Dette ringes hjelpetelefonene mest om

Hjelpetelefonene landet over får hver dag mangfoldige henvendelseer fra mennesker som sliter med ulike psykiske utfordringer.

Særlig ett tema går igjen blant dem som ringer: ensomhet.

Det ønsker 30 år gamle Andreas Emil Hjertaker å gjøre noe med.

Gjennom Facebook-gruppene «Hey man!» prøver han å bekjempe ensomhet blant menn.

ENGASJERT: Sammen med Marielle Frank driver Andreas Hjertaker organisasjonen «Hey girl!» frivillig. – Ensomhet er et samfunnsproblem, vi håper å bidra til å motvirke det, sier han. Foto: Privat

Gutta tør ikke poste

Konseptet er enkelt: En hvilken som helst mann kan bli med i en gruppe i sitt nærområde, poste et innlegg, og forhåpentligvis få nye venner.

Gruppene finnes også for kvinner, og disse er langt mer aktive.

– Vi startet med mannlige grupper i 2018 fordi flere menn hadde sett «Hey girl!»-sukseen og ønsket et tilsvarende tilbud, forklarer Hjertaker.



KJØNNSDELT: For at gruppene skal være så trygge som mulig, er gruppene lukket og inndelt mellom menn og kvinner. Foto: Skjermdump fra Facebook

Av 17 «Hey man!»-grupper er det kun den i Oslo, Trondheim og Bergen som brukes.

Størst er Oslo-gruppen med 950 medlemmer. Trondheim-gruppen er nest størst, med 200 medlemmer. Resten har stort sett færre enn 30 medlemmer og det postes sjelden.

Til sammenlikning finnes det 70 langt mer aktive kvinnegrupper. I Oslo har kvinnegruppen hele 23.000 medlemmer.

– Det virker som jentene har lettere for å ta initiativ, sier Hjertaker.

– Dårligere til å vise sårbarhet



Selv om mannegruppene er mindre aktive, er det ikke gitt at antallet menn som ønsker nye venner er noe mindre, mener Hjertaker.



– Det sitter nok lengre inne for en mann å poste et innlegg og være sårbar på den måten, sier han.

– Hvorfor det?



– Jeg tror det handler om usagte normer og tanker rundt det å være mann. Menn tenker ofte at de skal klare alt, og ser kanskje på det som et nederlag å innrømme ensomhet, sier Hjertaker.

TAUSHET: Mange menn sliter med å sette ord på det de føler, mener generalsekretæren i Kirkens SOS. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han trekker også frem det han mener er en bekymringsverdig trend blant gutter på sosiale medier. Et maskulint mannsideal med merkelappen «sigma-male» eller sigma-hann.

Hjertaker beskriver dette som en idé om å være en ensom ulv som fokuserer på seg selv og klarer seg best alene.

– Trender som dette støtter opp om å være ensom og bare drite i det. Det er ugunstig. Vi er sosiale vesener som trenger folk rundt oss i lengden, sier Hjertaker.

Både menn og kvinner er ensomme



Tall fra SSB sin Livskvalitetsundersøkelse viser at kjønnsforskjellene er små når det gjelder ensomhet. Kvinner rapporterer noe mer enn menn.

SSB-forsker Anders Barstad forklarer at resultatene kan variere ut ifra hvordan spørsmålet blir stilt:

– Kvinner har lettere for å si at man er ensom. Men hvis man spør mer indirekte, det vil si at spørsmålet unngår ordet «ensom», er det flere menn som svarer ja, sier Barstad.

Forskeren mener det er viktig å motarbeide ensomhet i samfunnet.

– Det er få ting som henger sterkere sammen med hvor tilfreds du er i livet enn ensomhet, sier Barstad.

Tause menn

Hos hjelpetelefonen Kirkens SOS er 65 prosent av de som kontakter dem kvinner. Likevel mener generalsekretær Lasse Heimdal at menn har like stort behov for en «hverdagssamtale» når de får snakke anonymt.

TABU: – Det er noe med ordet ensomhet som er vanskelig for menn, sier Lasse Heimdal fra Kirkens SOS. Foto: Per Haugen / TV 2

– Menn har et dårligere utviklet emosjonelt språk. Mange menn vi prater med tar opp ting som underliggende handler om ensomhet, men det blir ikke satt ord på, sier Heimdal.

Han mener menn må bli flinkere til å snakke om hvordan de har det.

– Menn er utrolig treige til å si ifra at de sliter. Dette er et stort dilemma. To tredeler av de som kontakter oss er kvinner, men nesten to tredeler av dem som tar livet av seg er menn, sier Heimdal.