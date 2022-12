– Dette regnes som en revolusjon

I en serie artikler har TV 2 skrevet om at diabetesmedisinen Ozempic blir revet ut av hyllene både i Norge, og andre deler av verden, fordi den også blir brukt til behandling av overvektige.

Medisinen er ikke godkjent til dette formålet i Norge, men siden leger har fri forskrivningsrett, kan den skrives ut «off label».

Studier har vist at Ozempic kan ha en vektreduserende effekt på rundt fem prosent.

Første land utenfor USA

Men medisinen er imidlertid ikke den eneste som har veldokumentert effekt for vektnedgang.

Mandag denne uken ble slankemedisinen Wegovy tilgjengelig i Danmark, som første land utenfor USA.

I motsetning til Ozempic, er Wegovy godkjent til bruk for behandling av overvekt.

– Vi jobber for tiden med å gjøre Wegovy tilgjengelig også i Norge. Vi kan i øyeblikket ikke gå ut med en eksakt dato for når dette vil skje, sier Tor Egil Frostelid, pressekontakt for Novo Nordisk Norge, produsenten bak medisinen.

USA: Wegovy har frem til nå, kun vært tilgjengelig i USA. Der har produsenten opplevd stor etterspørsel. Foto: Paul Ellis / AFP

Enorm etterspørsel

Det europeiske legemiddelverket (EMA) godkjente Wegovy i januar i år. Men på grunn av enorm etterspørsel i USA, har det ført til kraftig mangelvare på produktet.

Derfor har den ikke blitt gjort tilgjengelig utenfor USA, før nå.

– Wegovy vil etter planen gjøres tilgjengelig i flere markeder så snart vi kan garantere sikre leveranser som tilfredsstiller pasientenes behov i de markedene det blir tilgjengelig, sier Frostelid.

JOBBER PÅ SPRENG: Produsenten jobber på spreng for å produsere opp doser av Wegovy. Foto: Jesper Edvardsen / Novo Nordisk

– Best dokumentert effekt

Samira Lekhal er overlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og leder for Re-start.no. Hun er svært optimistisk til bruken av Wegovy, som tas som en sprøyte, en gang i uken.

GJENNOMBRUDD: Overlege ved senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst Samira Lekhal omtaler bruken av Wegovy for behandling mot overvekt som et gjennombrudd. Foto: Privat

– De siste årene har man fått flere medikamenter på markedet som bidrar til sikker og effektiv vektreduksjon. Wegovy er det neste medikamentet, men også det med best dokumentert effekt i flere store forskningsstudier, sier Lekhal til TV 2.

Studier viser at Wegovy kan gi opp mot 22 prosent vekttap ved bruk av høyeste dosering, ifølge Lekhal.

– Dette regnes som en revolusjon for fedmebehandling, sier hun.

– Krevende

Virkestoffet i både Wegovy og Ozempic heter semaglutid.

– Det er ikke virkestoffet i seg selv som bidrar til til vektreduksjon, men effekten dette har på kroppens sult og metthetsregulering som gjør det lettere å gjennomføre en livsstilsendring og dermed vektreduksjon, forklarer Lekhal.

Overlegen sier at behandling av fedme har vært krevende i flere tiår.

– Studier viser at konservativ behandling, det vil si livsstilsendring alene, gir liten effekt hos de fleste av pasientene, og omtrent 50 prosent oppnår et gjennomsnittlig vekttap på fem prosent. Nye medikamenter bidrar til at flere oppnår et vekttap på ti prosent eller mer, og dermed får betydelig bedre helse, sier Lekhal.

– Et gjennombrudd

Overlegen omtaler Wegovy som et gjennombrudd.

– Studier viser revolusjonerende effekter av Wegovy med vekttap nesten på linje med fedmekirurgi for over halvparten av pasientene. 90 prosent av pasientene gikk ned mer enn fem prosent, og i gjennomsnitt var vekttapet på 22 prosent, sier Lekhal.

Medisinsk direktør i Novo Nordisk Norge, Trond Mehti, sier til TV 2 at det er publisert syv kliniske studier av effekten av Wegovy så langt.

Mens Lekhal viser til en gjennomsnittlig vektreduksjon på 22 prosent, sier Mehti at de har sett en vektreduksjon på 14,9 prosent.

Totalt 5628 pasienter med overvekt eller fedme har inngått i de publiserte studiene. Ytterligere studier er igangsatt.

– Effekten i den største studien viste en vektreduksjon på 14,9 prosent for Wegovy versus 2,4 prosent for placebo, en forskjell på 12,4 prosentpoeng. Disse effektene ble oppnådd sammen med livsstilsintervensjon, diett med redusert kaloriinntak og økt fysisk aktivitet. Helsepersonell bør sette seg nøye inn i effekt og sikkerhetsdata før legemiddelet tas i bruk.