Dette skal gi svar om dødsulykken i Blindheimstunnelen

Video av kollisjonen og informasjon fra ulykkesbilens airbag blir viktige bevis for å kaste lys over hva som skjedde i Blindheimstunnelen da tre personer omkom.

– Vi har hentet ut data fra airbagenheten som gir oss en indikasjon på blant annet bilens hastighet sekunder før kollisjonen, bekrefter politiadvokat Magne Kvalvik overfor TV 2.

Han er aktor i saken mot kvinnen i 20-årene som er tiltalt for brudd på straffelovens § 281, for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Mistet kontrollen

Tre kvinner mistet livet i trafikkulykken seint om kvelden 3. juni i fjor sommer. Påtalemyndigheten mener sjåføren i en Mercedes kjørte i mer enn 90 km/t inne i tunnelen, som har 70-sone.

Ifølge tiltalen hadde den unge kvinnen et gasspådrag som gjorde at hun mistet kontroll over bilen og kom over i motgående kjørefelt.

SJÅFØR TILTALT: Kvinna som kjørte denne Mercedesen er tiltalt for å ha forårsaket ulykka som krevde tre dødsoffer. Foto: Arill Riise / TV 2

– Hva som skjedde i sekundene før blir et sentralt tema i retten, bekrefter Kvalvik.

I akkurat denne bilen har ulykkesgranskerne hatt tilgang til dokumentasjon gjennom Airbag control unit (ACU). Minnebrikken fra airbagmodulen er avlest hos eksperter i Tyskland.

Event Data Rekorder (EDR) er en annen teknologi som lagrer all informasjon om det som skjer i bilen fem sekunder før airbager blir utløst.

– Hvis vi får inn en bil med EDR kan vi med våre analyseverktøy nøyaktig lese av fart, bremser, rattstilling og alt som skjer med bilen før ulykken, sier Simen Huse til TV 2.

Han er daglig leder i firmaet Simco som er eksperter på diagnose av elektroniske komponenter i kjøretøy.

Ulykken er filmet

Ifølge Huse hadde ikke Mercedesen i Blindheimstunnelen EDR. EDR er et krav for alle kjøretøy i USA, men i EU og Norge har innfasingen av denne type teknologi blitt utsatt en rekke ganger.

– For ulykkesgranskere er det av stor betydning at bilene har EDR, sier Huse.

Når straffesaken kommer opp i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund tirsdag formiddag, får rettens aktører og tilhørere presentert ulykken på video. Et overvåkningskamera inne i tunnelen fanget opp hva som skjedde da Mercedesen kom over i feil kjørefelt.

– Video har sammen med data fra bilen og tekniske undersøkelser på åstedet gitt oss et godt bilde på hva som har skjedd, sier aktor Magne Kvalsvik.

Det er satt av tre dager i retten og det skal føres minst 11 vitner i straffesaken. Kvinnens forsvarer - advokat Reidar Andresen - ønsker ikke å kommentere saken før den kommer opp i tingretten.