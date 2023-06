Dette skal ikke i papiravfallet

Kildesortering er ikke alltid like lett.

Faktisk er det er en rekke ting som ikke skal sorteres slik man skulle tro ved første øyekast.

I et innlegg på Instagram-kontoen «Kildesortering i Oslo» kom det nylig fram følgende:

Kvitteringer skal ikke i papiravfallet.

Kan inneholde gift

– Vanlig kvitteringspapir er ofte varmebehandlet og kan inneholde en miljøgift som heter Bisfenol-A. Det er et hormonhermende stoff som man ikke ønsker å få inn i papirfabrikkene, siden man tross alt lager nytt papir der.

Det sier Jørgen Bakke Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver i Oslos renovasjons- og gjenvinningsetat.

Kvitteringer skal altså kastes i restavfall. Er du blant de som ikke visste dette? Da er du ikke alene.

SØPPEL: Ta gjerne vare på kvitteringen. I papir-avfallet skal den i hvert fall ikke. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo opplever at mange kaster kvitteringer feil.

– Jeg vil ikke at folk skal ha dårlig samvittighet for å ha sortert kvitteringer som papir, for hvorfor skulle de ikke det? Det virker helt logisk, sier Fredriksen.

Han forklarer at kvitteringer er små, og gjør ikke noen stor skade på gjenvinningen. Men når de hoper seg opp blir problemet plutselig større.

– Så det er fint at de som vet om dette, sorterer dem som restavfall. Eller takker nei til kvittering når de ikke trenger den, sier Fredriksen.

GIR RÅD: Kommunikasjonsrådgiver i Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Jørgen Bakke Fredriksen har forståelse for at mange blir forvirret over kildesorteringsreglene. Foto: Klaus Sandvik

Kvitteringer er ikke det eneste mange feilsorterer som papir. Fredriksen kommer med andre eksempler:

– Blant annet chipsposer av papir, som har et lag av plast på innsiden. De to materialene er limt godt sammen og lar seg ikke separere igjen etterpå, sier han.



Dette gjelder også drikkebeger i papp. Når du er ferdig med kaffen din, skal koppen i restavfall.

GÅTE: Kaffe er digg, men hvor skal pappkoppen etterpå? Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2 Les mer SVAR: Den skal i restavfallet. Faktisk. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2 Les mer

Her gjør mange feil

Kildesortering er ikke alltid helt likt for hele Norge. Det er opp til hver kommune å bestemme hvordan avfall skal kastes.

– For eksempel har vi i Oslo hatt sortering av matavfall i over ti år, mens byer som Bergen og Trondheim nettopp har startet med det, forklarer Fredriksen.

Og nettopp mat gjør mange forvirret, skal vi tro kommunikasjonsrådgiveren.

– En av de vanligste feilsorteringene i Oslo er matavfall. Cirka halvparten av matavfallet havner fortsatt i restavfallet, så der er det et potensial, sier han.

SNACKS: Chips er digg, men de fleste chips-poser skal faktisk i restavfallet. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Han forklarer at mange også sliter med skjønne hvor de skal gjøre av plasten.

– Mange er usikre på hvor ren den må være og om den faktisk kan gjenvinnes, og det er nok ikke så rart. Det er mye snakk om plast og det føles nok som en komplisert avfallstype for mange, sier Fredriksen.

Beathe Pletten, kommunikasjonsrådgiver i BIR mener folk flest faktisk er gode på kildesortering.

Selskapet har ansvar for søppel og gjenvinning i Bergen og omegn.

– Vi opplever generelt sett at de som kildesorterer gjør det meste riktig, sier hun.

GIR RÅD: Beathe Pletten er kommunikasjonsrådgiver i BIR AS, Foto: BIR.

Følg magefølelsen

Men spesielt plast er også komplisert for bergenserne.

– Der opplever vi oftere at kundene våre blir usikre og det med god grunn. Plastemballasje lages ofte på ulike måter, som ofte skape hodebry for både folk som skal sortere det hjemme og fabrikker som skal forsøke resirkulere det.

PLAST: Mye emballasje som ser ut til å være av papir inneholder også plast. Potetgullposer, for eksempel. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Fredriksen mener løsningen er å gjøre så godt man kan, og følge magefølelsen.



– Det er bare å sortere den der du tror den skal. Da har du gjort din jobb. Og her har også plastprodusentene et stort ansvar, for det er fortsatt mye plastemballasje som er vanskelig å få noe nytt ut av.

– Kan ødelegge for et tonn

En annen ting som skaper hodebry for søppelsorterende nordmenn er glass- og metallemballasje.



– «Emballasje» er stikkordet. Her skal bare glassflasker, syltetøyglass, hermetikkbokser, kaviartuber og andre produkter som har pakket inn varene du spiser eller bruker, sier Fredriksen.

«RECYCLE ME» Glassflasker uten pant sorteres som glass- og metall. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Et knust melkeglass, en kopp, glasskår eller metall skal IKKE her.

– En liten hank fra en kaffekopp kan faktisk i verste fall ødelegge for gjenvinningen av et helt tonn glassemballasje. Dette blir stort sett oppdaget før det er for sent, men det er jo fint å unngå i utgangspunktet.

Fredriksen forklarer at hvis du har knust noe, skal det pakkes inn og sorteres som restavfall.

Ødelagte kjeler og stekepanner skal til gjenvinningsstasjon. Noen butikker tar også imot slikt i retur.

– En jungel



Selv om kildesortering til tider kan virke nærmest umulig å forstå, har det en stor verdi, understreker Fredriksen. Og alle monner drar.

– Kildesortering kan nok virke som en jungel. Men det er mer enn nok hvis du sorterer avfallet der du tror det er riktig. Det skal veldig mye til for å gjøre noe som skader gjenvinningen.

USORTERT: Det er ikke bare, bare å sortere søppel. Slik kan det se ut i parken etter 17. mai, for eksempel. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Han forklarer at kommunene ikke forventer at vi skal sortere alt, men gjøre så godt vi kan.

– Kildesortering er, helt på ekte, viktig for å ta vare på de ressursene jorda har til oss. Vi er nødt til å bruke dem på nytt som mange ganger som mulig. Og dette systemet fungerer aller best når mange er med på laget.

Han får støtte fra Pletten i BIR.

– Det største problemet er at vi vet at det fremdeles er en god del som kan kildesorteres, men som havner i restavfallet. Det som skjer når gjenvinnbart avfall som f.eks. papir havner i restavfallet, er at ressursene går tapt.



App-anbefaling

Som et siste tips anbefaler Fredriksen å ta i bruk nettsiden sortere.no.



– Der kan du velge din egen kommune og få opp nøyaktige regler for akkurat der du bor.

Nettsiden har også sin egen app. Den heter «Sortere», og kan lastes ned til både iPhone og Android-telefoner.