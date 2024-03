Dette sier livlegen om kongens helse

Livlege Bjørn Bendz sier det bare går bedre og bedre med kongen, som tirsdag fikk operert inn permanent pacemaker.

– Kongen har hatt en infeksjon som også påvirket hjertet. Vi så etter hvert at det ble behov for å legge inn permanent pacemaker, sier Bendz.

Operasjonen tok omtrent en time, opplyser livlegen.

– Dette gikk veldig fint. Kongen er tilbake på rommet sitt og var våken under hele inngrepet, sier Bendz.

Det er nå nøyaktig to uker siden kong Harald ble innlagt på sykehus i Malaysia, etter akutt sykdom. Bendz understreker at situasjonen var alvorlig.

– Når personer som nesten er 90 år legges inn med en infeksjon på sykehus, så er det alltid alvorlig, sier legen.



BEDRING: Kongens helsetilstand blir bare bedre og bedre, sier livlege Bjørn Bendz. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Padle-forbud

Han påpeker at kongens helsetilstand var i orden før han reiste, og at man også vurderte helsetilbudet på det aktuelle feriestedet før avreise.

– De var svært dyktige på dette sykehuset og satt i gang korrekt behandling med det samme, slik at tilstanden snudde til det bedre, sier livlegen. Bendz fikk beskjed om innleggelsen via telefon og reiste umiddelbart ned til Malaysia for å få oversikt over situasjonen.

– I dagene som gikk der nede var kongen i stadig bedring, men etter hvert fikk vi mistenke om at det var behov for pacemaker, for vi så at hjertefrekvensen til kongen var for lav, rett og slett, sier Bendz.

I Malaysia fikk kongen lagt inn en midlertidig pacemaker før hjemreisen.

Livlege Bendz understreker at kongen er i stadig bedring, men at 87-åring fremdeles har behov for hvile og restitusjon. Kongen vil bli værende på sykehus et par dager til, før han vil kunne reise hjem.

– Jeg tror det er fornuftig at kongen er sykemeldt til godt over påske.

Kongen er operert i skulderområdet, og får beskjed om å ikke drive med padle-øvelser den neste tiden.

– Så det blir ingen padling i Oslofjorden de første to ukene, sier Bendz.

Vellykket

Tidligere på dagen kom nyheten om at kong Harald har fått operert inn en permanent pacemaker.

– Inngrepet var vellykket og Kongen har det bra, opplyste Slottet.

Inngrepet fant sted på Rikshospitalet, der kongen vil forbli de neste dagene.

Kongen ble syk med en infeksjon 27. februar under en ferietur i Malaysia og lagt inn på sykehus. Han fikk operert inn en midlertidig pacemaker under sykehusoppholdet.

Pacemaker En pacemaker er et lite apparat med batteri og ledninger som operereres inn under huden din for å kunne behandle hjerterytmeforstyrrelser som fører til lav og/eller ujevn puls. Pacemaker er et system som kan stimulere hjertemuskelen elektrisk slik at et hjerteslag kan startes. Riktig tilpasset, erstatter det helt eller delvis hjertets ledningssystem. En pacemaker opereres inn og brukes særlig for behandling av for langsom hjerterytme, men noen systemer kan også forbedre arbeidsmåten til et svekket hjerte eller korrigere alvorlige rytmeforstyrrelser. Disse små apparatene har revolusjonert behandlingen av hjertesykdommer og har reddet utallige liv. Kilde: Akershus universitetssykehus/SNL

Sykemeldt

Han ble i starten av mars fraktet hjem med fly og lagt inn på Rikshospitalet i Oslo. Kongen er sykmeldt i to uker.

Etter innleggelsen ble det kjent at kongen har for lav hjertefrekvens og vil trenge en permanent pacemaker.

– Tidspunktet for pacemaker-innleggelse bestemmes av når kongen er helt infeksjonsfri, skrev Slottet i en pressemelding.

Kongen har ved to anledninger i 2005 og 2020 også operert hjerteklaffen. I 2020 fikk kongen lagt inn en midlertidig pacemaker, før det ble satt inn en ny biologisk hjerteklaff.