Dette sier kongeparet etter Märtha Louise-avgjørelsen

Kong Harald har blitt bedre kjent med Durek Verrett: – Amerikanerne skjønner jo ikke bæret av det her.

– Jeg vil begynne med å si at vi har fulgt med på diskusjonen som har vært i presse og blant folk om prinsessens virksomhet og sammenblanding av roller, sier Kong Harald.

Tirsdag møtte kong Harald og dronning Sonja pressen, etter beskjeden om at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal representere kongehuset.

– Vi har kommet frem til en løsning som jeg tror vil gi større avstand mellom prinsessens aktivitet og kongehuset, sier kong Harald.

Hun beholder prinsessetittelen etter kongens eget ønske.

– Hun er vår datter, og det vil hun fortsette å være. Så hun er prinsesse Märtha Louise, sier kong Harald om tittelen.

KONGEPARET: Kong Harald og Droning Sonja møtte pressen tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Blitt bedre kjent med Durek

– Jeg er lei meg for at prinsessen ikke lenger skal representere kongehuset fortsetter han.

Ifølge kongen har prosessen tatt fire-fem måneder. Han mener de har kommet frem til en løsning alle er fornøyde med.

Kongen sier de har blitt bedre kjent med Durek Verrett den siste tiden.

– Han er en flott fyr egentlig, og veldig morsom å være sammen med. Han har masse humor og vi ler masse, også i denne vanskelige tiden. Jeg tror både vi og han har fått større forståelse for hva dette dreier seg om, og vi er enige om å være uenige for å si det sånn.

Kongen legger ikke skjul på at prinsessens forlovede til å begynne med har slitt med å forstå at tilknytning til kongehuset ikke kan brukes kommersielt.

INVOLVERT, IKKE REPRESENTERT: Kongehuset opplyser at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vil være til stede ved viktige markeringer i familien. De representerer ikke lenger kongefamilien. Foto: Lise Åserud / NTB

– Amerikanerne skjønner jo ikke bæret av det her er, de aner jo ikke hva et kongehus er for noe, sier kongen, og fortsetter:

– Han trodde han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk ut over oss i det hele tatt.

Dronningen sier det har vært en god tone hele veien, og at familien har kommet nærmere hverandre under prosessen.

– Det er jo to kulturer som møtes, og jeg har følelsen av at Durek nå forstår mer av hva egentlig monarkiet og kongehuset står for i et land

Ikke bestemt hvem som overtar oppgaver

Fremover vil Märtha Louise og forloveden Durek Verrett ikke kunne bruke prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger, og de vil kun stille opp ved viktige markeringer i familien.

Prinsessen formidlet tirsdag til organisasjonene hun er beskytter for at hun frasier seg sine beskytterskap, som legger rammene for hennes offisielle oppgaver.

Under treffet med pressen fikk kongeparet spørsmål om hvem som overtar beskytterskapet fra Märtha Louise.

– Det har vi ikke kommet frem til, svarte kong Harald.

Beskytterskapsorganisasjonene vil bli tilbudt beskytterskap fra andre medlemmer av kongefamilien, heter det i en uttalelse på Kongehusets nettsider.

– Hun har hatt stor glede av dette selv, og lært mye, hun har trivdes med disse oppgavene, og jeg tror hun også er lei seg for dette, sier dronningen.

Siden prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble et par i 2019, har det vært flere kontroverser rundt dem og Verrets virke som sjaman.

Flere uttalelser har også skapt debatt, blant annet at han nylig hevdet at en spesiell medaljong gjorde ham frisk etter at han ble smittet av korona.