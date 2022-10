Dette skal skje i dag: – Han blir åpenbart frifunnet

Klokken 13 fredag har Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud satt av to timer til en pressekonferanse om hva som skjer med saken til Viggo Kristiansen.

SKJEBNEDAG: Fredag skal Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud (t.h.) presentere konklusjonen i den nye etterforskningen av Baneheia-saken. For Viggo Kristiansen (43) kan det bety full frifinnelse etter 21 år i fengsel. Foto: Terje Pedersen og Thomas Brun / NTB

– Jeg er helt sikker på at det blir en frifinnelse, men jeg er spent på om den kommer med eller uten forbehold, sier Bjørn Olav Jahr.

Jahr er forfatteren bak bøkene «Drapene i Baneheia» og «Prosessen mot Viggo Kristiansen». Den første boken, som ble gitt ut i 2017, skulle vise seg å bli svært kontroversiell.

Jahr hadde den gangen skaffet seg tilgang til alle saksdokumentene, og skrev i boken at han var overbevist om Kristiansens uskyld.

OVERBEVIST: Allerede i 2017 skrev Bjørn Olav Jahr at han var overbevist om at Viggo Kristiansen ikke hadde noe å gjøre med drapene i Baneheia. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Om få timer, når Riksadvokaten klokken 13 møter pressen for å kunngjøre avgjørelsen i den nye Baneheia-etterforskningen, er Bjørn Olav Jahr overbevist om at frifinnelsen vil være et faktum.

Sikker på én ting

Allerede i 2008 leverte Viggo Kristiansen og hans advokat Sigurd Klomsæt den første gjenopptakelsesbegjæringen til Kommisjonen for gjenopptakelse for straffesaker.

I 2017, etter fire avslag om gjenopptakelse, leverte advokat Arvid Sjødin den femte begjæringen til kommisjonen.

I februar 2021 kom beskjeden: Viggo Kristiansens begjæring om gjenåpning ble tatt til følge, og politiet ble bedt om å etterforske saken på nytt.

Siden har Oslo politidistrikt gjennomført en omfattende etterforskning av hva som skjedde i Baneheia da Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble drept den 19. mai 2000.

At Kristiansen blir frikjent for drapene føler Bjørn Olav Jahr seg helt sikker på.

– Det er helt åpenbart at han blir frifunnet, men jeg er som sagt spent på hvilke forbehold Riksadvokaten kommer til å ta.

– Bør tas ut ny tiltale

En som også føler seg helt sikker på at Viggo Kristiansen kommer til å bli endelig frikjent i formiddag, er advokat Arvid Sjødin.

– Vi er rolige på utfallet av saken, at det går til Viggo Kristiansens fordel. Det er ikke bevis som kan dømme ham, sa Sjødin til TV 2 onsdag denne uken.

FORSVARER: Det var advokat Arvid Sjødin som sendte den femte gjenopptakelsesbegjæringen til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Foto: Frode Sunde / TV 2

Jahr mener at Riksadvokaten bør beklage på det sterkeste overfor Kristiansen, men føler seg ikke sikker på hvilke forbehold påtalemyndigheten kommer til å ta i konklusjonen sin.

– Jo flere unnskyldninger og beklagelser til Viggo, jo mer naturlig vil det være at det også kommer en tiltale mot Jan Helge Andersen, sier han.

Selv om Jahr mener at det bør komme en avgjørelse knyttet til Jan Helge Andersens sak allerede i dag, avkrefter Riksadvokaten dette til Dagbladet.

– Avgjørelsen fredag gjelder Riksadvokatens avgjørelse i Viggo Kristiansen gjenåpningssak, sier kommunikasjonsrådgiver ved Riksadvokatembetet, Mie Skarpaas, til avisen torsdag kveld.

– Usedvanlig sterkt bevisbilde

Den viktigste grunnen til at Viggo Kristiansen i sin tid ble dømt til 21 års forvaring, var at hans tidligere bestekamerat Jan Helge Andersen (41) forklarte at Kristiansen var initiativtaker og hovedmannen på åstedet.

DØMT: Jan Helge Andersen (41) ble dømt til 19 års fengsel for drapene i Baneheia. Foto: Politiet

Det har aldri blitt gjort noen tekniske funn som knytter Kristiansen til åstedet.

Selv om han mener at det bør tas ut en ny tiltale mot Jan Helge Andersen (41) allerede nå, så forventer han ikke at den kommer.

– Det er kanskje mest nærliggende å tro at det ikke kommer en tiltalte mot Jan Helge Andersen allerede i dag, men at den heller kommer ved en senere anledning.

Dersom Viggo Kristiansen blir frikjent, uten at det gjøres noe med saken til Jan Helge Andersen, så står påtalemyndigheten overfor en annen utfordring:

– Da har man et uoppklart drap med en ukjent gjerningsmann på Lena Sløgedal Paulsen. Og det i en sak med et usedvanlig sterkt bevisbilde, avslutter forfatteren.