Dette sier politiet om den siktede sjåføren

Tolv personer ble meldt skadet etter at en bybanevogn støtte inn i en endemur ved Oasen bybanestopp tirsdag ettermiddag.

Nå jobber både politi og Havarikommisjonen intenst med å finne ut hvordan ulykken kunne skje.

Politiadvokat Kristoffer Sundt Rosenlund opplyser at de har video av ulykken, både fra innsiden og utsiden.

I tillegg blir forklaringen til vognføreren viktig. Han har avgitt forklaring til politiet, som også valgte å ta ut en siktelse for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten.

– Førerens siktet-status var en konsekvens av at det ble tatt blodprøve av vedkommende kort tid etter ulykken. Dette var et naturlig etterforskningsskritt på stedet som følge av kollisjonen, skriver Rosenlund i en e-post.

KRASJ: Her ved Oasen-stoppet støtte bybanen sammen med muren tirsdag. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han presiserer samtidig at siktelsen kun er tatt ut på bakgrunn av nåværende bevisbilde, og at den forblir slik til saken er endelig avgjort.

Det betyr at siktelsen vil være aktiv, selv om bevisbildet skulle endre seg.

To spor

Politiadvokaten opplyser også at de jobber ut ifra flere hypoteser for å finne ut hva som har skjedd.

Politiet undersøker hvorvidt krasjen kan skyldes tekniske feil, eller menneskelig svikt.

– Per i dag er alle hypotesene relevante, og rammene for etterforskningen er derfor bred.

– I tiden fremover vil man i samarbeid med havarikommisjonen og selskapet skaffe seg oversikt over hendelsesforløpet og da med et særlig fokus på tekniske undersøkelser. Her vil det gå noe tid, skriver Rosenlund i en e-post.

SKADER: Her ved endemuren ved Oasen senter ble det full stopp for bybanen tirsdag. Fronten fikk betydelige skader. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Blod og glass

Vognen fikk betydelige skader i sammenstøtet med betongklossen ved endestasjonen.

Flere vitner TV 2 snakket med etter hendelsen sa de hørte et voldsomt smell. En av dem beskriver det som at bybanen «spratt» bakover.

Som bildene viser, er fronten knust. Inni vognen var det synlige blodflekker på gulvet.

BLOD: På innsiden av vognene var det knust glass og blodflekker. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Har snakket med sjåføren

Det er selskapet Tide som har arbeidsgiveransvar for den siktede sjåføren.

Kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal sier det er veldig viktig for selskapet å finne ut av årsaken til ulykken.

Det innebærer også å få en fullstendig forklaring fra sjåføren som førte bybanevognen da hendelsen skjedde.

– Vi følger opp vår medarbeider så godt vi kan, slik vi gjør med alle våre medarbeidere. I tillegg bistår vi politi og Havarikommisjonen med informasjon, sier Frønsdal.

Ifølge henne unngikk sjåføren alvorlige fysiske skader, noe de er glade for.

FØLGER OPP: Kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal i Tide sier de er opptatt av å ivareta sjåføren. Foto: Tide

– Skal ivareta mennesket

– Har føreren forklart seg om hendelsen?

– Ja, vi har alltid en rutinemessig oppfølging av våre medarbeidere når slike kritiske hendelser inntreffer. Da skal man ha en gjennomgang av hva som skjedde, men samtidig også ivareta mennesket.

– Føler du at vedkommende har gitt en god forklaring?

– Jeg kan ikke kommentere innholdet i forklaringen, men jeg kan si at vi følger opp vognføreren i henhold til rutinene. Detaljer om hva det inkluderer går vi ikke ut med i media, sier Frønsdal.

Slik skal de jakte svar

Avdelingsdirektør for bane, Ida H. Grøndahl i Havarikommisjonen, sier de sendte et team rett til Bergen etter at ulykken skjedde.

– De dro til bybanevognen og startet arbeidet med å dokumentere skader. I dag er det aktuelt å snakke med operatørselskaper, men teamet bestemmer selv hvordan de vil legge opp dagene. Etter hvert vil man også snakke med føreren, sier Grøndahl.

SKADET: En eldre dame med kraftig blødende nese fikk hjelp av helseteamet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

I likhet med fly, har også bybanevogner en såkalt ferdsskriver - også kalt «svart boks» - om bord.

Bybanevognen som krasjet i Fyllingsdalen er intet unntak.

– Den kan si noe om hastighet og andre ting som status på de ulike systemene. Angående årsak til ulykken, vil ikke en boks alene kunne gi noe entydig svar i de fleste tilfeller.

Tolv måneder

Grøndahl forteller at ulykker oftest skyldes flere faktorer, og at det blir viktig å kartlegge hele bildet før man med sikkerhet kan si hva som har skjedd.

– Vi arbeider for å ferdigstille rapporten innen tolv måneder med å produsere en rapport, men hvis det er gjort viktige funn, så vil disse gjøres kjent for berørte parter før den tid.

STOPP: Den skadde bybanevognen blir stående ved stoppet inntil etatene har gjort sine undersøkelser. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

TV 2 har også snakket med havariinspektør Lars Fredrik Andersen, som jobber på ulykkesstedet.

Han vil ikke sammenligne ulykken med andre hendelser, men sier det er mye som skal dokumenteres.

– Vi går inn i dette med et åpent sinn. Det viktigste for oss nå er å danne oss et bilde av hvordan ulykkesstedet ser ut. Det meste handler om faktainnsamling nå, sier han.

Andersen oppfordrer alle som har tips om hendelsen til å ta kontakt med Havarikommisjonen via deres nettsider.