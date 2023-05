Dette skal hangarskipet gjøre etter oppholdet i Oslo

At verdens største krigsskip ligger ankret i Oslo, er blitt ukens største snakkis.

Mediedatabasen Retriever har siden mandag registrert over 450 oppslag på «Gerald R. Ford».

Det amerikanske hangarskipet er 333 meter langt.

Bredden er på 41 meter ved vannlinjen, mens flydekket er 78 meter bredt.

Om bord er et mannskap på 4.500, og det er plass til rundt 90 fly og helikoptre.



Av sikkerhetsmessige årsaker gir ikke Forsvaret detaljer om hvor hangarskipet USS Gerald R. Ford skal seile etter oppholdet i Oslo.

Det skal delta i øvelser med Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Forsvarets spesialstyrker mens det er på sitt første operative tokt.



Skal nordover

TV 2 er kjent med hangarskipet skal delta i en storøvelse mens det befinner seg i våre nærområder.

Fra sentralt hold i US Navy har TV 2 fått opplyst at kursen settes mot arktiske farvann etter oppholdet i Oslo.

– Å få anledning til å besøke Oslo, og oppleve Nordsjøen og Arktis er noe vi ser frem til, sier sa fartøysjef Rick Burgess mandag til TV 2.



Hangarskipet seiler nordover i kjølvannet av Nato-øvelsen Formidable Shield, som avsluttes ved Hebridene utenfor Skottland.

I denne øvelsen har 13 nasjoner øvd på luft- og missilvern.

Hangarskipet er flaggskipet i Natos stående maritime styrke.

Krigsskipene som inngår i Nato-styrken, er blant annet utrustet med Aegis-radarsystem som kan varsle om russiske missiler.



150 fly fra 14 land

Hangarskipet skal delta i en enorm jagerflyøvelse som starter mandag, skrev Teknisk Ukeblad torsdag.

Kilder opplyser til TV 2 at ferden går mot Norskehavet, i forbindelse med den nordiske storøvelsen.

Sist et amerikansk hangarskip seilte i nord, var i 2018 under Nato-øvelsen Trident Juncture, da USS Harry S. Truman var i Vestfjorden.

Under den kalde krigen opererte amerikanske hangarskip i Norskehavet, og gikk nordover langs norskekysten før de lå i ly av Lofotveggen.

USS America i Vestfjorden i 1985. Foto: Phan Meore Les mer Hangarskipet USS Nimitz i Vestfjorden i 1986. Foto: Forsvarets museer Les mer Hangarskipet USS Harry S. Truman ankommer Vestfjorden i 2018. Foto: Thomas Gooley / US Navy Les mer

Øvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE) er ifølge Forsvaret en av årets største luftøvelser i Europa i år.

Rundt 150 fly fra 14 land deltar deltar i den multinasjonale øvelsen som starter 29. mai, opplyser det finske flyvåpenet.

– Stadig viktigere

Den nordiske øvelsen opereres ut fra Ørland i Norge, Kallax i Sverige og Rovaniemi og Pirkkala i Finland.

– Vi ser at det blir stadig viktigere å trene med våre allierte, sier Sigurd Tonning-Olsen i Luftforsvaret til TV 2.

Han vil ikke bekrefte at hangarskipet skal delta, men opplyser at fly fra Italia, USA, Nederland, Belgia og Tsjekkia skal bruke Ørland flystasjon under øvelsen.

Årets øvelse blir den første store europeiske øvelsen for F-35-kampflyene.

– Hovedaktivitetene vil foregå i et unikt treningsområde for våre allierte, sier Tonning-Olsen.

Stasjonssjefen på 132. luftving sier at ACE blir den første storøvelsen på Ørland flystasjon siden 2014.



– Dette vil være Ørland slik folk husker det fra tidligere. Med fullt av utenlandske fly og utenlandsk personell. Det vil være utenlandske, militære kjøretøy utenfor leiren og folk som handler i butikkene, sier oberst Martin «Tintin» Tesli.