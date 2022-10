Dette sier politiet om Netflix-serien: – Alltid en risiko

Onsdag møtte TV 2 politiadvokat Lars Reinholdt-Østbye, den nye talspersonen for politiet i Lørenskog-saken, på Ski politistasjon.

En helt ny etterforskningsledelse er nå på plass, etter at den gamle sluttet én etter én før sommeren, angivelig etter uenigheter om prioriteringer internt.

Den ferske talspersonen sier politiet fremdeles har god tro på at vi vil få et svar på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

– Målet vårt er å finne ut hva som har skjedd, og med de ressursene vi har tilgjengelig, mener jeg vi skal få til det, sier Reinholdt-Østbye til TV 2.

Fiksjon og fakta

Tidligere i høst ble Netflix-serien «Forsvinningen: Lørenskog 31. oktober 2018» sluppet. I serien, som er en dramaserie, følger du aktørene og etterforskerne i tiden etter forsvinningen.

TALSPERSON: Politiadvokat Lars Reinholdt-Østbye, politiinspektør og talsperson i Lørenskog-saken, fotografert på politihuset i Ski onsdag. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2 Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Reinholdt-Østbye er tydelig på at politiet ikke har medvirket i serien.

– Vi har blitt kontaktet av produksjonsselskapet, med en forespørsel om å bidra inn. Det har vi takket nei til, sier han.

Han sier han har forståelse for at politiet er gjenstand for oppmerksomhet og at det lages produksjoner rundt arbeidet deres.

– Vi har likevel også forståelse for at de pårørende her synes dette er belastende, sier han.

– Kan denne type serier påvirke etterforskningen, for eksempel ved å påvirke vitner i saken?

– Det vil alltid være en risiko rundt denne typen produksjoner, men det skiller seg ikke i så stor grad fra andre typer omtale av saker vi står i, for eksempel i mediene, sier han.

Han har likevel en klar oppfordring til dem som ser serien.

– Jeg tror alle som serien bør være klar over at en dramaserie inneholder både fakta og fiksjon. Det er elementer i den serien som ikke stemmer overens med virkeligheten, og det bør man ha i bakhodet når man eventuelt ser den, sier han.

– Friske øyne

En ny etterforskningsledelse er nå på plass etter sommeren, klare til å ta fatt på arbeidet.

– Det er alltid uheldig når så mange slutter på en gang. Samtidig vil vi få inn nye folk som med friske øyne kanskje kan se ting i et annet lys, så det trenger ikke bare være negativt, sier han.

Den så langt fire år lange etterforskningen er langt fra over. Selv om Reinholdt-Østbye ikke vil gi noe tall på antall hoder som jobber med saken, sier han at ressursene de bruker på saken er betydelige.

– Dette er den høyest prioriterte saken i Øst politidistrikt. Det er en krevende oppgave, og ikke minst en oppgave vi må være ydmyk overfor, og jeg håper ikke minst vi får klarhet i hva som har skjedd, sier han.

Hagen fortsatt siktet

På spørsmål hvorvidt det er noe nytt i sporene som har gått på Futurum-mennene, en bil på fortauet ved huset til Hagen og en observasjon av en rød bil kort tid etter en mulig forsvinning, sier talspersonen at det ikke er noe nytt.

– Det viktigste sporet vårt akkurat nå er krypto-sporet. Samtidig har vi flere andre spor vi følger, blant annet ut fra åstedsundersøkelser og andre tekniske etterforskningsskritt, sier han.

DREPT: Politiet mener fremdeles at Anne-Elisabeth Hagen enten er kidnappet eller drept. Undersøkelser i Hagen-parets hus er sentrale. Foto: Heiko Junge / NTB

Han er tydelig på at de fortsatt jobber ut fra to hovedhypoteser: at Anne-Elisabeth Hagen ble kidnappet eller drept.

Tom Hagen er fremdeles siktet for drapet på sin kone, samtidig som to personer er siktet for medvirkning. Det er over to år siden Hagen ble siktet, og han er ikke lenger varetektsfengslet.

Det er foreløpig ikke planer om å forsøke å få til nye avhør, sier Reinholdt-Østbye.

– Hvor lenge kan Hagen være siktet for drap uten at det skjer noe mer?

– Vi har dialog med statsadvokaten om status og fremdrift i saken, hvor dette er et av spørsmålene som diskuteres. Vi vil etterforske i krav med de forventninger som stilles til oss til enhver tid, sier Reinholdt-Østbye.