hvordan folk skal gå kledd.

– Vi ønsker at folk skal få kle seg som de vil når de skal ut på byen, sier Mortensen.

Nattklubben er på tre etasjer og har ulike tema i hver etasje.

– Folk kan gå med det cocktailkjoler i første etasje og finskjorte eller t-skjorte på nattklubben i øverste etasje. Det er ganske flytende hos oss, sier han.

FÅ RAMMER: Studio 26 har få rammer for hvordan de vil at gjestene skal gå kledd - bare ikke kom i treningstøy og supporterdrakt. Foto: Studio e26

Han sier det er sjelden de nekter folk adgang. Men noe slår de ned på:

– Dersom folk kommer rett fra trening, ber vi dem gå hjem og skifte til jeans. Eller når det er store fotballkamper, ønsker vi ikke at de har på seg supporterdrakt. Det er for å unngå konfrontasjon, sier Mortensen.

Lederen av Studio 26 sier at de tar gjestene på alvor og lytter til dem.

– Dersom det er noen gjester som opplever andre gjesters klær som støtende eller sjenerende, så må vi ta det der og da. Det er veldig lite av slike episoder hos oss, sier han.

Får mange henvendelser

Men har utesteder egentlig lov til å hindre deg adgang på grunn av klærne dine?

Svaret på det er ja, sier kommunikasjonssjef Edin Babic i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av flere punkter, sier han.

Hva loven omfatter: Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av følende punkter: Kjønn.

Graviditet.

Permisjon ved fødsel eller adopsjon.

Omsorgsoppgaver.

Etnisitet.

Religion.

Livssyn.

Funksjonsnedsettelse.

Seksuell orientering.

Kjønnsidentitet.

Kjønnsuttrykk.

Alder.

– Utesteder er som alle andre pålagt å følge loven og kan ikke sortere folk vekk på bakgrunn av de nevnte diskrimineringsgrunnlagene.

– Men bekledning er i utgangspunktet ikke omfattet av diskrimineringsregelverket, sier Babic.

Han sier ombudet opp gjennom årene har fått mange henvendelser fra personer som føler seg diskriminert i møte med utelivsbransjen.

– Det handler om alt fra ulovlige aldersgrenser til personer som på bakgrunn av funksjonsevne eller etnisitet blir ekskludert fra serveringssteder.

– Vi trenger et uteliv som er åpent og tilgjengelig for alle, legger han til.

ÅPENHET: – Vi trenger et uteliv som er åpent og tilgjengelig for alle, sier kommunikasjonssjef Edin Babic i Likestillings- og diskrimineringsombudet. Foto: Thomas B Eckhoff

– Pent antrekk

Barmuda Solsiden og Fire Fine er to populære utsteder i Trondheim sentrum. De to utestedene praktiserer kleskode.

– Hos oss må man ha på seg pent antrekk for å komme inn på kveldstid eller i helger. Men det er jo avhengig av sesong. Går ikke an med shorts og singlet om vinteren, sier eier Jan Tore Fladvad.

Magic Restaurants står bak en rekke restauranter og utesteder i Bergen. De praktiserer ikke kleskode.

– På våre steder har vi ikke noen spesiell kleskode. Så lenge man er vanlig velstelt og oppfører seg anstendig, er man velkommen. Det gjelder både på våre spisesteder, barer og utesteder, sier konsernsjef hos Magic Norway, Ole Warberg.

Han sier klærne Sofie Lillenes Helland i Bergen gikk med ville blitt godkjent hos utestedene deres.

KLESKODE OK: Det er helt i orden å kreve kleskode på restauranter og utesteder, ifølge diskrimineringsombudet. Foto: NTB

– Likt for alle

Oslo kommune har laget en egen veileder med råd og regler for utelivsdiskriminering.

De ber skjenkesteder som har regler, sørge for at de gjelder alle.

– Det er mulig å ha krav om kleskode, men da må dette praktiseres likt for alle gjester, og ikke brukes som unnskyldning for ikke å slippe inn noen, skriver direktør Britha Røkenes i Næringsetaten i Oslo kommune i en e-post til TV 2.

– Hvis et utested har kleskode, så anbefaler vi å opplyse tydelig om dette, for eksempel på stedets nettside eller ved booking, fortsetter hun.

Kommunen sier det ikke bør være vilkårlig praktisering rundt blant annet kleskode, alder og oppførsel, men en ensartet praksis blant alle stedets ansatte og innleide dørvakter.

Alle skjenkesteder skal ha en internkontroll for driften av stedet sitt, der stedets rutiner er dokumentert, sier Oslo kommune.