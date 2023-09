Dette produktet er ikke ment for barn: – Ikke fulgt med i timen

Denne måneden entrer hundrevis av nye produkter butikkhyllene. Den tradisjonsrike norske produsenten Brynild har introdusert «Rebel Energy Bullets», som er sukkerfrie pastiller med koffein.

«Et nytt og energisk pastillkonsept, tilsatt koffein for oppkvikkende effekt», skriver produsenten.

Nyheten kommer i to smaksvarianter, og hver pose inneholder 80,4 gram koffein. På baksiden advares gravide og barn mot å spise innholdet, mens designet på innpakningen er lekent og fargesprakende.

Produktet vekker reaksjoner.

– Pussig

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen er tydelig på hva hun mener om nyheten.

– Her kan det se ut som Brynild ikke har fulgt med helt i timen, sier hun.

Gerhardsen viser til at et flertall i Stortinget vil forby reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn under 18 år.

Hun viser også til den politiske enigheten om 16 års aldersgrense på energidrikk.

– Derfor virket det pussig å komme med et slikt produkt nå, mener hun.

Koffein Avhengig av styrken inneholder en vanlig kopp kaffe omtrent 150 milligram koffein og en tilsvarende kopp te om lag 50–75 milligram. En kopp kakao eller et glass cola inneholder litt under 50 milligram koffein. En Red Bull Energy Drink-boks på 250 ml inneholder 80 mg koffein. Koffein stimulerer hjernevirksomheten og reduserer nervenes reaksjonstid og motvirker søvnighet og tretthetsfornemmelser. Store doser fremkaller hodepine og uro. Enkeltinntak over 1,4 mg koffein/kg kroppsvekt kan føre til søvnforstyrrelser: Barn og unge 40 kg = 56 mg

Barn og unge 60 kg = 84 mg Daglig inntak/enkeltinntak over 3 mg/kg kroppsvekt kan gi generelle negative helseeffekter: Barn og unge 40 kg = 120 mg

Barn og unge 60 kg = 180 mg Kilde: Store norske leksikon/FHI

Mener Brynild må gjøre dette

Å lage en pose med morsomme figurer kan gi både voksne og barn et feilaktig inntrykk av at dette er et barnevennlig produkt, mener hun.



– Bruk av barnevennlige figurer på emballasje er et av de vanligste reklametriksene i boka for å lokke barn til å ønske å kjøpe usunne varer.

Hun er ikke i tvil om hva Brynild bør gjøre nå.

– At det står med liten skrift bakpå at det ikke er egnet for barn, demmer ikke opp for det. Denne innpakningen bør Brynild endre på.



– Lett å overse

Mengden koffein i en pose «Rebel Energy Bullets» overstiger nivået Folkehelseinstituttet sier kan gi søvnforstyrrelse hos barn.

Et barn som spiser hele pakken vil overskride tålegrensen for uro og søvnforstyrrelse dersom barnet veier mindre enn 57 kilo, opplyser seniorforsker Anne Lise Brantsæter i FHI.



– Jeg er enig i at innpakningen til dette produktet ser ut som det er rettet mot barn, og passer dårlig til opplysningen om at det ikke anbefales for barn og gravide. Det spørs om ikke den lille setningen er lett å overse, sier hun.



Avviser at det er rettet mot barn

Markeds- og innovasjonsdirektør Ståle Riddervold i Brynild forteller at produktet selges i de fleste av Norgesgruppen, Coop og Bunnpris sine butikker.

Han sier produktets målgruppe er «aktive og nysgjerrige kvinner og menn mellom 18 og 30 år.»

Riddervold avviser at produktet er rettet mot barn.

– Designet er lekent med masse energi, men ikke rettet mot barn. Det er også oppgitt på forpakningen at det ikke anbefales for barn eller gravide, sier han.

Han sier at produktet ikke vil være plassert i godterihylla i butikk, men blant pastiller som har en eldre kjøpegruppe.



– Vi gjør alltid vårt ytterste for å følge regler for både merking og markedsføring av produkter, og vi har ingen intensjon om å lokke barn til å kjøpe usunne varer.

– Forstår hvor innspillet kommer fra



Riddervold sier de kjenner godt til forbudet mot markedsføring av usunne produkter til barn og unge under 18 år, som trer i kraft 1. januar 2024.

– I lys av ny aldersgrense for energidrikke forstår vi hvor innspillet fra Nasjonalforeningen for folkehelsen kommer fra, sier han.

Riddervold viser til at det finnes mange andre produkter som også konsumeres av både unge og vokse som ikke er rammet av aldersgrensen.

– For eksempel cola, iste og iskaffe. Vi mener heller ikke at Rebel kan sammenliknes direkte med energidrikke da det inneholder langt mindre koffein.